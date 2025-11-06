Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học tránh bão số 13
Để đảm bảo an toàn trước bão số 13, ngành giáo dục Đà Nẵng và Quảng Ngãi quyết định cho học sinh nghỉ học.
Chiều 5/11, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng ban hành công văn về việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn trước bão số 13 (bão Kalmaegi).
Theo đó, toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố được nghỉ học vào chiều 6/11. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đại học, trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công văn về việc chủ động ứng phó với bão số 13, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các trường phải chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, học viên, cũng như tài sản, tài liệu của nhà trường.
Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thông báo kịp thời đến cha mẹ học sinh; bố trí giáo viên, nhân viên trực quản lý trẻ mầm non, học sinh trong thời gian nghỉ; đối với trường tổ chức bán trú, cần dừng nhận thực phẩm để tránh lãng phí suất ăn.
Trường có học sinh nội trú cần bố trí giáo viên, nhân viên túc trực đảm bảo an toàn trong trường hợp học sinh không thể về nhà do ảnh hưởng của bão, mưa lớn.
Sau bão, các trường cần khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định công tác dạy học. Sở lưu ý không cứng nhắc trong việc tổ chức dạy – học trước và sau mưa bão; đồng thời quan tâm, hỗ trợ, động viên giáo viên, học sinh, gia đình gặp khó khăn do thiên tai...
Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng có thông báo cho học sinh tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6/11 cho đến khi có thông báo mới, để chủ động ứng phó bão Kalmaegi.
Phẫn nộ hình ảnh nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trườngGiáo dục - 16 giờ trước
GĐXH - Đại diện UBND phường Long Nguyên cho biết, đã nắm thông tin và chỉ đạo công an cùng Ban Giám hiệu Trường THCS An Điền khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường.
25 đại học của Việt Nam ghi danh trong bảng xếp hạng châu Á 2026Giáo dục - 1 ngày trước
Việt Nam có 25 trường đại học được ghi danh tại bảng xếp hạng đại học hàng đầu châu Á năm 2026, dẫn đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí 158.
Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạyGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - “Nón trải nghiệm” là các hoạt động học tập. Các hoạt động này được sắp xếp từ trên đỉnh xuống dựa vào mức độ trải nghiệm. Vận dụng mô hình “Nón trải nghiệm” trong giảng dạy mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần chuyển đổi phương pháp dạy học từ truyền thụ thụ động sang học tập chủ động, trải nghiệm và sáng tạo.
Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi) là giáo sư trẻ nhất.
Bảng lương mới nhất của giáo viên có thể áp dụng từ 2026Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Với hệ số lương đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, lương tháng giáo viên các cấp có nhiều sự thay đổi.
900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025Giáo dục - 2 ngày trước
11 ứng viên (gồm 2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lương nhà giáo của Bộ GD&ĐT, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.
Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường LýGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH – Sạt lở tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) đã phá hủy công trình và nhà công vụ. Hơn 20 giáo viên phải sống tạm trong các phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng họcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.
Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du họcGiáo dục - 3 ngày trước
Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 Trần Thế Trung mong thoát khỏi "hào quang" quá khứ, theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo số đông.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng họcGiáo dục
GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.