Hương Giang: Vẻ đẹp trường tồn với thời gian từ 'Hoa hậu Việt Nam' đến 'Hoa hậu đẹp nhất châu Á'

Thứ ba, 06:46 19/05/2026 | Đẹp

Ai cũng biết, Hương Giang được mệnh danh là 'Hoa hậu đẹp nhất châu Á'. Nhưng lại ít người biết, hành trình của cô bắt đầu từ cuộc thi danh giá 'Hoa hậu Việt Nam'.

Trần Thị Hương Giang (sinh năm 1987) sở hữu nhan sắc thanh tú và kiêu sa. Cô từng đoạt giải Hoa hậu Hải Dương 2006 . Sau đó, người đẹp bước vào cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia Hoa hậu Việt Nam 2006 và lọt vào top 10.

Từ bước ngoặt này, Hương Giang trở thành tên tuổi có tiếng trong giới người mẫu lẫn các cuộc thi nhan sắc. Màn thể hiện ấn tượng của Hương Giang tại Hoa hậu Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội cho cô.

Sau Hoa hậu Việt Nam , Hương Giang gặt hái thành tích Á hậu 2 Miss Vietnam Global 2009, với hai giải thưởng phụ là "Hoa hậu ảnh", "Hoa hậu áo dài". Với bề dày thành tích thi nhan sắc, "nàng Hậu" tiếp tục "chinh chiến" tại Miss World 2009 và lọt vào top 16 chung cuộc.

Nhờ loạt thành tích tại các sân chơi nhan sắc lớn, Hương Giang gây "bùng nổ" truyền thông vào năm 2010 khi được chuyên trang nhan sắc uy tín Globalbeauties bình chọn là "Hoa hậu đẹp nhất châu Á". Không chỉ vậy, người đẹp còn có tên trong top 3 "Đệ nhất mỹ nhân đương đại", top 10 "Gương mặt của năm", lọt vào top 10 "Hoa hậu của các Hoa hậu".

Chính những thành công đó, dù chưa từng đội chiếc vương miện Hoa hậu nào nhưng công chúng vẫn ưu ái gọi Hương Giang là Hoa hậu. Từ đó đến nay, cô luôn là tên tuổi hàng đầu của showbiz Việt, ngồi ghế giám khảo chấm thi.

Hiện tại, Hoa hậu Hương Giang chọn cuộc sống yên bình bên gia đình, thay vì chạy show sự kiện giải trí. Cuộc sống của "nàng Hậu" được công chúng quan tâm bởi cô luôn chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường, gần gũi.

Không chỉ sở hữu nhan sắc trời phú, Hoa hậu Hương Giang tốt nghiệp khoa Báo chí truyền thông tại trường ĐH KHXH&NV TP. HCM (ĐHQG TP. HCM). Đúng với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam , các thí sinh không chỉ có vẻ đẹp nguyên bản, mà còn phải có thành tích học tập tốt.

Dù hành trình của Trần Thị Hương Giang tại Hoa hậu Việt Nam chưa đi sâu nhưng đã để lại ấn tượng sâu rộng trong lòng công chúng. Cô chính là minh chứng cho việc, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn là bệ phóng hàng đầu, mở ra nhiều cơ hội tỏa sáng cho các cô gái Việt Nam.

"Hoa hậu đẹp nhất châu Á" Hương Giang cũng cho thấy, sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 , hành trình tại cuộc thi sẽ là nơi đào tạo, rèn luyện bản lĩnh. Dù đạt bất cứ thành tích nào cũng sẽ giúp cô gái đó thay đổi cuộc đời.

Ngọc Trinh ở tuổi U40 không còn vòng eo 56, phong cách xuống phố thay đổi thế nào?

GĐXH - Ngọc Trinh gây chú ý với phong cách thời trang mới, vòng eo không còn thon gọn như xưa. Khán giả bàn tán về sự thay đổi hình thể và nỗ lực giảm cân của cô.

Tủ đồ mùa hè 2026 đang ngập những gam màu dịu mắt

Nếu trước đây đen, trắng hay beige gần như là lựa chọn an toàn cho mọi outfit, thì 2026 lại là thời điểm những gam màu mềm và dịu mắt được yêu thích trở lại.

Cách làm trắng da bằng nghệ tươi tại nhà đơn giản ít ai biết

GĐXH - Làm trắng da từ các nguyên liệu thiên nhiên là phương pháp phổ biến được chị em phụ nữ áp dụng từ xưa đến nay, trong đó có nghệ. Mời bạn tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Quỳnh Nga, Dương Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh chào hè bằng bikini 'bỏng mắt' nhưng Huyền Baby mới gây ngỡ ngàng

GĐXH - Dàn sao Việt như Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Nga, Dương Hoàng Yến, Huyền Baby chào hè bằng những chuyến đi biển và diện bikini khoe vóc dáng "cực phẩm".

Mỹ nhân Hàn Quốc tỏa sáng tại Cannes

Shin Hyun Been lấy lại sự tự tin và khoe sắc trên thảm đỏ LHP Cannes sau cú ngã tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 62.

Mai Ngọc về mốc 52 kg sau sinh, diện bikini khiến fan không khỏi trầm trồ

GĐXH - MC Mai Ngọc gây ấn tượng với vóc dáng 52 kg đầy quyến rũ trong bộ bikini sau khi sinh. Cô chia sẻ bí quyết giảm cân hiệu quả với chế độ tập luyện và ăn uống khoa học.

Nữ diễn viên VFC nổi tiếng giàu có ở miền Bắc tuổi trung niên trẻ đẹp ngỡ ngàng

GĐXH - Lã Thanh Huyền là diễn viên quen thuộc với khán giả qua các phim giờ vàng. Ở đời thực, dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nhan sắc và gu thời trang của cô vẫn khiến giả khen hết lời.

Dàn mỹ nhân phim giờ vàng VTV gây sốt với nhan sắc thời thi hoa hậu

Nhiều mỹ nhân phim giờ vàng VTV từng gây chú ý khi tham gia các cuộc thi nhan sắc trước khi nổi tiếng.

Diện bikini nóng bỏng chào hè, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga gây sốt mạng xã hội

GĐXH - "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga tiếp tục khiến khán giả nhớ thương bởi gu thời trang đi biển gợi cảm.

Ngày hè, kem chống nắng dùng sao cho hiệu quả?

Theo chuyên gia y tế, tuân thủ đúng nguyên tắc lựa chọn và sử dụng kem chống nắng không chỉ giúp phòng tránh cháy nắng tức thời, mà còn đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa lão hóa da sớm, giảm nguy cơ ung thư da... đặc biệt trong ngày hè.

Quỳnh Nga, Dương Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh chào hè bằng bikini 'bỏng mắt' nhưng Huyền Baby mới gây ngỡ ngàng

Mai Ngọc về mốc 52 kg sau sinh, diện bikini khiến fan không khỏi trầm trồ

Bà xã quê Ninh Bình của Văn Thanh gây chú ý với 2 mẫu áo dài trong ngày trọng đại sắp tới

Giảm từ 68kg xuống 53kg, bí quyết của MC Mai Ngọc là gì?

Ở tuổi trung niên, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt vẫn trẻ đẹp như đôi mươi nhờ mẹo phối đồ thời trang

