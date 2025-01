Cuộc sống đảo lộn từ khi mua quà Tết tặng mẹ chồng

Chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn, bàng hoàng phát hiện ra mình là kẻ thứ ba GĐXH - Tôi không ngờ lại có một ngày tôi từ một người đang ngập tràn hạnh phúc lại hóa thành kẻ thứ ba đáng ghét.

Lấy chồng vài năm, nhưng cuộc sống của tôi rất bế tắc, cảm giác như mong muốn duy nhất của tôi là được ra ở riêng, được rời khỏi nhà chồng là tôi mãn nguyện lắm, mong ước mỗi ngày. Người làm tôi cảm thấy khổ sở đó chính là mẹ chồng tôi, luôn tỏ rõ thái độ ghét bỏ, quá quắt, o ép và thường xuyên đổ tiếng xấu cho tôi với họ hàng, hàng xóm…

Lý do mà mẹ chồng không ưa tôi không phải do tôi ăn ở không tốt mà ngay từ hồi yêu nhau, mẹ chồng đã ghét tôi rồi. Lý do là bởi, mẹ chồng tôi đã sớm muốn con trai cưới con gái người khác đó là một gia đình khá giả. Vậy nên, khi miễn cưỡng tổ chức cho con trai với tôi, mẹ chồng tôi có lẽ vẫn ấp ủ nỗi hiềm khích với con dâu.

Tôi cố gắng để làm tốt bổn phận của người vợ, người mẹ, người con dâu luôn hết lòng vì nhà chồng. Nhưng tôi cố gắng đến mấy cũng không thể lay chuyển được ác cảm trong con người mẹ chồng. Bà luôn tỏ rõ thái độ ghét con dâu, nên làm gì bà cũng không vừa lòng, thường xuyên vô cớ kiếm chuyện để mắng mỏ tôi. Tôi phải nhẫn nhịn vì không thể cự cãi lại mẹ chồng, nhất là với họ hàng bên chồng thì càng phải ý tứ, nếu không họ sẽ về quê nói cho tất cả biết tôi là đứa xấu xa.

Nhất là vào dịp Tết, tôi nếm trải mọi nỗi buồn bực của mẹ chồng trút bỏ vào mình. Mỗi khi không bằng lòng điều gì, mẹ chồng tôi lại ca thán, than thân trách phận ăn ở hiền lành mà lại có con dâu hư hỏng. Cứ có đông khách, nhất là họ hàng nhà chồng tập trung đông đủ là mẹ chồng tôi ra sức thể hiện uy quyền của mình.

Con dâu bất ngờ bị mẹ chồng hắt hủi quà Tết dù rằng đã rất tâm huyết. Ảnh minh họa

Những dịp như vậy là mẹ chồng sai con dâu làm đủ mọi thứ, chê bai, đổ tội. Biết bị o ép mà tôi chẳng thể nào làm được gì, phản ứng lại sẽ bị mẹ chồng quy kết là hỗn láo. Phận làm dâu bảo sao làm vậy, không dám hé răng phản đối hay từ chối mẹ chồng. Buồn một nỗi, các chị em bên nhà chồng cũng cảnh đi làm dâu, mà không giúp tôi, đồng cảm với tôi dù chỉ là lời nói động viên.

Tết năm nay tôi dành nhiều tâm huyết để mua quà cho mẹ chồng, tôi cẩn thận mua vài thứ để mẹ chồng sử dụng dịp Tết. Nào ngờ, tôi khốn khổ cũng chỉ vì những món quà đã tặng mẹ chồng. Tôi tặng chiếc khăn, mẹ chồng chê bai không dùng. Tặng mẹ chồng hộp nhân sâm đắt giá, mẹ chồng nổi đóa quy kết tôi chê bà già yếu, sợ chết nên mới phải dùng loại bồi bổ sức khỏe... Đành tặng mẹ chồng 20 triệu đồng, bà cũng vùng vằng không nhận. Mẹ chồng thẳng thừng từ chối: "Con dâu đi làm mỗi tháng mấy chục triệu đồng, biếu mẹ chồng có chút này, khác nào bố thí. Tôi không cần".

Từ hôm tôi tặng quà đến nay mẹ chồng luôn tỏ thái độ tức giận trước mỗi khi gặp con dâu. Vào bữa cơm, mẹ chồng bóng gió mắng con dâu: "Nhà này giờ ai coi tôi ra gì đâu. Có người mong tôi chóng chết để lên làm bà chủ. Thứ đâu ăn ở không biết điều, giỏi phá cái nhà này thôi".

Chồng tôi thấy mẹ tức giận không tìm hiểu kỹ còn quay sang trách móc vợ. Tự dưng cuộc sống bị đảo lộn, muốn chiều mẹ chồng mà thấy khó quá, lo đến mất ăn mất ngủ chỉ vì chuyện tặng quà mẹ chồng. Những món đồ tôi tặng đều có giá trị, nhưng mẹ chồng không đả động đến, vứt ở góc nhà, rất lãng phí. Tôi có nên xin lại quà để mang đi Tết người khác không? Mẹ chồng tôi khó chiều như vậy, có cách nào để được bà yêu thương, tôn trọng không? Hãy cho tôi lời khuyên!

Dịp Tết, con dâu bị ép làm giúp việc cho cả họ nhà chồng GĐXH - Cả năm vất vả phục vụ nhà chồng, dịp cuối năm tôi vẫn bị bố chồng sai làm đủ thứ việc.

Con dâu lo mất ăn mất ngủ khi mẹ chồng thông báo Tết này lên chơi và ở lại luôn GĐXH - Mẹ chồng gọi điện nói rằng sẽ lên chơi Tết và ở lại luôn khiến tôi cảm thấy lo lắng và hụt hẫng.