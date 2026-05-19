Hương Giang: Vẻ đẹp trường tồn với thời gian từ 'Hoa hậu Việt Nam' đến 'Hoa hậu đẹp nhất châu Á'
Ai cũng biết, Hương Giang được mệnh danh là 'Hoa hậu đẹp nhất châu Á'. Nhưng lại ít người biết, hành trình của cô bắt đầu từ cuộc thi danh giá 'Hoa hậu Việt Nam'.
Trần Thị Hương Giang (sinh năm 1987) sở hữu nhan sắc thanh tú và kiêu sa. Cô từng đoạt giải Hoa hậu Hải Dương 2006 . Sau đó, người đẹp bước vào cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia Hoa hậu Việt Nam 2006 và lọt vào top 10.
Từ bước ngoặt này, Hương Giang trở thành tên tuổi có tiếng trong giới người mẫu lẫn các cuộc thi nhan sắc. Màn thể hiện ấn tượng của Hương Giang tại Hoa hậu Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội cho cô.
Sau Hoa hậu Việt Nam , Hương Giang gặt hái thành tích Á hậu 2 Miss Vietnam Global 2009, với hai giải thưởng phụ là "Hoa hậu ảnh", "Hoa hậu áo dài". Với bề dày thành tích thi nhan sắc, "nàng Hậu" tiếp tục "chinh chiến" tại Miss World 2009 và lọt vào top 16 chung cuộc.
Nhờ loạt thành tích tại các sân chơi nhan sắc lớn, Hương Giang gây "bùng nổ" truyền thông vào năm 2010 khi được chuyên trang nhan sắc uy tín Globalbeauties bình chọn là "Hoa hậu đẹp nhất châu Á". Không chỉ vậy, người đẹp còn có tên trong top 3 "Đệ nhất mỹ nhân đương đại", top 10 "Gương mặt của năm", lọt vào top 10 "Hoa hậu của các Hoa hậu".
Chính những thành công đó, dù chưa từng đội chiếc vương miện Hoa hậu nào nhưng công chúng vẫn ưu ái gọi Hương Giang là Hoa hậu. Từ đó đến nay, cô luôn là tên tuổi hàng đầu của showbiz Việt, ngồi ghế giám khảo chấm thi.
Hiện tại, Hoa hậu Hương Giang chọn cuộc sống yên bình bên gia đình, thay vì chạy show sự kiện giải trí. Cuộc sống của "nàng Hậu" được công chúng quan tâm bởi cô luôn chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường, gần gũi.
Không chỉ sở hữu nhan sắc trời phú, Hoa hậu Hương Giang tốt nghiệp khoa Báo chí truyền thông tại trường ĐH KHXH&NV TP. HCM (ĐHQG TP. HCM). Đúng với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam , các thí sinh không chỉ có vẻ đẹp nguyên bản, mà còn phải có thành tích học tập tốt.
Dù hành trình của Trần Thị Hương Giang tại Hoa hậu Việt Nam chưa đi sâu nhưng đã để lại ấn tượng sâu rộng trong lòng công chúng. Cô chính là minh chứng cho việc, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn là bệ phóng hàng đầu, mở ra nhiều cơ hội tỏa sáng cho các cô gái Việt Nam.
"Hoa hậu đẹp nhất châu Á" Hương Giang cũng cho thấy, sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 , hành trình tại cuộc thi sẽ là nơi đào tạo, rèn luyện bản lĩnh. Dù đạt bất cứ thành tích nào cũng sẽ giúp cô gái đó thay đổi cuộc đời.
