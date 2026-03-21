Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bộ Công an đã có thông tin về tuyển sinh các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026, trong đó có thông báo tuyển sinh trung cấp Công an nhân dân.

Dưới đây là phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh trường trung cấp Công an năm 2026:

Chỉ tiêu tuyển sinh trường trung cấp Công an nhân dân năm 2026

(Nguồn: Báo Chính phủ)

Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.

- Phương thức 2: Xét tuyển.

Đối tượng, điều kiện dự tuyển chung

Đối tượng dự tuyển

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an.

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển.

- Học sinh T11 (Trường Văn hóa I - Bộ Công an) là đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh CAND, bao gồm con em cán bộ Công an, liệt sĩ, thương binh ngành Công an.

- Thí sinh đã tham gia dự tuyển nhưng không trúng tuyển trình độ đại học Công an chính quy tuyển mới.

Điều kiện dự tuyển

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển, học sinh T11 đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển, học sinh T11 đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND, Thông tư số 131/2025/TT-BCA ngày 25/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Thí sinh đã tham gia dự tuyển nhưng không trúng tuyển trình độ đại học Công an chính quy tuyển mới; có hồ sơ tham gia và đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển trình độ đại học theo quy định tại mục III nhưng không trúng tuyển trình độ đại học. Không tuyển sinh thí sinh vi phạm quy chế thi từ mức đình chỉ thi trở lên.

Thí sinh tham dự tốt nghiệp THPT và tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 có cơ hội tuyển sinh vào trường trung cấp Công an nhân dân. Ảnh minh họa: TL

Đối tượng, điều kiện dự tuyển theo từng phương thức

Đối tượng, điều kiện dự tuyển, thứ tự ưu tiên theo phương thức 1 (xét tuyển thẳng)

- Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển:

+ Thứ nhất, thí sinh là con đẻ của liệt sĩ CAND;

+ Thứ hai, thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh;

+ Thứ ba, thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên);

+ Thứ tư, thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND.

- Điều kiện dự tuyển:

- Có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng), tờ khai và phiếu đăng ký dự tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an gửi về Cục Đào tạo – Bộ Công an (X02) thẩm định.

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Đối tượng, điều kiện dự tuyển theo phương thức 2 (xét tuyển)

- Tham dự tốt nghiệp THPT và tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026. Đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, chiến sĩ nghĩa vụ Công an xuất ngũ, học sinh T11 không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển đại học hoặc chỉ có nguyện vọng đăng ký xét tuyển trung cấp thì được phép nộp hồ sơ vào một trường CAND theo đúng phân vùng tuyển sinh để dự thi Bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026.

- Đảm bảo ngưỡng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định và được X02 thông báo trước khi xét tuyển.

- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển trung cấp do Công an đơn vị, địa phương gửi về X02.

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Tốt nghiệp trường trung cấp Công an nhân dân mang quân hàm gì?

Theo điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Công an nhân dân 2018 quy định sinh viên, học sinh hưởng sinh hoạt phí tại trường CAND, khi tốt nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau:

- Đại học: Thiếu úy.

- Trung cấp: Trung sĩ.

- Sinh viên, học sinh tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn 01 bậc.

Theo đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp trung cấp Công an sẽ được phong quân hàm Trung sĩ. Trường hợp là tốt nghiệp xuất sắc được phong hàm Thượng sĩ.

Tốt nghiệp trường trung cấp Công an nhân dân ra làm gì?

Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp Công an nhân dân thì bạn sẽ có cơ hội đảm nhận những công việc chuyên môn như sau:

- Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

- Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

- Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự).

- Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.

- Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp.

- Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

- Cảnh sát giao thông.

- An ninh tình báo.

- An ninh kinh tế.

- An ninh văn hóa – tư tưởng.

- Bác sĩ pháp y.

Ngoài ra, những cán bộ, chiến sĩ theo ngành Công an còn có thể làm việc ở nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Công an như Tổng cục Cảnh sát, Viện Kiểm sát nhân dân, Trung tâm đào tạo Cán bộ cảnh sát, Trường Cảnh sát, Học viện Cảnh sát, Cục An ninh điện tử và Phòng chống tội phạm ma túy.

