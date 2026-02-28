Mới nhất
Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Thứ bảy, 07:00 28/02/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Về già, sự an ổn của người cao tuổi một phần nhờ vào lòng hiếu thảo của con cái, nhưng phần lớn lại nằm ở sự chuẩn bị của chính họ.

Nghe những câu chuyện của những người đi trước, mới thấu hiểu nỗi lòng và sự cay đắng của tuổi xế chiều. Về già, sự an ổn của người cao tuổi một phần nhờ vào lòng hiếu thảo của con cái, nhưng phần lớn lại nằm ở sự chuẩn bị của chính họ. 

Có những cụ già sống thảnh thơi không phải vì con cái chu cấp dư dả, mà vì họ đã sớm xây dựng cho mình những "pháo đài" bảo vệ vững chắc. Dù con cái có hiếu thuận đến đâu, người già thông minh vẫn nhất định phải giữ lại 3 thứ này cho riêng mình.

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về già, 3 thứ nhất định cần phải giữ để cuộc sống an ổn

1. Một khoản tiền tích lũy dưỡng già

Con cái có tâm đến mấy, tiền dưỡng già cũng đừng nên giao hết; con cái có thân thiết đến đâu, quyền kiểm soát tích lũy cũng không được buông tay. Việc giao sạch tài sản cho con dưới danh nghĩa "giúp đỡ" thực chất là đang tự đẩy mình vào thế yếu.

Khi con cái chưa kinh qua những khó khăn của cuộc đời, chúng thường không biết trân trọng những gì có sẵn. Hôm nay con xin một ít, mai con lại đòi một ít, liệu bạn có đủ sức để chu cấp mãi không? Nhiều cha mẹ dồn hết tiền bạc mua nhà cho con, để rồi chính mình rơi vào cảnh túng thiếu. 

Nếu con cái không biết tiết kiệm, tiêu xài hoang phí, thì bao nhiêu tiền cũng là không đủ. Giữ lại tiền là giữ lại "vốn tự bảo vệ" cho những năm tháng không còn sức lao động.

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này - Ảnh 2.

Chủ động kiểm soát khoản tiết kiệm, tích lũy để có tuổi già an ổn. Ảnh minh họa

2. Một cơ thể khỏe mạnh

Có câu nói: "Sức khỏe quyết định chất lượng tuổi già". Sức khỏe tốt thì hậu vận an ổn, sức khỏe kém thì tuổi già đầy trắc trở. Bạn không thể mong chờ một tuổi già thảnh thơi nếu ngay từ bây giờ không biết yêu quý cơ thể mình.

Những người chú trọng dưỡng sinh, rèn luyện thân thể luôn sở hữu thần thái và sức vóc khác biệt. Một thái độ sống bình hòa, ít lo âu, kết hợp với chế độ sinh hoạt điều độ, tập luyện bền bỉ chính là cái gốc của sức khỏe. Đừng để đến khi nằm trên giường bệnh mới hối hận vì đã bỏ bê chính mình. 

Yêu thương bản thân không phải là ích kỷ, mà là cách tốt nhất để giảm bớt gánh nặng cho con cái và giữ lại sự tự do cho chính mình.

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này - Ảnh 3.

Sức khỏe tốt giúp người cao tuổi có cuộc sống về già chất lượng. Ảnh minh họa

3. Một nơi chốn đi về ổn định

Cả đời vất vả vì con, hy sinh tất cả cho gia đình, thì đến giai đoạn này, bạn cần phải giữ chặt lấy quyền sở hữu ngôi nhà của mình. Giữ được nơi cư trú là giữ được lòng tự trọng của tuổi già.

Nhìn vào thực tế, không ít cụ già sau khi sang tên nhà cửa cho con cái đã phải sống trong hối hận vì không để lại đường lui cho mình. Mất đi quyền làm chủ ngôi nhà, nhiều người phải sống trong cảnh "nhìn sắc mặt con cái mà sống", muốn một cuộc sống bình yên cũng khó lòng thực hiện được. 

Một mái nhà riêng chính là bến đỗ an toàn nhất, nơi bạn không phải lo lắng về việc đi đâu về đâu khi gia đình có biến cố.

Giữ cho mình chỗ dựa vững chắc nhất

Giữ tiền tích lũy để có tiếng nói, giữ sức khỏe để có sự an tâm, giữ mái nhà để có nơi thuộc về. Làm tốt 3 việc này, tuổi già của bạn sẽ có một điểm tựa vững chắc nhất. Sự chuẩn bị này không phải là biểu hiện của việc thiếu tin tưởng con cái, mà là sự tỉnh táo để bảo vệ tình thân. Bởi khi cha mẹ tự lo được cho mình, quan hệ giữa hai thế hệ sẽ càng thêm thoải mái và bền chặt.

Người già thông minh là người hiểu rằng: Chỗ dựa vững chắc nhất trên đời này, suy cho cùng, vẫn chính là bản thân mình. Chúc cho mỗi người chúng ta đều sớm chuẩn bị được "3 báu vật" này để tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu thật trọn vẹn và phẩm giá.

