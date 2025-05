Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao do Mai Anh Việt (SN 1981, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), cầm đầu.

Mai Anh Việt lợi dụng địa bàn Thủ đô Viêng Chăn (Lào) để hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng Internet dưới các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu...

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Việt và các đối tượng người Việt Nam có hành vi sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại để quản lý, điều hành các website đánh bạc, hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn, lôi kéo người chơi đánh bạc trực tuyến.

Đối tượng Mai Anh Việt và Nguyễn Hữu Sơn. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan chức năng thu giữ 35 điện thoại di động, 12 máy tính để bàn, 25 laptop. Cơ quan chức năng cũng đã hoàn tất bàn giao toàn bộ 29 đối tượng người Việt Nam cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan cho Cục Cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định. Đáng chú ý, trong đường dây có đối tượng mới chỉ 15 tuổi.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các địa phương Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Phú Yên… đồng loạt khám xét, triệu tập 10 đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại các website trên. Thu giữ tại Việt Nam, 10 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, các đồ vật để livestream, quảng cáo hành vi đánh bạc.

Sơ bộ xác định, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc cho hàng nghìn người chơi với số tiền gần 50 triệu USD (tương đương gần 1.300 tỷ đồng). Riêng các đối tượng cầm đầu, cốt cán đã thu lợi từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 31 bị can (trong đó 27 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 4 bị can về tội đánh bạc), áp dụng các biện pháp ngăn chặn với các bị can theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ. Đồng thời, truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.