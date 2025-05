Nam Định: Xử phạt vi phạm hành chính, buộc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên hoàn trả số tiền gần 11 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ Tang lễ Hoàng Long, được thành lập từ năm 2003. Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ, cung cấp các dịch vụ trọn gói từ tổ chức lễ tang đến các dịch vụ hậu sự.

Là địa chỉ có đài hóa thân hoàn vũ duy nhất trên địa bàn tỉnh Nam Định, không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân Nam Định mà còn ở một số tỉnh lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên… Với 7 lò hỏa thiêu công nghệ cũ và 4 lò công nghệ mới, mỗi ngày, Công viên nghĩa trang Thanh Bình phục vụ và cung cấp dịch vụ hỏa táng ước tính từ 50 - 70 ca, mỗi năm lên đến hơn 20 nghìn ca.

Đầu tháng 3/2025, trên mạng xã hội xuất hiện clip của một người dân ở tỉnh Nam Định, "tố" việc gia đình người này đưa người thân tới hỏa thiêu tại Đài hóa thân Thanh Bình, bị gây "khó dễ", "chặt chém" giá dịch vụ.

Nội dung clip tố cáo Công ty Thanh Bình không cho phép thân nhân người đã khuất mang quách hoặc hũ tro cốt từ bên ngoài vào; nếu gia đình muốn nhận "xương đẹp" sau khi hỏa táng, phải trả thêm 3,5 triệu đồng. Hợp đồng dịch vụ thiêu ban đầu có giá 4,5 triệu đồng nhưng khi đến ký hợp đồng, nhân viên tư vấn lại báo mức giá từ 8 - 10 triệu đồng...

Clip sau khi được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi rất lớn của đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc không niêm yết giá hỏa táng và các dịch vụ kèm theo công khai, minh bạch; sự tư vấn của các nhân viên trong Công ty được cho là vẫn có nhiều sơ xuất, thiếu sót; mức tiền phải trả để sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên cao hơn nhiều so với những Đài hóa thân hoàn vũ khác khiến không ít gia đình trong lúc đang có tang sự khó chịu, bất bình...

Hình ảnh người dân tố công viên nghĩa trang Thanh Bình "ép" mua quách với giá cao.

Xác định đây là vụ việc hết sức nhạy cảm, ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ có hay không những vi phạm xảy ra tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình theo đúng tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Tất cả hồ sơ khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 đều được cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định thận trọng kiểm tra một cách chính xác, tỉ mỉ, xác định rõ từng khoản thu phí dịch vụ không đúng quy định, làm rõ các khoản tiền dịch vụ chênh lệch đã thu cao là của khách hàng nào.

Sau thời gian xác minh, ngày 14/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên về 02 hành vi: Niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng và Cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt, tổng mức phạt tiền 19 triệu đồng; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc Công ty này phải trả lại các khoản tiền thu cao hơn quy định cho người dân sử dụng dịch vụ.

Theo đó Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên phải trả lại cho 20.146 người bị thiệt hại, tổng số tiền 10.815.900.000 đồng đối với các khoản tiền đã thu phí dịch vụ cao hơn quy định từ ngày 19/5/2023 đến ngày 31/3/2025 bao gồm: Thu thêm số tiền 1.000.000 đồng/ca đối với việc phụ thu áo quan thiêu khác chủng loại, thời gian hỏa táng dài; thu thêm số tiền 300.000 đồng/ca đối với dịch vụ Phòng hành lễ theo yêu cầu so với giá dịch vụ hành lễ được chấp thuận (200.000 đồng/ca) và thu thêm số tiền 3.000.000 đồng/ca đối với dịch vụ hỏa táng nguyên xương so với giá dịch vụ hỏa táng được chấp thuận (4.500.000 đồng/ca).

Công ty Thanh Bình đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ tiến hành trả lại tiền khắc phục hậu quả cho khách hàng bị thiệt hại vào 09h00 phút đến 18h00 phút từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, trong thời gian từ ngày 24/5/2025 đến hết ngày 23/6/2025 tại Nhà văn hóa xóm Phúc, xã Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Thanh Bình đã khắc phục hậu quả việc niêm yết giá theo đúng quy định, đã được UBND tỉnh Nam Định chấp thuận việc thu phí dịch vụ hỏa táng nguyên xương (7.500.000 đồng/ca); phía Công ty Thanh Bình xác nhận và cam kết không cấm các gia đình mang tiểu/quách từ bên ngoài vào để nhận tro, cốt thân nhân. Như vậy các gia đình đưa thân nhân đến hỏa táng tại đài hóa thân của Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên đều được lựa chọn tự mang tiểu quách đến hoặc mua tại chỗ. Cùng với việc niêm yết giá dịch vụ hỏa táng và công khai số điện thoại đường dây nóng của người có thẩm quyền để người dân dễ dàng liên hệ công việc, việc xử lý nghiêm những sai phạm tại Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên đã giải quyết thỏa đáng những bức xúc của người dân, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

