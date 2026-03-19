Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân 2026

Học viện Cảnh sát nhân dân đã thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2 tuyển mới năm học 2026 – 2027. Theo đó kế hoạch cụ thể như sau:

Phạm vi và chỉ tiêu tuyển sinh

- Phạm vi tuyển sinh: phía Bắc, từ thành phố Huế trở ra.

- Chỉ tiêu: 100 (nam: 90; nữ: 10). Trong đó Phương thức 1: 50 chỉ tiêu (Nam: 45; Nữ: 05); Phương thức 2: 50 chỉ tiêu: (Nam: 45; Nữ: 05).

Đối tượng, điều kiện dự tuyển

Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

Điều kiện dự tuyển chung

Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Trình độ đào tạo: tốt nghiệp đại học hình thức chính quy do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học).

+ Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin (Phụ lục 1). Điều kiện: xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.

Theo quy định công dân Việt Nam đủ điều kiện được đăng ký thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân.

Lưu ý:

Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển (20/8/2026) phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

- Ngành đào tạo: không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo văn bằng 1 của thí sinh.

- Độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

- Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2026. Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số hoặc tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; Công dân là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính:ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực hai mặt đạt 18/10. Nếu mắt bị tật khúc xạ: cận thị, viễn thị thì không quá 3 đi-ốp, nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 đi ốp, kiểm tra thị lực một mắt qua kính mắt đạt 09/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

Phương thức tuyển sinh

Phương thức 1: Tuyển thẳng

- Đối tượng, điều kiện dự tuyển theo phương thức 1:

+ Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

+Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Học viện sẽ cập nhật sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.

* Lưu ý:

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày 01/8/2026. Thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an các đơn vị, địa phương trước thời hạn nộp hồ sơ về Học viện CSND. Thí sinh dự tuyển phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển phương thức 2.

Phương thức 2: Thi tuyển

- Thí sinh tham gia bài kiểm tra đánh giá của Bộ Công an.

- Thời gian làm bài: 150 phút, gồm phần Tự luận và phần Trắc nghiệm.

- Ngày thi: 20/9/2026.

- Hình thức thi: thi trên máy tính.

- Tổng điểm bài thi là 100 điểm.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển

- Thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn của Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển (Công an phường, xã nơi đăng ký HKTT).

- Công an các đơn vị, địa phương cử cán bộ đơn vị chức năng (có giấy giới thiệu) trực tiếp mang hồ sơ dự tuyển, file mềm danh sách thí sinh dự tuyển trích xuất từ phần mềm tuyển sinh CAND, lệ phí tuyển sinh đến bàn giao cho Học viện CSND trước 17h00 ngày 20/8/2026.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, phòng 608, nhà Điều hành, Học viện CSND, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội. (Thông tin liên hệ: Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Lệ, ĐT: 0975132383 hoặc Trung tá Tống Sơn Huy, ĐT: 0906111299; cán bộ tuyển sinh, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện CSND).

- Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an, Hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2026 và chỉ tiêu được giao, Học viện CSND tổ chức xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Công an.

- Thời gian xét tuyển phương thức 1 trước ngày 25/8/2026.

