Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội
GĐXH - Dù đang hạnh phúc hay đã kết thúc một mối quan hệ, những cung hoàng đạo dưới đây vẫn giữ nguyên nguyên tắc: chuyện tình cảm chỉ thuộc về hai người, không cần phô bày trước đám đông.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc đăng ảnh hẹn hò, chia sẻ khoảnh khắc yêu đương hay thậm chí thông báo chia tay đã trở thành điều quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn biến chuyện tình cảm thành nội dung công khai. Một số cung hoàng đạo lại lựa chọn cách yêu rất riêng: kín đáo, lặng lẽ và gần như không để đời sống tình cảm xuất hiện trên mạng xã hội.
Cung hoàng đạo Ma Kết: Yêu là chuyện riêng, không phải để chứng minh
Trong số các cung hoàng đạo sống nội tâm và thực tế, Ma Kết luôn đứng đầu về sự kín tiếng. Với họ, giá trị của một mối quan hệ không nằm ở số lượt thích hay bình luận, mà ở cảm giác an toàn và bền vững khi ở cạnh nhau.
Ma Kết có suy nghĩ rất đơn giản, tình cảm tốt hay không, người trong cuộc tự hiểu là đủ. Việc công khai trên mạng xã hội đôi khi chỉ khiến cuộc sống riêng tư trở thành chủ đề để người khác soi xét hoặc bàn tán.
Nếu đang hạnh phúc, Ma Kết cho rằng không cần phải khoe khoang để chứng minh điều gì. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để trình diễn.
Còn khi chia tay, họ càng không muốn thu hút sự chú ý hay nhận những lời an ủi mang tính xã giao.
Chính vì vậy, cung hoàng đạo này thường yêu rất sâu sắc nhưng lại cực kỳ âm thầm. Người ngoài đôi khi còn không biết họ đã có người yêu từ lúc nào.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Không muốn biến đời sống thật thành "triển lãm online"
Kim Ngưu nổi tiếng là cung hoàng đạo cẩn trọng và thực tế.
Họ luôn giữ khoảng cách nhất định với thế giới ảo, bởi tin rằng mạng xã hội dễ khiến con người bị cuốn vào sự so sánh và những cảm xúc không cần thiết.
Với Kim Ngưu, việc công khai tình cảm giống như đặt cuộc sống riêng lên một sân khấu để người khác đánh giá. Điều này đi ngược lại bản chất yêu sự ổn định và bình yên của họ.
Chòm sao này quan niệm rằng tình yêu càng ít ồn ào thì càng bền lâu. Họ thích cùng người mình yêu tận hưởng những khoảnh khắc đời thường hơn là đăng tải chúng để nhận sự chú ý.
Kim Ngưu không phải người lạnh lùng hay thiếu lãng mạn, ngược lại họ rất chân thành. Chỉ là họ chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động thực tế thay vì những dòng trạng thái ngọt ngào trên mạng.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Trân trọng tình yêu nên càng giữ kín
Là cung hoàng đạo giàu cảm xúc và đề cao sự gắn kết, Cự Giải xem tình yêu là điều thiêng liêng cần được bảo vệ. Chính vì vậy, họ hiếm khi công khai chuyện tình cảm trước số đông.
Với Cự Giải, sự ngọt ngào giữa hai người không cần phải có khán giả chứng kiến.
Họ tin rằng càng nhiều tác động bên ngoài, mối quan hệ càng dễ bị ảnh hưởng bởi lời bàn tán hoặc áp lực vô hình.
Trước khi bước vào một mối quan hệ, Cự Giải thường suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Khi đã lựa chọn, họ dành toàn bộ sự chân thành cho đối phương và muốn giữ tình yêu trong không gian riêng tư, an toàn.
Họ sẵn sàng chia sẻ niềm vui với gia đình hoặc bạn bè thân thiết, nhưng với những người chỉ quen biết xã giao, Cự Giải cảm thấy không cần thiết phải phơi bày đời sống cá nhân. Với cung hoàng đạo này, một cuộc sống bình yên và hài lòng đã là đủ.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do nàyChuyện vợ chồng - 2 giờ trước
Ở cái tuổi 40, khi bạn bè đồng lứa đã đề huề con cái, yên bề gia thất, tôi vẫn đi về lẻ bóng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi kén chọn, hay "có vấn đề".
Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ nàyGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Về già, sự an ổn của người cao tuổi một phần nhờ vào lòng hiếu thảo của con cái, nhưng phần lớn lại nằm ở sự chuẩn bị của chính họ.
4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đờiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - 4 kiểu phụ nữ nên tránh xa khi chọn bạn đời là những kiểu nào? Theo nhiều chuyên gia tâm lý hôn nhân, ngoại hình không quyết định hạnh phúc lâu dài. Điều quan trọng nằm ở tính cách, giá trị sống và khả năng đồng hành. Dưới đây là 4 kiểu phụ nữ dù xinh đẹp vẫn dễ khiến hôn nhân rơi vào mệt mỏi nếu không thay đổi.
Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con traiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng tuổi già sống cùng con cháu là quãng thời gian an yên nhất của cuộc đời. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.
Nghỉ hưu, tôi nhận ra mình chỉ được nhớ tới khi gia đình con cần người trông cháuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ chỉ cần hết lòng vì con cháu thì gia đình sẽ tự nhiên ấm áp. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những sự hy sinh nếu không đặt đúng giới hạn, cuối cùng lại trở thành điều… bị xem là hiển nhiên.
Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? 3 điều quan trọng giúp thai kỳ hạnh phúc, gia đình thêm gắn kếtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? Điều quan trọng nhất là đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và chăm sóc tinh thần cho vợ trong suốt thai kỳ. Chỉ với 3 việc đơn giản nhưng thiết thực dưới đây, người chồng có thể giúp vợ an tâm dưỡng thai và giữ gìn hạnh phúc gia đình bền chặt.
Đã yêu là miễn nhiễm với cám dỗ: Top con giáp nam nói không với 'trà xanh'Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp nam nổi bật bởi sự bản lĩnh, tỉnh táo và ý thức trách nhiệm cao trong tình yêu lẫn hôn nhân.
Những tháng sinh Âm lịch nằm trong nhóm dễ có hôn nhân hạnh phúcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào các tháng sinh Âm lịch dưới đây thường được xem là có phúc khí về nhân duyên, dễ gặp người đồng hành phù hợp và duy trì mái ấm hòa thuận lâu dài.
Trước khi giàu lên, hầu hết người giàu đều âm thầm từ bỏ 7 thói quenGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Thực tế, hành trình trở thành người giàu hiếm khi khởi đầu bằng những bước ngoặt ồn ào. Nó thường đến từ những thay đổi rất nhỏ trong cách suy nghĩ và thói quen hằng ngày.
Đọc xong mới hiểu vì sao người EQ cao hiếm khi mượn 3 thứ nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người có EQ cao hiểu rằng, giá trị khó trả nhất không phải vật chất, mà là cảm giác khó xử hoặc tổn thương vô hình mà người khác phải giữ trong lòng.
Đọc xong mới hiểu vì sao người EQ cao hiếm khi mượn 3 thứ nàyGia đình
GĐXH - Người có EQ cao hiểu rằng, giá trị khó trả nhất không phải vật chất, mà là cảm giác khó xử hoặc tổn thương vô hình mà người khác phải giữ trong lòng.