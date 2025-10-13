Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Cung hoàng đạo sống chuẩn mực: Rõ ràng, tích cực và tự chủ

Thứ hai, 11:16 13/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chính suy nghĩ, quan điểm sống và cách các cung hoàng đạo này đối diện với cuộc đời đã tạo nên hình ảnh "chuẩn mực" mà ai cũng muốn noi theo.

Dưới đây là những cung hoàng đạo sống chuẩn mực cả trong hành động lẫn tư duy, được xem là hình mẫu lý tưởng trong mắt người khác.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Sống vì hạnh phúc, không vì vật chất

Theo mật ngữ 12 chòm sao, Bạch Dương là một trong những cung hoàng đạo có cách sống tích cực và đáng học hỏi nhất.

Những "chú Cừu" luôn hướng đến niềm vui và hạnh phúc thật sự của bản thân thay vì chạy theo danh lợi hay vật chất.

Với họ, tiền bạc có thể giúp cuộc sống thoải mái hơn, nhưng không bao giờ mua được hạnh phúc.

Chính vì biết đặt hạnh phúc của mình lên hàng đầu, Bạch Dương luôn giữ được tinh thần lạc quan, năng lượng dồi dào và sự sáng tạo trong công việc.

Họ không ngừng nảy ra những ý tưởng mới mẻ, sống trọn vẹn từng ngày và truyền cảm hứng tích cực cho mọi người xung quanh.

Cung hoàng đạo sống chuẩn mực: Rõ ràng, tích cực và tự chủ - Ảnh 1.

Theo mật ngữ 12 chòm sao, Bạch Dương là một trong những cung hoàng đạo có cách sống tích cực và đáng học hỏi nhất. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Rõ ràng trong mọi chuyện, không mập mờ cảm xúc

Cự Giải là cung hoàng đạo có quan điểm sống rõ ràng và chuẩn mực đến đáng khâm phục.

Những người thuộc cung này không bao giờ thích sự mơ hồ hay vòng vo. Họ luôn suy nghĩ cẩn trọng, làm gì cũng phải có mục tiêu và lý do cụ thể.

Cự Giải hiểu rằng, càng sống trong sự nhập nhằng, càng dễ mắc sai lầm và tự làm khó chính mình.

Bởi vậy, họ chọn cách thẳng thắn, dứt khoát trong mọi việc hoặc là không quan tâm, hoặc là phải làm cho rõ ràng.

Chính thái độ sống minh bạch ấy giúp họ tránh được nhiều rắc rối, luôn được bạn bè, đồng nghiệp tin tưởng.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Kiên định theo đuổi mục tiêu, không bao giờ bỏ cuộc

Sư Tử sinh ra đã có tố chất của người lãnh đạo. Họ giàu tham vọng, mạnh mẽ và luôn ý thức rõ điều mình muốn là gì.

Dù đôi khi bị cho là háo thắng, nhưng thực chất, Sư Tử chỉ đơn giản là không chấp nhận thất bại.

Khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ nỗ lực đến cùng, dù phải đánh đổi bằng thời gian, công sức hay cả sự thoải mái của bản thân.

Sự kiên định và tinh thần "không bỏ cuộc" ấy khiến Sư Tử trở thành biểu tượng của ý chí và bản lĩnh.

Chính thái độ sống này là bài học đáng quý cho bất cứ ai đang trên hành trình chạm tới ước mơ của mình.

Cung hoàng đạo sống chuẩn mực: Rõ ràng, tích cực và tự chủ - Ảnh 2.

Sư Tử sinh ra đã có tố chất của người lãnh đạo. Họ giàu tham vọng, mạnh mẽ và luôn ý thức rõ điều mình muốn là gì. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Sống tự do và yêu bản thân đúng cách

Trong số các cung hoàng đạo sống chuẩn mực, Bảo Bình là đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa cá nhân tích cực.

Họ độc lập, tự do trong suy nghĩ và luôn giữ vững lập trường. Bảo Bình tin rằng, chỉ khi biết yêu thương và chăm sóc chính mình, ta mới có đủ năng lượng để yêu thương người khác.

"Yêu bản thân trước tiên" là nguyên tắc sống mà Bảo Bình luôn theo đuổi. Họ không xem đó là ích kỷ, mà là một cách trân trọng giá trị của bản thân, biết mình là ai, cần gì, và xứng đáng với điều gì.

Chính nhờ lối sống tự chủ, hiểu mình và sống thật với cảm xúc, Bảo Bình luôn toát lên vẻ cuốn hút tự nhiên mà không cần phải cố gắng.

4 cung hoàng đạo "chuẩn không cần chỉnh"

Mỗi cung hoàng đạo sống chuẩn mực đều có cách riêng để giữ cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, giữa hạnh phúc cá nhân và trách nhiệm với người khác.

Dù là Bạch Dương nhiệt huyết, Cự Giải rõ ràng, Sư Tử kiên định hay Bảo Bình tự do, tất cả đều mang lại một thông điệp chung:

Sống đúng với giá trị của mình, đó mới là chuẩn mực đẹp nhất.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn nghĩ cho người khácNhững cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn nghĩ cho người khác

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sống vô cùng tinh tế, luôn đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Danh sách cung hoàng đạo nữ dễ kết hôn sớm: Một khi đã yêu là muốn cưới ngay

Danh sách cung hoàng đạo nữ dễ kết hôn sớm: Một khi đã yêu là muốn cưới ngay

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc dựa vào con, cho đến khi con dâu bảo: 'Mẹ trả tiền thì mới được gặp cháu'

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc dựa vào con, cho đến khi con dâu bảo: 'Mẹ trả tiền thì mới được gặp cháu'

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

5 nguyên tắc tối giản giúp tôi sống thảnh thơi khi mới ngoài 30 tuổi

5 nguyên tắc tối giản giúp tôi sống thảnh thơi khi mới ngoài 30 tuổi

Con giáp kiên định: Một khi đã quyết, không gì có thể lay chuyển

Con giáp kiên định: Một khi đã quyết, không gì có thể lay chuyển

Cùng chuyên mục

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Hôn nhân không vỡ vì cãi vã, mà vì những khoảng lặng không ai muốn nói ra – 6 dấu hiệu này là lời cảnh tỉnh.

Bố mẹ được đền bù đất 7,4 tỷ chỉ cho con gái út: Lý do khiến hai con trai cúi đầu im lặng

Bố mẹ được đền bù đất 7,4 tỷ chỉ cho con gái út: Lý do khiến hai con trai cúi đầu im lặng

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Với người ngoài, khoản tiền đền bù đất ấy chỉ là tài sản. Nhưng với tôi, đó là phép thử của tình thân, của lòng hiếu thảo và nghĩa tình trong gia đình.

9 chân lý nghe ngược đời nhưng giúp bạn sống không bị thiệt thòi

9 chân lý nghe ngược đời nhưng giúp bạn sống không bị thiệt thòi

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Có những sự thật đời thường nghe như nghịch lý nhưng lại chứa đựng trí tuệ sống.

Chi 74 triệu/tháng sống ở viện dưỡng lão cao cấp, vợ chồng U80 'bỏ trốn' sau 3 tháng

Chi 74 triệu/tháng sống ở viện dưỡng lão cao cấp, vợ chồng U80 'bỏ trốn' sau 3 tháng

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Trong xã hội hiện đại, khi con cái bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, viện dưỡng lão trở thành lựa chọn được nhiều gia đình nghĩ đến để cha mẹ có nơi an dưỡng tuổi già.

IQ cao chưa chắc đã thành công nhưng với 3 phẩm chất này, con bạn sẽ phát triển rực rỡ dù ở bất cứ đâu

IQ cao chưa chắc đã thành công nhưng với 3 phẩm chất này, con bạn sẽ phát triển rực rỡ dù ở bất cứ đâu

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

GĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong con cái mình thông minh, lanh lợi. Nhưng bạn có nhận ra không, những người thực sự thành công, ngược lại, không phải lúc nào cũng là người thông minh nhất.

Những đứa trẻ 'ít được ôm ấp' khi lớn lên có thực sự độc lập hơn không?: Câu trả lời sẽ khiến bạn phải khóc!

Những đứa trẻ 'ít được ôm ấp' khi lớn lên có thực sự độc lập hơn không?: Câu trả lời sẽ khiến bạn phải khóc!

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Ôm ấp là ngôn ngữ đơn giản nhất nhưng cũng sâu sắc nhất. Đối với trẻ nhỏ, những lần được bế bồng, ôm ấp có thể gieo vào lòng chúng hạt giống của sự an toàn. Vậy, những đứa trẻ "ít được ôm ấp" sẽ xây dựng mối quan hệ khác biệt nào với thế giới này?

3 năm trước 'húng' lên tậu ô tô, tôi hối hận vì mua nhà đã là chuyện viễn tưởng

3 năm trước 'húng' lên tậu ô tô, tôi hối hận vì mua nhà đã là chuyện viễn tưởng

Gia đình - 21 giờ trước

Suy nghĩ kiểu "trẻ trâu", 3 năm trước tôi sắm ô tô thay vì vay thêm để mua căn hộ, giờ giá chung cư tăng gần gấp đôi, có nhà riêng đã là chuyện viễn tưởng với tôi.

Vỡ mộng mua nhà trả góp, vợ chồng tôi phải cho con về quê học mẫu giáo

Vỡ mộng mua nhà trả góp, vợ chồng tôi phải cho con về quê học mẫu giáo

Gia đình - 1 ngày trước

Lãi trả góp mua nhà tăng khiến tôi phải cho con về quê với ông bà nội để giảm tiền học phí; tôi rất lo trước nguy cơ phải bán nhà khi chưa kịp trả hết nợ.

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc dựa vào con, cho đến khi con dâu bảo: 'Mẹ trả tiền thì mới được gặp cháu'

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc dựa vào con, cho đến khi con dâu bảo: 'Mẹ trả tiền thì mới được gặp cháu'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, con dâu tôi bất ngờ đưa ra yêu cầu hoặc chăm cháu, hoặc đưa cho con 18 triệu đồng mỗi tháng.

Danh sách cung hoàng đạo nữ dễ kết hôn sớm: Một khi đã yêu là muốn cưới ngay

Danh sách cung hoàng đạo nữ dễ kết hôn sớm: Một khi đã yêu là muốn cưới ngay

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nữ ngay từ sớm đã mang trong mình khát vọng được yên bề gia thất, xây dựng tổ ấm ấm áp và bình yên.

Xem nhiều

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc dựa vào con, cho đến khi con dâu bảo: 'Mẹ trả tiền thì mới được gặp cháu'

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc dựa vào con, cho đến khi con dâu bảo: 'Mẹ trả tiền thì mới được gặp cháu'

Gia đình

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, con dâu tôi bất ngờ đưa ra yêu cầu hoặc chăm cháu, hoặc đưa cho con 18 triệu đồng mỗi tháng.

Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Nuôi dạy con
Ngày sinh Âm lịch của người luôn khiến gia đình tự hào

Ngày sinh Âm lịch của người luôn khiến gia đình tự hào

Gia đình
4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơn

4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơn

Nuôi dạy con
Muốn con thành công: Hãy để con trải qua 2 thái cực 'sướng' và 'khổ', kết quả ngoài sức tưởng tượng

Muốn con thành công: Hãy để con trải qua 2 thái cực 'sướng' và 'khổ', kết quả ngoài sức tưởng tượng

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top