Con gái xin ngủ nhà bạn trai, ông bố đơn thân đáp một câu khiến ai cũng tấm tắc

Nếu một ngày, cô con gái mà cha mẹ vẫn luôn xem là đứa trẻ bé bỏng bất ngờ thông báo muốn sang nhà bạn trai ngủ qua đêm, nhiều phụ huynh có lẽ sẽ không tránh khỏi cảm giác sốc, tức giận và lo lắng.

Tuy nhiên, cách phản ứng của cha mẹ trong những tình huống nhạy cảm như vậy có thể quyết định việc con tiếp tục tin tưởng chia sẻ hay tìm cách giấu giếm mọi chuyện.

Trong bối cảnh trẻ em lớn lên giữa áp lực học tập, mạng xã hội và những biến động tâm lý ngày càng phức tạp, nhiều cha mẹ đã thay đổi cách giao tiếp với con. Từ chỗ quen ra lệnh và kiểm soát, không ít phụ huynh lựa chọn lắng nghe, đối thoại và đồng hành với con như một "người bạn", theo báo Văn hóa.

Câu chuyện của anh Vương, một ông bố đơn thân ở Trung Quốc, là ví dụ đáng để suy ngẫm.

Con gái bất ngờ xin ngủ qua đêm tại nhà bạn trai

Thời gian gần đây, anh nhận thấy con gái có nhiều thay đổi. Cô bé bắt đầu chú ý hơn đến ngoại hình, thường xuyên thức khuya và trùm chăn sử dụng điện thoại. Đoán rằng con đang có tình cảm với một bạn nam, anh Vương không vội chất vấn hay ngăn cấm vì cho rằng rung động đầu đời là điều bình thường.

Thế nhưng, một hôm, cô con gái bất ngờ nói: "Bố ơi, tối nay con sang ngủ nhà bạn trai".

Nghe vậy, anh Vương không khỏi tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Khi được hỏi lý do, cô bé ngập ngừng giải thích rằng bố mẹ bạn trai đều vắng nhà nên hai người có thể ở bên nhau.

Thay vì quát mắng, anh Vương nhẹ nhàng nói rằng mình đã biết chuyện con đang hẹn hò và không phản đối tình cảm ấy. Tuy nhiên, việc con gái ở riêng với bạn trai qua đêm khiến anh lo lắng về sự an toàn.

Sau đó, anh đưa ra một đề nghị: Cô bé có thể mời bạn trai đến nhà mình, cậu thanh niên sẽ ngủ tại phòng dành cho khách.

Trước lời đề nghị bất ngờ của bố, cô con gái im lặng hồi lâu rồi quyết định hủy cuộc hẹn ngủ qua đêm tại nhà bạn trai.

Ảnh minh họa

Vì sao cách ứng xử của ông bố được nhiều người khen ngợi?

Câu chuyện nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ các bậc phụ huynh. Điều đáng chú ý không chỉ là kết quả mà còn nằm ở cách anh Vương giải quyết vấn đề.

Trước hết, người cha đã kiểm soát được cảm xúc. Khi phát hiện con yêu sớm hoặc có những hành động vượt quá mong muốn, nhiều phụ huynh lập tức nổi nóng, trách móc và cấm đoán.

Tuy nhiên, phản ứng gay gắt đôi khi lại khiến trẻ nảy sinh tâm lý chống đối, thậm chí tìm cách che giấu các mối quan hệ. Thay vì biến chuyện tình cảm của con thành cuộc đối đầu, anh Vương lựa chọn lắng nghe và tìm hiểu nguyên nhân.

Bên cạnh đó, anh không chỉ nói "không" mà còn giải thích rõ điều khiến mình lo lắng. Việc đề nghị bạn trai đến nhà vừa thể hiện sự tôn trọng tình cảm của con, vừa giúp người cha có thể bảo đảm an toàn cho cô bé.

Cách nói chuyện có lý lẽ cũng giúp con gái tự suy nghĩ về quyết định của mình thay vì miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh.

Đừng cấm đoán, hãy trở thành người bạn của con

Tình yêu tuổi mới lớn, những rung động đầu đời hay sự tò mò về giới tính đều là những vấn đề cha mẹ khó có thể né tránh.

Điều quan trọng không phải là tìm mọi cách ngăn cấm mà là giúp con hiểu về giới hạn an toàn, sự đồng thuận và trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Cha mẹ nên chủ động trò chuyện, trang bị cho con kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn. Đừng đợi đến khi xảy ra chuyện đáng tiếc mới bắt đầu những cuộc trò chuyện cần thiết.

Làm bạn với con không có nghĩa là buông lỏng mọi nguyên tắc. Đó là sự kết hợp giữa yêu thương, lắng nghe và đặt ra những giới hạn hợp lý.

Bởi cha mẹ không thể ở bên con trong mọi khoảnh khắc, nhưng có thể trở thành người đầu tiên mà con tìm đến khi gặp khó khăn. Khi cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu, trẻ cũng sẽ dễ dàng chia sẻ những vấn đề riêng tư, từ đó biết cách bảo vệ bản thân và trưởng thành có trách nhiệm hơn.

Cách làm bạn với con tuổi teen

Thanh thiếu niên cần được đưa ra quyết định của riêng mình và thể hiện bản thân theo những cách mà chúng cảm thấy thoải mái. Ảnh minh họa

Tôn trọng cảm xúc ngang ngược của con

Hành vi thách thức của thanh thiếu niên thường cho thấy nỗi sợ hãi hoặc vấn đề tiềm ẩn mà chúng đang gặp phải. Thay vì chỉ phản ứng với hành vi bên ngoài của con, bạn hãy cố gắng nhìn sâu vào bên trong và hiểu những hành vi đó đến từ đâu, theo Giáo dục & thời đại.

Cố gắng chấp nhận cảm giác của con, ngay cả khi bạn tin rằng phản ứng của con bị thổi phồng quá mức.

Khích lệ các hành vi tích cực

Thanh thiếu niên muốn cảm thấy được đánh giá cao vì những điều chúng đang làm đúng. Nếu bạn chỉ chú ý đến những điều con làm sai, việc con tuân theo các nội quy trong nhà sẽ khiến con cảm thấy vô nghĩa.

Ví dụ, nếu bạn thấy cậu con trai tuổi teen của mình làm điều gì đó mà bạn yêu cầu hoặc cư xử theo cách phù hợp với nội quy trong nhà, hãy thừa nhận và khích lệ. Đừng quên cảm ơn con vì bất cứ điều gì con đã làm, ngay cả khi đó là điều rất nhỏ nhặt.

Thiết lập ranh giới rõ ràng

Đặt quy tắc và giới hạn rõ ràng với con. Hãy nhất quán về những hành vi mà bạn sẽ không dung thứ. Ví dụ, nếu con bắt đầu la hét và cáu giận, bạn có thể nói với chúng rằng cáu giận là được nhưng việc chúng trút giận lên bố mẹ là không phù hợp và thiếu tôn trọng.

Áp đặt hậu quả đối với hành vi xấu

Khi con vượt qua giới hạn đã được thiết lập, hãy thực thi hậu quả bằng cách kỷ luật. Trong trường hợp này, kỷ luật không giống như hình phạt.

Cụ thể, hình phạt xuất phát từ sự tức giận và mong muốn trẻ làm theo những gì bạn nói. Mặt khác, kỷ luật tích cực xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau, sự rõ ràng và lòng khoan dung.

Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em có sức khỏe tinh thần tốt hơn và lòng tự trọng cao hơn khi chúng được nuôi dạy với phong cách ấm áp và chấp nhận đồng thời đặt ra những kỳ vọng rõ ràng.

Không áp đặt con

Thanh thiếu niên cần được đưa ra quyết định của riêng mình và thể hiện bản thân theo những cách mà chúng cảm thấy thoải mái. Nếu bạn soi mói mọi việc mà con làm, con sẽ học được rằng không có việc gì mình làm là đủ tốt. Vì vậy, bạn cần tránh đặt ra các quy tắc về lựa chọn trang phục, ngoại hình hoặc những biểu hiện khác về cá tính của con.

Thay vào đó, hãy ứng xử một cách khôn ngoan. Tốt nhất, bạn chỉ nên đặt ra quy tắc nhất quán cho những hành vi không an toàn hoặc thiếu tôn trọng và bỏ qua những vấn đề nhỏ hơn.

Trao quyền cho con

Thay vì áp đặt những hậu quả cứng nhắc, hãy cho phép con lấy lại các đặc quyền và sự độc lập của mình thông qua một số hành vi tốt.

Nếu bạn tạm giữ điện thoại của con vì con trốn bài tập về nhà để đi chơi với bạn bè, hãy bày cho con cách lấy lại điện thoại. Ví dụ: làm bài tập về nhà đúng giờ mỗi tối trong một tuần.

Bình tĩnh

Cha mẹ thường rất khó giữ bình tĩnh khi đối mặt với hành vi thách thức của thanh thiếu niên. Nhưng nếu bạn đáp lại sự thách thức của con bằng một cơn giận dữ bộc phát, con sẽ có xu hướng thực hiện nhiều hành vi thách thức hơn.

Nếu một hoặc cả hai bên đều quá kích động hoặc tức giận, hãy dành chút không gian cho đến khi bạn bình tĩnh lại.

Bạn có thể nói những điều như "Mẹ thấy mẹ con mình đang rất tức giận và mẹ muốn chúng ta dành chút thời gian để bình tĩnh lại trước khi nói về chuyện này". Sau đó, hãy dành thời gian quay lại cuộc thảo luận khi cả hai có thể suy nghĩ rõ ràng hơn.