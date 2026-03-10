Đại học Kiểm sát tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu, quy đổi IELTS từ 5.0
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 với tổng chỉ tiêu dự kiến 1.600, tăng 750 chỉ tiêu so với năm ngoái, quy đổi IELTS từ mức 5.0.
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 với tổng chỉ tiêu dự kiến là 1.600 sinh viên cho bốn ngành đào tạo. Đồng thời, nhà trường cung cấp các quy định về ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, điều kiện dự tuyển và thủ tục đăng ký đối với thí sinh.
Theo thông báo, ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát dự kiến tuyển 200 chỉ tiêu, trong đó 100 chỉ tiêu dành cho khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) và 100 chỉ tiêu cho khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào). Ngành Luật dự kiến tuyển 950 chỉ tiêu, ngành Luật kinh tế dự kiến tuyển 250 chỉ tiêu và ngành Ngôn ngữ Anh dự kiến tuyển 200 chỉ tiêu.
Nhiều phương thức xét tuyển
Đối với ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chuẩn đặc thù của ngành Kiểm sát như sức khỏe, hạnh kiểm, học lực, lý lịch; đồng thời phải đạt sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.
Nhà trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh cho ngành này, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (kết hợp sơ tuyển); Xét học bạ THPT (lớp 10, 11, 12) đối với thí sinh học tại trường THPT chuyên hoặc có lớp chuyên; hoặc thí sinh có IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hay đạt giải học sinh giỏi quốc gia (khuyến khích) hoặc giải học sinh giỏi cấp tỉnh (nhất, nhì, ba); Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (tối thiểu 70/150 điểm) hoặc Đại học Quốc gia TP.HCM (tối thiểu 700/1200 điểm); Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 theo các tổ hợp A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15.
IELTS từ 5.0 có thể xét tuyển một số ngành
Đối với các ngành Luật, Luật kinh tế và Ngôn ngữ Anh, trường cũng tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 4 phương thức tương tự.
Ở phương thức xét học bạ, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS Academic từ 5.0 trở lên hoặc thành tích học sinh giỏi quốc gia (khuyến khích), học sinh giỏi cấp tỉnh (nhất, nhì, ba) để tham gia xét tuyển.
Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, mức điểm tối thiểu là 60/150 điểm đối với bài thi của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc 600/1200 điểm đối với bài thi của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo các tổ hợp A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14 và D15.
Từ giữa năm 2026, bỏ hình thức thi IELTS trên giấyGiáo dục - 10 giờ trước
GĐXH - IELTS thông báo sẽ chấm dứt hình thức thi trên giấy trên phạm vi toàn cầu từ giữa năm 2026.
“Gọi lại những thương yêu” cho học sinh từng mê gameGiáo dục - 12 giờ trước
GĐXH - Trong chương trình “Gọi lại những thương yêu” do Hệ thống giáo dục IVS tổ chức nhân dịp 8/3, nhiều học sinh từng dành phần lớn thời gian cho game và mạng xã hội đã xúc động khi viết thư tay gửi mẹ và lắng nghe những chia sẻ của nhà thơ Trần Đăng Khoa về gia đình, tuổi trẻ và giá trị của tình thân.
Tuyển sinh đại học 2026: Trường Đại học Y Hà Nội mở ngành Y tế số, dự kiến dành 40% chỉ tiêu xét tuyển thẳngGiáo dục - 19 giờ trước
GĐXH - Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành Y tế số ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị. Lộ trình tuyển sinh cho ngành học mới này dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng năm 2027-2028.
Học viện Tài chính quy đổi điểm IELTS từ 5.5, xét thêm nhiều tổ hợp mớiGiáo dục - 1 ngày trước
Năm 2026, Học viện Tài chính quy đổi điểm tiếng Anh cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 và bổ sung thêm 2 tổ hợp xét tuyển mới nhằm mở rộng cơ hội cho các thí sinh có thế mạnh về công nghệ thông tin và ngoại ngữ, đồng thời điều chỉnh nguyên tắc tính điểm ở phương thức xét kết hợp.
Nhiều điểm mới về tuyển sinh của các trường đại học top đầuGiáo dục - 1 ngày trước
Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 với những điểm mới cần đặc biệt lưu ý.
23 trường quân đội công bố kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Bộ Quốc phòng công bố kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2026 với hơn 5.420 chỉ tiêu tại 23 học viện, trường sĩ quan trong toàn quân.
Lịch nghỉ hè 2026 chính thức của học sinh 34 tỉnh, thành trên toàn quốcGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Theo kế hoạch năm học 2025–2026 của Bộ GD&ĐT, đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
Nam sinh trường Ams giành học bổng 12 tỷ đồng sau gần 300 bản nháp bài luậnGiáo dục - 4 ngày trước
Viết gần 300 bài luận, nhiều đêm thức trắng và sẵn sàng bỏ 90% bản nháp, Trần Thuận Hiếu chinh phục thành công học bổng 12 tỷ đồng từ University of Chicago, Mỹ.
Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi hợp tác VTVprime thúc đẩy giáo dục sốGiáo dục - 4 ngày trước
Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi chính thức hợp tác với VTVprime, đưa hệ thống gia sư số chất lượng cao đến gần hơn với học sinh cả nước.
Hàng nghìn giáo viên mầm non cả nước mừng thầm, được hưởng quyền lợi chưa từng có từ trước đến nayGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 4/3, chế độ làm việc của giáo viên mầm non được thực hiện theo quy định Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
Hàng nghìn giáo viên mầm non cả nước mừng thầm, được hưởng quyền lợi chưa từng có từ trước đến nayGiáo dục
GĐXH - Từ ngày 4/3, chế độ làm việc của giáo viên mầm non được thực hiện theo quy định Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.