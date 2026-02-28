Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Người EQ cao biết khi nào nên nói, khi nào cần lắng nghe và quan trọng hơn cả là biết cách khiến người khác cảm thấy được tôn trọng trong mỗi cuộc trò chuyện.

Theo Harvey Deutschendorf, tác giả cuốn sách Emotional Intelligence Game Changers: 101 Ways to Win at Life & Work, những người sở hữu trí tuệ cảm xúc cao thường có những nguyên tắc giao tiếp rất rõ ràng.

Sau nhiều năm nghiên cứu và quan sát, ông chỉ ra rằng người EQ cao gần như không bao giờ mắc phải 7 lỗi phổ biến dưới đây khi trò chuyện với người khác.

Người EQ cao không áp đặt quan điểm cá nhân

Trong giao tiếp, việc cố gắng chứng minh mình đúng bằng mọi giá thường khiến cuộc trò chuyện trở thành cuộc đối đầu.

Khi cảm thấy bị ép buộc phải đồng ý, người đối diện sẽ tự nhiên dựng lên "hàng rào phòng thủ", khiến sự kết nối bị phá vỡ.

Người EQ cao hiểu rằng mục tiêu của giao tiếp không phải là chiến thắng tranh luận mà là tạo sự thấu hiểu.

Họ cho người khác không gian để bày tỏ quan điểm, lắng nghe một cách chân thành trước khi đưa ra ý kiến của mình. Nhờ vậy, cuộc trò chuyện trở nên cân bằng và dễ đi đến tiếng nói chung hơn.

Người EQ cao hiểu rằng mục tiêu của giao tiếp không phải là chiến thắng tranh luận mà là tạo sự thấu hiểu. Ảnh minh họa

Người EQ cao không nói: "Đó không phải việc của tôi"

Một trong những dấu hiệu rõ ràng của người EQ cao là tinh thần trách nhiệm vượt khỏi phạm vi công việc cá nhân. Họ không phớt lờ vấn đề chỉ vì nó không nằm trong nhiệm vụ được giao.

Thay vào đó, người EQ cao sẵn sàng chia sẻ kiến thức, thời gian hoặc sự hỗ trợ khi thấy mình có thể giúp ích.

Họ xem bản thân là một phần của tập thể và hiểu rằng sự hợp tác tích cực luôn tạo ra môi trường giao tiếp lành mạnh và bền vững.

Người EQ cao không duy trì những cuộc trò chuyện tiêu cực

Không phải ai cũng phù hợp để dành nhiều thời gian trò chuyện. Người EQ cao chủ động lựa chọn môi trường giao tiếp tích cực, nơi có sự tôn trọng, cùng mục tiêu và nguồn năng lượng lành mạnh.

Họ không cắt đứt mối quan hệ một cách cực đoan, nhưng biết giới hạn thời gian với những cuộc trò chuyện chỉ toàn than phiền, chỉ trích hoặc lan truyền cảm xúc tiêu cực.

Đây là cách họ bảo vệ năng lượng tinh thần và duy trì sự cân bằng cảm xúc của bản thân.

Người EQ cao luôn tập trung trọn vẹn khi nói chuyện

Không điều gì khiến người khác cảm thấy bị xem nhẹ hơn việc đối phương liên tục nhìn điện thoại, kiểm tra đồng hồ hay tỏ ra mất tập trung.

Những hành động tưởng nhỏ này lại gửi đi thông điệp rằng cuộc trò chuyện không đủ quan trọng.

Vì vậy, người EQ cao luôn hiện diện hoàn toàn trong cuộc giao tiếp. Họ duy trì ánh mắt, phản hồi bằng ngôn ngữ cơ thể và lắng nghe chủ động.

Sự tập trung ấy khiến người đối diện cảm nhận được sự tôn trọng và dễ dàng mở lòng hơn.

Người EQ cao ghi nhớ những chi tiết nhỏ

Một đặc điểm nổi bật của người EQ cao là khả năng ghi nhớ thông tin cá nhân của người khác.

Khi gặp lần đầu, họ thường nhắc lại tên đối phương trong cuộc trò chuyện để ghi nhớ tự nhiên.

Không chỉ vậy, họ còn chú ý đến những chi tiết như sở thích, gia đình hay những câu chuyện cá nhân được chia sẻ.

Ở những lần gặp sau, việc nhắc lại những thông tin này tạo cảm giác gần gũi và chân thành.

Đôi khi chỉ một lời chúc sinh nhật đúng lúc hay một câu hỏi thăm đúng chuyện cũng đủ khiến mối quan hệ trở nên gắn kết hơn.

Người EQ cao tránh những câu đùa gây khó chịu

Sự hài hước có thể giúp cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng, nhưng những trò đùa thiếu tinh tế lại dễ khiến người khác tổn thương.

Người EQ cao luôn cân nhắc cảm xúc của người nghe trước khi nói ra điều gì mang tính trêu chọc.

Họ hiểu rằng một câu nói tưởng chừng vô hại có thể khiến người khác khó xử hoặc bị xúc phạm.

Vì vậy, họ chọn sự tinh tế thay vì gây cười bằng mọi giá, giữ cho cuộc trò chuyện luôn an toàn và dễ chịu.

Người EQ cao luôn cân nhắc cảm xúc của người nghe trước khi nói ra điều gì mang tính trêu chọc. Ảnh minh họa

Người EQ cao không độc chiếm cuộc trò chuyện

Không ít người nhầm tưởng giao tiếp tốt là nói thật nhiều. Thực tế, người EQ cao lại thường nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.

Họ đặt câu hỏi mở để khuyến khích người đối diện chia sẻ, từ đó hiểu rõ suy nghĩ và cảm xúc của người khác.

Việc lắng nghe chủ động không chỉ giúp cuộc trò chuyện trở nên cân bằng mà còn tạo cảm giác được tôn trọng.

Đây chính là lý do người EQ cao thường được tin tưởng và dễ xây dựng các mối quan hệ bền vững.

Giao tiếp tốt bắt đầu từ sự thấu cảm

Điểm chung của những người EQ cao không nằm ở kỹ năng nói chuyện hoa mỹ mà ở sự tinh tế trong cách ứng xử. Họ hiểu rằng mỗi cuộc trò chuyện đều là sự kết nối giữa cảm xúc con người với con người.

Khi tránh được những sai lầm tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn này, người EQ cao không chỉ giao tiếp hiệu quả hơn mà còn tạo ra cảm giác an toàn, dễ chịu cho những người xung quanh. Và chính điều đó giúp họ xây dựng được các mối quan hệ sâu sắc, lâu dài trong công việc lẫn cuộc sống.

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao GĐXH - Không phải mọi hành vi của trẻ khiến cha mẹ cảm thấy phiền lòng đều là thói quen xấu cần chỉnh sửa ngay lập tức.

Theo CNBC Make It