Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, 24 tuổi đã mua nhà
Công việc không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm này giúp cô gái trẻ đi khắp thế giới, sống miễn phí suốt 2 năm, có những ngày "ăn như vua" và mua nhà ở tuổi 24.
Một phụ nữ trẻ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ về công việc đặc biệt giúp cô đi vòng quanh thế giới mà hầu như không phải chi trả bất kỳ chi phí nào. Trong suốt 2 năm làm việc, cô không phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn hay các hóa đơn thường ngày, điều mà nhiều người xem là khó tin trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng.
Đó là Sarah, được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản @sarahmonaco99. Cô cho biết mình đang làm việc và sinh sống trên một chiếc du thuyền sang trọng, nơi toàn bộ chi phí sinh hoạt đều được công ty chi trả. Nhờ đó, gần như toàn bộ tiền lương cô nhận được đều có thể tiết kiệm để mua nhà.
Cuộc sống trên du thuyền mang lại những lợi ích mà nhiều công việc thông thường khó đạt được. “Chỗ ở, ba bữa ăn mỗi ngày, đồ dùng vệ sinh cá nhân, chi phí di chuyển đến và rời khỏi thuyền, tất cả đều được bao. Trong 2 năm qua, tôi không phải chi tiền cho bất kỳ khoản sinh hoạt nào”, cô nói.
Nhờ không phải gánh các chi phí cố định, Sarah nhanh chóng tích lũy được khoản tiền đáng kể. Cô cho biết ngay trong mùa làm việc trọn vẹn đầu tiên, khi mới 24 tuổi, cô đã tiết kiệm đủ tiền để đặt cọc mua một căn hộ riêng. Trong khi đó, nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang làm việc theo giờ hành chính và phải mất nhiều năm mới có thể dành dụm được khoản tiền tương tự.
Sarah khẳng định cô không chia sẻ câu chuyện để khoe khoang mà vì bản thân vẫn cảm thấy khó tin trước những gì mình đạt được: “Tôi thực sự không nghĩ điều đó lại là sự thật. Nhưng công việc này đã thay đổi cuộc sống của tôi” .
Giải thích về cách bước chân vào ngành công nghiệp du thuyền, Sarah cho biết nhiều người thường tìm cơ hội thông qua các nền tảng tuyển dụng chuyên ngành như Yotspot, Bluewater hoặc Saltwater Agency. Theo cô, các vị trí cấp thấp không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất là sự sẵn sàng học hỏi và tinh thần làm việc chăm chỉ.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cơ hội vừa làm việc vừa du lịch khắp thế giới, trong khi một số khác đặt câu hỏi về thực tế công việc trên tàu. Một người dùng hài hước bình luận rằng họ chắc chắn sẽ thử công việc này nếu không phải ở nhà chăm mèo.
Sarah cũng chia sẻ các trải nghiệm “khó tin” khi phục vụ những vị khách siêu giàu trên du thuyền. Trong một bài đăng khác, cô xếp hạng những tình huống đáng nhớ nhất mà mình từng chứng kiến.
Tình huống được cô chấm điểm 11/10 xảy ra khi một vị khách yêu cầu thuyền chạy vào lúc nửa đêm vì cho rằng bầu trời đầy sao “không đủ sáng”. Thuyền trưởng bị đánh thức lúc 0h và con tàu phải di chuyển suốt 2 tiếng đồng hồ, dù cuối cùng bầu trời vẫn không thay đổi.
Một trải nghiệm khác được Sarah chấm 10/10 liên quan đến lượng thực phẩm xa xỉ trị giá tới 4.000 bảng Anh (140 triệu đồng) được đặt cho chuyến thuê thuyền kéo dài 5 ngày, bao gồm thịt bò Wagyu, nấm truffle tươi và ba loại trứng cá muối. Điều đáng nói là các vị khách hầu như không động đến số thực phẩm này và để lại toàn bộ khi rời tàu.
“Chúng tôi đã ăn như vua suốt cả tuần sau đó”, cô kể lại.
Ngoài ra, Sarah tiết lộ rằng đoàn làm việc từng được một triệu phú tặng 11.000 bảng Anh (386 triệu đồng) chỉ vì ông cho rằng các nhân viên du thuyền "có vẻ đang cần số tiền đó”. Một vị khách khác phàn nàn rằng nước biển Địa Trung Hải “quá xanh” và hỏi liệu có thể tìm nơi nào có màu nước “thú vị hơn” hay không.
Những câu chuyện hậu trường này khiến cư dân mạng kinh ngạc trước lối sống xa hoa của giới siêu giàu. Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ mong muốn được trải nghiệm công việc tương tự. Một người viết: “Những ly đồ uống này trông thật tuyệt”, trong khi người khác đặt câu hỏi trực tiếp: “Làm thế nào để tôi có được công việc này?”.
Câu chuyện của Sarah cho thấy một lựa chọn nghề nghiệp ít được biết đến nhưng có thể mang lại trải nghiệm độc đáo, vừa làm việc, vừa khám phá thế giới mà gần như không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt, điều mà nhiều người vẫn xem là giấc mơ khó đạt được.
Vì sao chiếc ghế hàng 15 trên máy bay Boeing không bao giờ có ai ngồi: Người làm lâu năm trong ngành hàng không tiết lộ lý doTiêu điểm - 21 giờ trước
GĐXH - Một miếng đệm chia đôi phần ghế ngồi và có dòng chữ 'không được ngồi' đã khiến hành khách trên chuyến bay sửng sốt và gây tranh cãi.
Cần thủ câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng 34 kgTiêu điểm - 1 ngày trước
Sau 15 phút vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng tới 34kg.
Cuộc đời bi kịch của thần đồng vật lý 15 tuổi vào đại học, kiếm 2,8 tỷ/tháng giờ vô gia cư, lang thang 16 nămTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Thần đồng vật lý Tôn Vệ Đông từng đỗ đại học năm 15 tuổi, kiếm 2,8 tỷ đồng/tháng nhưng cuộc sống hiện tại lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Nga bật mí "kỳ quan kỹ thuật" tuổi thọ 100 năm chạm công suất cực đại, cuối năm 2026 có thể đón tin vuiTiêu điểm - 2 ngày trước
Tổ máy đầu tiên của công trình này đã được tăng công suất lên 100% trong quá trình vận hành thử nghiệm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
Thứ có trong nội tạng bò đắt hơn vàng: Dược liệu hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 7 tỷ đồng/kgTiêu điểm - 6 ngày trước
Trong nhiều năm, vàng thường được xem là thước đo của sự đắt đỏ. Tuy nhiên, trên thị trường dược liệu Đông y, có một thứ còn đắt hơn vàng nhiều lần.
"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đâyTiêu điểm - 1 tuần trước
Thông qua quy trình kéo sợi được tối ưu hóa, họ đã chế tạo thành công sợi truyền động đạt độ mảnh tương đương tóc người.
Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"Tiêu điểm - 1 tuần trước
Những tín hiệu từ Anh, Mỹ đến châu Âu cho thấy AI và thuật toán mạng xã hội đang tác động sâu sắc đến thanh thiếu niên. Từ thuyết âm mưu lan truyền đến bắt nạt bằng hình ảnh giả, thế hệ trẻ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt nhiều rủi ro chưa từng có.
Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầuTiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sinh ra trong gia đình khá giả, học lực xuất sắc nhưng trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.
Phát minh động cơ "tăng tốc máy bay lên 5.500 km/giờ" của Nga có thể rung chuyển ngành hàng không toàn cầuTiêu điểm - 1 tuần trước
Tác giả của phát minh là kỹ sư Vladimir Pismenny.
Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờTiêu điểm - 1 tuần trước
Một nhóm người dân đang đi dạo biển bất ngờ phát hiện một vật thể lấp lánh ở phía xa trên mặt biển. Khi tiến lại gần quan sát phát hiện cảnh tượng "nổi da gà".
