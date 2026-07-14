Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Nếu cha mẹ bạn đã ngoài 80 tuổi, có lẽ đây là những điều nên làm trước khi quá muộn.

Hãy dành thời gian cho cha mẹ nhiều nhất có thể

Ai cũng có những bận rộn của riêng mình. Công việc, gia đình, con cái cứ nối tiếp nhau khiến ngày tháng trôi qua rất nhanh. Nhiều người vẫn tự nhủ: "Đợi cuối tuần con về"; "Đợi khi công việc bớt bận"; "Đợi dịp lễ rồi cả nhà sẽ về thăm". Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, những lời hẹn ấy cứ lùi lại, trong khi đó, thời gian của cha mẹ thì không chờ đợi.

Với người đã ngoài 80 tuổi, mỗi lần gặp gỡ đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Có khi điều cha mẹ mong mỏi cả tuần chỉ là được thấy con bước vào nhà, cùng ngồi uống một chén trà, hỏi han vài câu rất giản dị: "Hôm nay bố mẹ thấy trong người thế nào". Đừng nghĩ rằng sau này còn nhiều cơ hội. Bởi không ai biết còn bao nhiêu lần "lần sau" nữa.

Hãy kiên nhẫn hơn với cha mẹ

Tuổi cao khiến trí nhớ không còn như trước. Cha mẹ có thể hỏi đi hỏi lại một câu; kể đi kể lại một câu chuyện; quên trước, quên sau. Đôi khi chỉ một việc rất nhỏ cũng cần con nhắc nhiều lần.

Có người thấy sốt ruột; có người vô tình lớn tiếng. Nhưng hãy nhớ rằng: Ngày chúng ta còn bé, cha mẹ cũng từng kiên nhẫn như thế. Kiên nhẫn dạy chúng ta từng bước đi; từng chữ cái; từng bữa ăn. Hôm nay, chỉ là đến lượt chúng ta đáp lại sự kiên nhẫn ấy.

Đừng để cha mẹ cảm thấy mình là gánh nặng

Có một điều rất nhiều người ngoài 80 tuổi không nói ra. Đó là họ sợ làm phiền con; sợ con phải nghỉ làm để đưa mình đi khám; sợ gọi điện nhiều sẽ khiến con bận; sợ mình đau ốm rồi trở thành gánh nặng. Chính vì thế, nhiều người cố chịu đựng, có đau cũng nói "không sao". Có nhớ con cũng bảo "các con cứ làm việc đi".

Là con cái, hãy chủ động hỏi han nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn để cha mẹ hiểu rằng, được chăm sóc cha mẹ chưa bao giờ là gánh nặng mà là điều con cái muốn làm khi vẫn còn có cơ hội.

Đừng chờ đến khi quá muộn mới nói lời yêu thương

Có những gia đình rất ít khi nói câu: "Con thương bố mẹ". Không phải vì không yêu, mà vì ngại, vì nghĩ rằng cha mẹ biết rồi. Nhưng đến một ngày, khi cha mẹ không còn nữa, nhiều người mới tiếc vì chưa từng nói ra.

Thật ra, cha mẹ không cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần một câu: "Con về thăm bố mẹ đây"; "Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé" hay một cái nắm tay thật chặt đôi khi cũng đủ làm cha mẹ vui cả một ngày.

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