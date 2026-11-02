Cứ nhắc đến công việc là nhăn nhó: 4 cung hoàng đạo có tiếng lười biếng

Cung hoàng đạo Song Tử: Cả thèm chóng chán, khó tập trung với công việc

Song Tử được xem là một trong những cung hoàng đạo có tư tưởng khá thoải mái với chuyện công việc. Họ không thích bị bó buộc vào những khuôn khổ cứng nhắc, càng không hào hứng khi phải lặp đi lặp lại những nhiệm vụ nhàm chán mỗi ngày.

Người thuộc cung này thường chỉ thực sự nhiệt tình khi được làm điều mình yêu thích. Tuy nhiên, sự hào hứng ấy đôi khi cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Vừa mới say mê một dự án, Song Tử đã có thể nhanh chóng bị thu hút bởi một ý tưởng khác hấp dẫn hơn. Tính cách cả thèm chóng chán khiến họ dễ bỏ dở công việc giữa chừng hoặc chỉ hoàn thành cho có.

Nguyên nhân dẫn đến tính cách lười biếng này của Song Tử là do “căn bệnh” ham chơi của họ. Trong mắt chòm sao này, gần như không có sự tồn tại của công việc hay trách nhiệm, họ chỉ thích những cuộc rong chơi tới bến và khám phá những điều mới mẻ, ngay cả dùng luật lệ, nguyên tắc để trói buộc họ cũng là điều khó, theo Saostar.

Muốn cung hoàng đạo này làm việc hiệu quả, tốt nhất nên tạo cho họ không gian tự do, khuyến khích sự sáng tạo và giao những nhiệm vụ đủ mới mẻ để duy trì hứng thú.

Song Tử được xem là một trong những cung hoàng đạo có tư tưởng khá thoải mái với chuyện công việc. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Thích chỉ đạo hơn là tự mình bắt tay vào làm

Sư Tử vốn là cung hoàng đạo yêu thích sự náo nhiệt, tự tin và có phần kiêu hãnh. Họ thích được chú ý, được công nhận và đặc biệt muốn giữ vai trò nổi bật trong mọi tập thể. Tuy nhiên, chính tâm lý thích làm người dẫn đầu đôi khi lại khiến Sư Tử trở nên ngại ngần trước những công việc vụn vặt.

Trong suy nghĩ của họ, bản thân phù hợp với vị trí quản lý, đưa ra quyết định và định hướng cho người khác hơn là trực tiếp xử lý từng nhiệm vụ nhỏ. Sư Tử thường thích phân công, điều phối và giám sát hơn là tự mình xắn tay áo giải quyết mọi thứ.

Bên cạnh đó, lòng tự trọng khá cao cũng khiến cung hoàng đạo này không thích những công việc mà họ cho là không tương xứng với năng lực hoặc vị thế của mình. Họ muốn xuất hiện thật chỉn chu, chuyên nghiệp và được mọi người ngưỡng mộ, vì vậy đôi khi có xu hướng né tránh những nhiệm vụ đòi hỏi phải làm việc chân tay hoặc mất nhiều công sức.

Dẫu vậy, Sư Tử không hẳn là người thiếu trách nhiệm. Khi được giao một trọng trách lớn, nhận được sự tin tưởng hoặc có cơ hội chứng minh năng lực, họ lại có thể làm việc rất quyết liệt. Những lời động viên, sự ghi nhận và cảm giác được coi trọng chính là động lực giúp Sư Tử phát huy hết khả năng.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Thích hưởng thụ, ngại thay đổi

Nhắc đến những cung hoàng đạo có xu hướng lười biếng, Kim Ngưu chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Người thuộc cung này yêu thích sự ổn định, thoải mái và đặc biệt có niềm đam mê với những thú vui vật chất.

Một ngày lý tưởng của Kim Ngưu có thể đơn giản là được ăn ngon, ngủ đủ giấc, thư giãn trong không gian tiện nghi và không phải lo nghĩ quá nhiều. Họ không thích những thay đổi bất ngờ, càng không muốn cuộc sống bị đảo lộn bởi những nhiệm vụ phát sinh liên tục.

Sự chậm rãi, đôi khi có phần ì ạch khiến Kim Ngưu dễ bị gắn mác lười biếng. Họ thường cần khá nhiều thời gian để bắt đầu một công việc, nhất là khi nhiệm vụ đó không mang lại hứng thú hoặc lợi ích rõ ràng.

Tuy nhiên, Kim Ngưu lại có điểm khác biệt so với Song Tử và Sư Tử. Dù thích hưởng thụ và không mấy hào hứng với việc nặng nhọc, họ vẫn là những người có ý thức trách nhiệm và khá thực tế. Kim Ngưu hiểu rằng muốn có cuộc sống sung túc, được tự do tiêu tiền và tận hưởng những tiện nghi mình yêu thích thì trước hết phải có khả năng kiếm tiền.

Một khi đã xác định mục tiêu, họ có thể kiên trì làm việc trong thời gian dài, không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Vì thế, Kim Ngưu có thể lười bắt đầu nhưng lại không hẳn lười theo đuổi những điều mang lại thành quả cho bản thân.

Nhắc đến những cung hoàng đạo có xu hướng lười biếng, Kim Ngưu chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Mọi thứ chỉ cần tàm tạm là đủ

Thiên Bình hay xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại là kẻ "dở chứng", họ biết cách "tốt khoe xấu che" đấy. Với ấn tượng đầu tiên thì mọi người sẽ luôn nghĩ Thiên Bình siêng năng và ưa sạch sẽ, nhưng hoàn toàn là ngược lại hết nhé.

Họ làm theo kiểu là "hứng", nếu có hứng, sẽ làm tích cực và còn làm tốt hơn những gì đã đề ra nữa kìa, còn không có hứng thì Thiên Bình sẽ "nhây" từ ngày này qua tháng nọ. Thiên Bình sẽ lại nằm dài nhưng lại chẳng buồn đụng đến việc gì hết, chỉ nằm đó và suy nghĩ miên man linh tinh không rõ ràng như thế thôi.

Những người như Thiên Bình sẽ không muốn hành hạ bản thân là phải theo bất kì khuôn mẫu nào cả. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả, Thiên Bình cho rằng mọi thứ chỉ cần tàm tạm là đủ, không cần phải quá kĩ lưỡng hay đi vào chi tiết đến thế.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.