Cụ bà chia tài sản, viết sẵn di chúc khi còn khoẻ: 2 điều dặn con mới là điều khiến nhiều người thức tỉnh

Câu chuyện về cách bà đối diện với cái chết bằng sự bình thản đang khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, nhìn nhận lại ý nghĩa của việc sống và ra đi.

Cụ bà 86 tuổi bình thản nói về cái chết

Đối với nhiều người, cái chết là chủ đề khó nhắc đến. Thế nhưng một cụ bà 86 tuổi tại Trung Quốc lại chọn cách đối diện với nó bằng sự bình thản và tỉnh táo.

Trong đoạn video dài khoảng 13 phút được chia sẻ trên mạng xã hội, bà kể về những chuẩn bị cho ngày cuối đời bằng giọng điệu nhẹ nhàng, mạch lạc, khiến không ít người thay đổi cách nhìn về sinh - lão - bệnh - tử.

Theo bà, khi tuổi đã cao, chứng kiến nhiều người thân, bạn bè và cả người bạn đời lần lượt ra đi, điều quan trọng nhất không phải là né tránh cái chết mà là chuẩn bị chu đáo để bản thân và con cháu không phải đối mặt với những rắc rối không đáng có.

Cách bà đối diện với cái chết bằng sự bình thản đang khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, nhìn nhận lại ý nghĩa của việc sống và ra đi.

Chủ động chia tài sản và lập di chúc từ khi còn khỏe

Một trong những việc đầu tiên bà thực hiện là giải quyết rõ ràng vấn đề tài sản thừa kế.

Vợ chồng bà có hai căn nhà. Một căn vốn được mua để dành cho con trai, còn căn còn lại sau này được bán và số tiền được chia cho con gái.

Theo bà, việc phân chia tài sản từ sớm sẽ giúp các con tránh xảy ra tranh chấp sau này, đồng thời giảm bớt những thủ tục pháp lý phức tạp khi làm thừa kế.

Sau khi chồng qua đời, bà tiếp tục sống một mình. Nhờ có lương hưu và tiền tiết kiệm, bà không nhận tiền hỗ trợ từ các con. Phần tài sản còn lại cũng đã được bà lập di chúc rõ ràng.

Bà chia sẻ rằng con người chỉ có một đời, nhất là khi đã bước vào tuổi xế chiều thì càng nên sống thanh thản, không để bản thân mang thêm những nỗi lo không cần thiết.

Hai điều dặn dò con cái trước lúc qua đời

Điều khiến nhiều người xúc động nhất là hai mong muốn bà yêu cầu các con tôn trọng nếu ngày cuối đời đến.

Thứ nhất, nếu gặp tai nạn nghiêm trọng hoặc mắc bệnh nặng không còn khả năng hồi phục, bà không muốn kéo dài sự sống bằng mọi giá.

Theo bà, cuộc đời giống như một hành trình. Khi đã đi đến điểm cuối, việc chấp nhận quy luật tự nhiên sẽ giúp bản thân bớt đau đớn và người ở lại cũng không phải chịu thêm áp lực cả về tinh thần lẫn vật chất.

Thứ hai, bà mong tang lễ được tổ chức đơn giản.

Bà cho rằng không cần quan tài hay nghi thức cầu kỳ. Hũ tro cốt chỉ cần đáp ứng đúng công năng, lễ tang cũng không nên phô trương hay gây phiền hà cho người khác. Với bà, sự chân thành quan trọng hơn hình thức.

Không bi quan về cái chết mà trân trọng từng ngày đang sống

Dù nói rất nhiều về hậu sự, cụ bà không hề mang tâm lý buông xuôi.

Ngược lại, bà nhấn mạnh rằng khi còn sống, bà sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe, tận hưởng mỗi ngày và sống thật vui vẻ.

Việc chuẩn bị cho cái chết không phải vì bi quan, mà để có thể sống trọn vẹn hiện tại mà không còn nỗi lo dang dở.

Bà chia sẻ rằng nếu một ngày tai nạn hay bệnh tật xảy đến, bà sẽ bình thản đón nhận thay vì để người thân phải tiếp tục gánh chịu những đau khổ kéo dài.

Góc nhìn về sinh tử khiến nhiều người trẻ suy ngẫm

Sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thái độ bình thản và trách nhiệm của cụ bà.

Không ít ý kiến cho rằng việc chủ động chuẩn bị hậu sự, lập di chúc và bày tỏ nguyện vọng từ sớm là cách thể hiện tình yêu thương dành cho người ở lại. Nhờ đó, con cháu sẽ không phải bối rối hay mâu thuẫn khi biến cố xảy ra.

Một số cư dân mạng cũng cho rằng sự ung dung của cụ bà phần nào đến từ việc bà có điều kiện kinh tế ổn định, có lương hưu và khoản tiết kiệm nên không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống cuối đời. Nếu hoàn cảnh khó khăn hoặc bệnh tật kéo dài, việc chuẩn bị mọi thứ có thể sẽ không dễ dàng như vậy.

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, đa số đều đồng tình rằng điều đáng quý nhất ở người phụ nữ 86 tuổi không nằm ở khối tài sản hay kế hoạch hậu sự, mà ở thái độ chủ động đối diện với quy luật sinh - lão - bệnh - tử.

Bà lựa chọn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình đến phút cuối, không muốn trở thành gánh nặng cho con cái và mong những người thân yêu có thể thanh thản tiếp tục cuộc sống sau khi bà ra đi.

Đó cũng là thông điệp khiến nhiều người nhận ra rằng chuẩn bị cho ngày cuối đời không phải là bi quan hay từ bỏ cuộc sống. Ngược lại, khi đã chấp nhận sự hữu hạn của đời người, mỗi ngày đang sống lại càng trở nên đáng trân trọng hơn.

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Theo Zhihu