Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối

Thứ năm, 15:41 26/02/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người có EQ thấp thường vô tình buột miệng những câu nói khiến đối phương khó chịu mà chính họ cũng không nhận ra.

Gặp lại bạn cũ vốn là dịp để ôn chuyện xưa, nối lại những kết nối từng thân thiết. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách trò chuyện sao cho vừa tự nhiên vừa tôn trọng cảm xúc người khác. 

Một người dùng từng hỏi chatbot Grok: "Có những lần gặp bạn cũ xong, mình cảm giác họ hơi lạnh lùng. Không biết mình đã nói sai điều gì?". Từ câu hỏi này, chatbot đã chỉ ra 4 kiểu câu nói phổ biến dễ khiến bạn bị gắn mác EQ thấp khi tái ngộ bạn bè cũ.

1. "Trông khác quá, trước kia đâu có vậy!"

Thoạt nghe có vẻ chỉ là lời nhận xét, nhưng câu nói này thường mang sắc thái đánh giá. 

Khi không nói rõ "khác" theo nghĩa tích cực hay tiêu cực, người nghe dễ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.

Họ có thể tự hỏi: mình thay đổi theo hướng xấu đi sao? Người đối diện đang chê hay khen?

Một người có EQ cao thường chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng và tích cực hơn, chẳng hạn: "Lâu rồi không gặp, bạn vẫn có phong thái quen thuộc nhỉ". Lời nói vừa gợi lại ký ức, vừa không tạo áp lực cảm xúc.

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối - Ảnh 1.

"Trông khác quá, trước kia đâu có vậy!" - Thoạt nghe có vẻ chỉ là lời nhận xét, nhưng câu nói này thường mang sắc thái đánh giá. Ảnh minh họa

2. "Giờ đang làm gì rồi? Lương ổn chứ?"

Đây là câu hỏi xã giao rất phổ biến nhưng cũng dễ khiến người khác khó xử nhất. 

Công việc và thu nhập là vùng riêng tư, đặc biệt khi người đối diện đang trải qua giai đoạn không thuận lợi hoặc chưa muốn chia sẻ.

Người EQ thấp thường hỏi trực diện vì tò mò hoặc muốn bắt chuyện nhanh. 

Ngược lại, người EQ cao thường bắt đầu bằng những câu hỏi mở như: "Dạo này cuộc sống của bạn thế nào?" — đủ thân thiện nhưng vẫn để đối phương tự quyết định mức độ chia sẻ.

3. "Sao chưa cưới?" hoặc "Có con chưa?"

Những câu hỏi về hôn nhân và con cái từng được xem là chuyện hỏi thăm bình thường, nhưng trong bối cảnh xã hội hiện đại, chúng dễ trở thành áp lực vô hình.

Không phải ai cũng sẵn sàng nói về đời sống cá nhân. Có người đang lựa chọn độc thân, có người trải qua đổ vỡ, cũng có người chưa đạt được điều họ mong muốn. 

Một câu hỏi tưởng chừng quan tâm lại vô tình biến buổi gặp gỡ thành cuộc "tra vấn nhẹ".

Người có EQ cao hiểu rằng điều người khác chưa chủ động chia sẻ thường là điều họ chưa muốn nhắc đến.

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối - Ảnh 2.

Những câu hỏi về hôn nhân và con cái từng được xem là chuyện hỏi thăm bình thường, nhưng trong bối cảnh xã hội hiện đại, chúng dễ trở thành áp lực vô hình. Ảnh minh họa

4. "Hồi xưa bạn hay thế mà, giờ thay đổi ghê ha!"

Nhắc lại quá khứ theo kiểu nửa đùa nửa thật dễ khiến người nghe cảm thấy bị đánh giá hoặc bị gắn lại với phiên bản cũ của mình.

Dù là bạn bè thân thiết, việc nhắc lại điểm yếu hay những câu chuyện từng khiến ai đó ngại ngùng, đặc biệt trước mặt người khác, vẫn có thể làm họ mất thiện cảm. 

Sự hài hước thiếu tinh tế đôi khi trở thành ranh giới mong manh giữa thân mật và kém duyên.

EQ thấp dễ làm người khác khó chịu mà không nhận ra

Một buổi gặp bạn cũ đáng lẽ là cơ hội làm đầy những ký ức đẹp, chứ không phải nơi khơi lại áp lực hay những điều người ta muốn quên đi.

Trí tuệ cảm xúc thể hiện ở khả năng quan sát phản ứng của người đối diện, biết dừng đúng lúc và ưu tiên sự thoải mái chung hơn là sự tò mò cá nhân.

Nếu bạn từng khiến ai đó bỗng im lặng sau một câu hỏi tưởng vô hại, đó có thể là dấu hiệu đã đến lúc học cách lắng nghe nhiều hơn nói.

Hãy tập trung vào kỷ niệm tích cực, những câu chuyện nhẹ nhàng và sự quan tâm chân thành.

Khi cảm xúc được đặt đúng chỗ, cuộc tái ngộ sẽ không chỉ là gặp lại mà còn là bắt đầu lại một tình bạn theo cách trưởng thành hơn.

Thói quen "unfriend" bốc đồng của người EQ thấpThói quen 'unfriend' bốc đồng của người EQ thấp

GĐXH - Những người có EQ thấp thường dễ bị tác động bởi cảm xúc tức thời, từ đó đưa ra quyết định mang tính bốc đồng, trong đó phổ biến nhất là việc nhanh chóng hủy kết bạn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Yêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tình

Yêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tình

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

Những cung hoàng đạo nữ dễ rung động, khó giữ trái tim chỉ cho một người

Những cung hoàng đạo nữ dễ rung động, khó giữ trái tim chỉ cho một người

Những icon tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu EQ thấp trên MXH

Những icon tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu EQ thấp trên MXH

Cùng chuyên mục

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Để tuổi già an nhiên, tuyệt đối không được nói 3 câu này

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Để tuổi già an nhiên, tuyệt đối không được nói 3 câu này

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Tuổi già, đừng thấy ai cũng "dốc hết bầu tâm sự", có 3 câu nói tuyệt đối không nên tùy tiện thốt ra nếu muốn hậu vận bình an.

Xôn xao vụ con trai kiên quyết không nộp tiền lì xì: Cha mẹ có quyền 'tịch thu' hay chỉ là người giữ hộ? Chuyên gia mách 3 cách nâng tầm FQ tài chính cho trẻ

Xôn xao vụ con trai kiên quyết không nộp tiền lì xì: Cha mẹ có quyền 'tịch thu' hay chỉ là người giữ hộ? Chuyên gia mách 3 cách nâng tầm FQ tài chính cho trẻ

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Tết Bính Ngọ 2026 đã qua nhưng làn sóng "đòi quyền lợi" từ các cư dân nhí đã bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Câu chuyện cậu bé Tiểu Minh kiên quyết "thủ" hơn 76 triệu đồng tiền lì xì, đối đầu gay gắt với mẹ đã thu hút hàng triệu lượt xem.

4 cung hoàng đạo sinh ra đã mang số làm ông chủ, càng lớn tuổi càng giàu

4 cung hoàng đạo sinh ra đã mang số làm ông chủ, càng lớn tuổi càng giàu

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo sở hữu tư duy quản lý, bản lĩnh quyết đoán và khả năng tạo dựng uy tín vượt trội.

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Không phải ai gặp nhiều khó khăn cũng kém may mắn. Theo quan niệm nhân sinh, người có phúc báo lớn thường phải trải qua 3 thử thách quan trọng trước khi đổi vận. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua, nghịch cảnh chính là bước đệm để vận may và bình an tìm đến.

Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hại

Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hại

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

Con gái à, bà mẹ chồng độc hại không cần phải đánh con dâu; bà ta chỉ cần luôn làm cho nàng dâu cảm thấy mình sai, dạy con dâu rằng đau đớn là bổn phận của phụ nữ.

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Không phải nhan sắc hay chiêu trò, đàn ông ở lại vì cảm giác được thấu hiểu và tôn trọng. Chỉ vài câu nói đúng lúc, đúng cách, phụ nữ tinh tế có thể khiến người đàn ông của mình muốn gắn bó lâu dài mà không cần níu kéo.

Đàn ông có nhân cách hay không nghe cách nói chuyện là biết: 3 dấu hiệu nhận biết kẻ ích kỷ

Đàn ông có nhân cách hay không nghe cách nói chuyện là biết: 3 dấu hiệu nhận biết kẻ ích kỷ

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Đàn ông có nhân cách hay không, không cần phải đợi đến lúc hoạn nạn mới lộ diện, mà nó thường ẩn nấp ngay trong những câu nói cửa miệng hàng ngày.

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm trước tuổi 35 và đạt được khối tài sản hàng chục tỷ đồng, nhưng rồi cô nhận ra hành trình nghỉ hưu sớm không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng.

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu sai người: Ở lại càng lâu, tổn thương càng nhiều

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu sai người: Ở lại càng lâu, tổn thương càng nhiều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 5 dấu hiệu giúp bạn sớm nhận ra mình đang yêu sai người – để trái tim không phải trả giá quá đắt cho một lựa chọn cảm tính.

Yêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tình

Yêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tình yêu là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng không bao giờ trở thành lý do khiến những con giáp này đánh mất bản thân hay đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ.

Xem nhiều

Yêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tình

Yêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tình

Gia đình

GĐXH - Tình yêu là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng không bao giờ trở thành lý do khiến những con giáp này đánh mất bản thân hay đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ.

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

Chuyện vợ chồng
Bước qua 50 tuổi, nhớ kỹ 4 điều kẻo tuổi già rơi vào cảnh cô độc

Bước qua 50 tuổi, nhớ kỹ 4 điều kẻo tuổi già rơi vào cảnh cô độc

Gia đình
Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Gia đình
Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top