Mới cưới được 1 tháng, nàng dâu bật khóc muốn ly hôn vì nhận ra bộ mặt thật của chồng và mẹ chồng

Quy tắc của mẹ chồng khiến con dâu nghẹt thở

Linh và Kiên yêu nhau hơn 3 năm trước khi quyết định kết hôn. Hai bên gia đình đã nhiều lần gặp gỡ, cô cũng từng nghĩ mình hiểu khá rõ tính cách của người đàn ông sẽ trở thành chồng mình và mẹ chồng tương lai.

Thế nhưng, ngay từ lần đầu gặp mặt, mẹ Kiên đã không mấy thiện cảm với Linh vì cho rằng cô quá gầy gò, nhỏ bé. Bà không phản đối ra mặt, nhưng thái độ lạnh nhạt khiến Linh chẳng thể thoải mái.

Bố mẹ Kiên vốn sống ly thân nhiều năm nhưng chưa làm thủ tục ly hôn. Chuyện cưới xin của hai người gần như do một mình bà quyết định. Những gì bà thông báo cho nhà gái chủ yếu mang tính áp đặt hơn là bàn bạc.

Mẹ Linh từng kéo con gái lại dặn dò: "Con phải suy nghĩ thật kỹ. Mẹ chồng khó tính, chồng lại không biết đứng ra bảo vệ vợ thì cuộc sống sau này sẽ rất mệt mỏi. Nếu đã quyết định cưới, con phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những chuyện không vui".

Linh đem những lo lắng ấy kể với Kiên. Anh chỉ cười xòa, khẳng định mẹ mình tuy nóng tính nhưng thực chất rất thương con. Anh còn hứa hai người chỉ ở chung một thời gian rồi sẽ chuyển ra ngoài.

Tin lời chồng sắp cưới, Linh tự trấn an rằng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng cô đã nhầm.

Sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, Linh vừa bước xuống nhà đã nghe tiếng mẹ chồng trách móc:

"Giờ này còn chưa dậy? Nhà này không có thói quen ngủ đến sáng bảnh mắt đâu nhé!".

Cô vội vàng chạy vào bếp, định bụng sẽ chuẩn bị bữa sáng để lấy lòng mẹ chồng. Kiên lúc ấy mới ngẩng lên giải thích rằng anh không gọi vợ vì muốn cô được nghỉ ngơi sau đám cưới.

Bà lập tức quay sang con trai: "Đừng có chiều vợ quá. Về nhà này rồi phải biết nề nếp".

Linh chỉ biết cúi đầu, không muốn ngày đầu tiên làm dâu đã xảy ra tranh cãi.

Cô từng nghĩ hôn nhân là nơi hai người cùng nhau vun đắp. Giờ đây, Linh nhận ra mình đang phải một mình chống chọi với cả gia đình chồng. Ảnh minh họa

Bị mẹ chồng ép bán vàng cưới, chồng tát vợ

Theo kế hoạch, sáng hôm sau đám cưới, hai vợ chồng sẽ về nhà ngoại làm lễ lại mặt. Tuy nhiên, mẹ Kiên bất ngờ tuyên bố cả nhà sẽ ở nhà để nghỉ ngơi và dọn dẹp.

Dù Linh nhẹ nhàng nhắc rằng bố mẹ cô đã chuẩn bị cơm nước, bà vẫn gạt đi. Cô đành một mình thu dọn bát đĩa, lau nhà, sắp xếp bàn ghế. Nhờ cố gắng làm thật nhanh, hai vợ chồng mới kịp sang nhà ngoại vào buổi trưa.

Tưởng rằng những chuyện như vậy chỉ là va chạm nhỏ trong những ngày đầu làm dâu, Linh không ngờ thử thách lớn hơn còn đang chờ phía trước.

Tối hôm đó, khi hai vợ chồng đang nghỉ ngơi trong phòng, mẹ Kiên bất ngờ đẩy cửa bước vào mà không gõ. Bà nói thẳng rằng tiền tổ chức đám cưới vừa rồi bị thâm hụt khá nhiều, yêu cầu hai vợ chồng bán số vàng cưới để trả nợ.

Linh sững người. Số vàng ấy là quà cưới của bố mẹ và các dì dành tặng riêng cho cô, với mong muốn con gái có chút tài sản phòng thân.

Cô nhẹ nhàng đáp: "Chuyện này để con bàn lại với anh Kiên đã mẹ nhé. Vàng cưới con muốn giữ lại làm vốn, sau này nếu có việc cần còn dùng đến".

Chưa kịp nói hết câu, Kiên đã lên tiếng: "Không cần bàn nữa. Anh đồng ý rồi. Vàng cũng là tài sản của gia đình mình, đưa mẹ trả nợ có gì phải suy nghĩ?".

Linh quay sang nhìn chồng, không giấu nổi sự thất vọng. Anh thậm chí chưa hỏi ý kiến cô đã tự quyết định mang tài sản riêng của vợ đi giải quyết khoản nợ mà cô không hề biết rõ.

Mẹ Kiên thấy con dâu không vui liền nổi giận: "Tôi lo cho các người bao nhiêu mà còn chưa tính toán. Mới về làm dâu đã tiếc vàng với mẹ chồng, cô nghĩ mình là ai?".

Linh cố giữ bình tĩnh: "Con không tiếc mẹ, nhưng đây là quà bố mẹ con cho riêng con. Con muốn giữ lại để phòng thân, chứ không phải cứ có việc là phải bán đi".

Kiên lập tức quát vợ: "Em thôi đi! Mẹ đã nói thế thì cứ làm theo, đừng có cãi".

Linh nghẹn ngào phản ứng rằng cô cũng có quyền quyết định đối với tài sản của mình. Cô không thể chấp nhận việc chồng luôn đứng về phía mẹ, bất kể đúng sai. Không ngờ, Kiên bất ngờ lao tới, giáng một cái tát khiến Linh choáng váng.

Căn phòng bỗng im bặt. Người phụ nữ vừa mới trở thành vợ anh chưa đầy một tháng chỉ biết ôm má, nước mắt lăn dài.

Muốn ly hôn sau 1 tháng chung sống vì nhận ra chồng không hề đứng về phía mình

Sau trận cãi vã ấy, cuộc sống của hai vợ chồng càng trở nên ngột ngạt. Linh chờ đợi một lời xin lỗi nhưng Kiên không những không nhận sai mà còn tỏ thái độ lạnh lùng, coi như người bị tổn thương là chính mình.

Một tuần sau, Linh xin phép chồng và mẹ chồng đến dự đám cưới của bạn thân. Cô đã nói rõ sẽ đi cả ngày và được cả hai nghe thấy. Thế nhưng, khoảng 7 giờ tối, khi Linh đang ngồi cùng bạn bè, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Kiên gọi đến với giọng đầy khó chịu:

"Cô định đi đến bao giờ mới chịu về?".

Linh ngạc nhiên nhắc lại rằng mình đã xin phép từ trước. Kiên lập tức lớn tiếng: "Cô bảo đi cả ngày chứ có nói không về ăn tối đâu. Để mẹ phải nấu cơm chờ cô, cô thấy thế có được không?".

Linh không kìm được bức xúc: "Em đi đâu cũng phải báo cáo từng bữa ăn sao? Em bận thì anh có thể nấu, sao cứ mặc định việc nhà là trách nhiệm của em?".

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi Kiên cúp máy.

Linh ngồi bất động. Cô nhớ lại những ngày vừa qua, từ chuyện thức dậy đúng giờ, làm việc nhà, về ngoại, cho đến tiền vàng cưới, mọi thứ đều phải theo ý mẹ chồng. Còn Kiên, người từng hứa sẽ cùng cô xây dựng tổ ấm, lại luôn yêu cầu vợ nhẫn nhịn và nghe lời mẹ.

Điều khiến Linh sợ hãi nhất không phải những lời chì chiết của mẹ chồng, mà là việc chồng có thể thẳng tay đánh mình chỉ vì không đồng ý với một quyết định.

Đêm ấy, Linh trở về nhà rất muộn. Cô không còn muốn tranh luận hay giải thích. Trong đầu cô chỉ xuất hiện một suy nghĩ: Ly hôn.

Mới cưới được một tháng, nói đến ly hôn có thể khiến nhiều người cho rằng cô quá vội vàng. Bố mẹ chắc chắn sẽ buồn, họ hàng cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Nhưng Linh hiểu rằng nếu ngay từ những ngày đầu, cô đã phải sống trong nước mắt, bị kiểm soát và không được tôn trọng thì những năm tháng tiếp theo liệu có thể tốt đẹp hơn?

Cô từng nghĩ hôn nhân là nơi hai người cùng nhau vun đắp. Giờ đây, Linh nhận ra mình đang phải một mình chống chọi với cả gia đình chồng.

Sáng hôm sau, cô gọi điện về cho mẹ, nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con muốn về nhà. Con nghĩ con không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa".

Đầu dây bên kia lặng đi một lúc rồi mẹ cô nhẹ nhàng đáp: "Con cứ về. Nhà mình luôn có chỗ cho con, không cần phải chịu đựng chỉ để giữ một cuộc hôn nhân".

Nghe đến đó, Linh bật khóc. Lần đầu tiên sau 30 ngày làm vợ, cô cảm thấy mình vẫn có một nơi để trở về và được yêu thương mà không phải đánh đổi bằng sự nhẫn nhịn.