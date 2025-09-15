Mới nhất
Đã có lịch thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2026

Thứ hai, 14:52 15/09/2025 | Giáo dục
GĐXH - Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 dự kiến tổ chức trong 3 đợt vào các ngày cuối tuần.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, sáng nay (15/9), kế hoạch tổ chức thi TSA năm 2026 đã được công bố.

Dự kiến kỳ thi TSA 2026 tổ chức trong 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3 - 4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi.

Đã có lịch thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra 3 đợt vào các ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: V.T

Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026. Ngày đăng ký 5-15/12/2025

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026. Ngày đăng ký 5-15/2/2026

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026. Ngày đăng ký 5-15/4/2026

Hệ thống đăng ký thi TSA tại: https://tsa.hust.edu.vn

Đã có lịch thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Cấu trúc chi tiết của bài thi TSA (Nguồn: ĐHBK Hà Nội).

Theo đó, bài thi gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho kỳ thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số, công nghệ check-in tự động theo thẻ CCCD có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư để định danh thí sinh đến dự thi nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử...

Trong năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 30 điểm thi tại Hà Nội và các tỉnh thành phố gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng; đáp ứng cho gần 57.000 lượt thi với tổng số hơn 28.000 thí sinh dự thi. Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2025 - 2026.

L.Vũ (th)
