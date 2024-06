Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ngừng tuần hoàn

Theo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), người bệnh là ông Vũ Đức Nghìn (64 tuổi TX Quảng Yên, Quảng Ninh) vào khoa Cấp cứu bệnh viện trong tình trạng đau đầu nhiều, không rõ đau ngực. Sau khi nhập viện, người bệnh được làm các xét nghiệm cần thiết. Sau khoảng 30 phút khi đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn, mất ý thức.

Ngay lập tức kíp trực đã cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh, sử dụng sốc điện, thuốc vận mạch, ép tim, đặt nội khí quản… Kíp cấp cứu đã nỗ lực không ngừng với hy vọng cố gắng vì tính mạng người bệnh. Sau khoảng 50 phút cấp cứu ngừng tuần, người bệnh đã có nhịp tim trở lại.

Căn cứ vào các kết quả xét nghiệm người bệnh được chẩn đoán ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi hội chẩn toàn bệnh viện, người bệnh được chỉ định can thiệp tim mạch cấp cứu để giải quyết nguyên nhân. Người bệnh được chụp mạch vành xâm lấn qua da.

Niềm vui của người bệnh sau khi được bác sĩ cứu sống.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn động mạch vành trái. Đây là mạch máu chính của tim, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc cung cấp máu cho các cơ quan của tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành đặt stent mạch vành cho người bệnh, lập lại lưu thông dòng chảy để kịp thời cung cấp máu cho tim…

Sau can thiệp, tình trạng nhồi máu cơ tim được kiểm soát tuy nhiên do trước đó người bệnh ngừng tuần hoàn khá lâu lên bị suy đa tạng. Người bệnh đã được điều trị tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện, người bệnh thở máy, an thần, lọc máu liên tục, hồi sức tạng.

Hiện, sức khỏe người bệnh đã ổn định, chức năng các tạng đã hồi phục, người bệnh được xuất viện trong niềm vui mừng của các bác sĩ và hơn hết là gia đình người bệnh.