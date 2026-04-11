Cuộc đời bi kịch của thần đồng vật lý 15 tuổi vào đại học, kiếm 2,8 tỷ/tháng giờ vô gia cư, lang thang 16 năm

Thần đồng vật lý 15 tuổi vào đại học, từng kiếm 2,8 tỷ/tháng

Tôn Vệ Đông thời trẻ từng được coi là thần đồng vật lý của Trung Quốc.

Tôn Vệ Đông (1969) thông minh từ nhỏ, xuất thân trong gia đình nghèo Giang Âm (Giang Tô, Trung Quốc). Anh được mệnh danh là thiên tài Vật lý của Trung Quốc. Thời đi học, Vệ Đông là học sinh có thành tích cao nhất trường, lớp. Trong mắt giáo viên, anh là học sinh xuất sắc, tấm gương sáng để các bạn noi theo.

Năm 1984, Vệ Đông đỗ vào Lớp cơ sở (dành cho thiên tài trẻ đỗ đại học trước 18 tuổi) của Đại học Phúc Đán ngành Vật lý. Bước chân vào cánh cửa đại học ở tuổi 15, anh đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Trong quá trình học tập, Vệ Đông được giáo sư Vật lý nổi tiếng Tạ Hy Đức, đồng thời là hiệu trưởng của Đại học Phúc Đán lúc bấy giờ, hướng dẫn nghiên cứu.

Năm 1988, sau khi tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, anh mong muốn học tiếp lên thạc sĩ. Để nuôi dưỡng niềm đam mê với ngành Vật lý hạt nhân, Vệ Đông tham gia chương trình CUSPEA do giáo sư Lý Chính Đạo - người đoạt giải Nobel sáng lập, nhằm tuyển chọn nhân tài trẻ sang Mỹ du học. Chương trình này đã đào tạo ra các nhà khoa học và giáo sư đầu ngành Vật lý ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau sự cố của nhà khoa học Lý Văn Hà, Mỹ điều chỉnh kế hoạch đào tạo nhân tài và cấm sinh viên Trung Quốc học ngành Vật lý. Để ở lại Mỹ, Vệ Đông phải chuyển sang học ngành Khoa học Máy tính tại Đại học New York.

Tốt nghiệp thạc sĩ năm 1991, anh tiếp tục học lên tiến sĩ. Sau đó, Vệ Đông gia nhập một công ty công nghệ ở Phố Wall (New York, Mỹ) với vai trò lập trình viên cao cấp. Mức lương Vệ Đông nhận được cách đây hơn 20 năm, khoảng 130.000-134.000 USD/năm.

Nhiều người tưởng rằng Vệ Đông sẽ có cuộc sống xa hoa ở nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của anh vừa được một blogger người Mỹ gốc Hoa chia sẻ trên mạng xã hội khiến không ít người xót xa.

Tuổi U60 sống chật vật, đi ăn xin suốt 16 năm

Tôn Vệ Đông hiện tại thất nghiệp, không có nhà cửa và người thân. Ảnh cắt từ video: Sohu

Đầu năm 2024, một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông châu Á sống lang thang trên đường phố New York đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông tóc bạc, mặc quần áo cũ kỹ, ngồi co ro trên vỉa hè ở khu Brooklyn giữa trời mùa đông lạnh giá, trước mặt là chiếc bát nhựa cũ chỉ có vài đồng xu lẻ.

Một blogger tình cờ đi ngang qua đã dừng lại trò chuyện và dự định mời ông một bữa ăn ngon. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút trao đổi, người này bất ngờ phát hiện người đàn ông vô gia cư ấy từng là một thần đồng học thuật và là lập trình viên tài năng.

Theo chia sẻ của ông, bước ngoặt lớn trong cuộc đời bắt đầu từ khi kết hôn. Trong giai đoạn sự nghiệp đang ổn định, ông quen và kết hôn với một phụ nữ người Trung Quốc đã có con riêng. Ông hỗ trợ vợ hoàn tất các thủ tục cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được các giấy tờ cần thiết, người phụ nữ này rời đi cùng con trai và cắt đứt liên lạc. Sự việc được cho là đã tác động mạnh đến trạng thái tinh thần của ông. Sau biến cố này, ông bắt đầu sa vào cờ bạc.

Ban đầu, với thu nhập cao khi làm việc tại Phố Wall, ông vẫn có khả năng chi trả các khoản thua lỗ. Tuy nhiên theo thời gian, số tiền nợ ngày càng gia tăng. Ông dần sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng, vay tiền từ bạn bè và thậm chí thế chấp nhà cửa để tiếp tục đánh bạc.

Khi các khoản nợ vượt quá khả năng chi trả, ngân hàng đã tịch thu ngôi nhà của ông. Công ty nơi ông làm việc cũng chấm dứt hợp đồng lao động do những vấn đề liên quan đến tài chính và kỷ luật nghề nghiệp. Trong thời gian ngắn, ông mất cả tiền tiết kiệm, công việc và nơi ở.

Sau khi mất chỗ ở, ông Tôn rơi vào cảnh vô gia cư và bắt đầu cuộc sống lang thang trên đường phố khu Brooklyn. Ông cho biết bản thân đã sống trong tình trạng này suốt khoảng 16 năm. Phần lớn thời gian, ông ngủ dưới gầm cầu, thu gom đồ bỏ đi và sống dựa vào thức ăn được phát miễn phí.

Trong suốt quãng thời gian đó, hầu hết những người xung quanh không biết về quá khứ học thuật và nghề nghiệp của ông. Đối với họ, ông chỉ là một người vô gia cư bình thường trên đường phố New York.

Khi thông tin về trường hợp của ông được lan truyền trên mạng xã hội, một số cựu sinh viên của Đại học Phúc Đán tại Mỹ đã tìm cách hỗ trợ. Họ liên hệ với gia đình ông ở Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm các nguồn trợ giúp khác với hy vọng giúp ông cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được chia sẻ, gia đình ông không muốn nhắc lại câu chuyện này. Sau hơn ba thập kỷ sinh sống tại Hoa Kỳ và đã nhập quốc tịch Mỹ, mối liên hệ giữa ông và gia đình ở quê nhà dần trở nên xa cách.

Cuộc đời của ông Tôn vì vậy được nhiều người nhắc đến như một trường hợp cho thấy sự thay đổi lớn trong hoàn cảnh sống của một cá nhân. Từ một thần đồng học thuật, một tiến sĩ vật lý và lập trình viên có thu nhập cao, ông đã trải qua quãng thời gian dài sống lang thang và gặp nhiều khó khăn trên đường phố.