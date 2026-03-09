Từ giữa năm 2026, bỏ hình thức thi IELTS trên giấy
GĐXH - IELTS thông báo sẽ chấm dứt hình thức thi trên giấy trên phạm vi toàn cầu từ giữa năm 2026.
TTO đưa tin, Hệ thống International English Language Testing System (IELTS) vừa công bố thay đổi quan trọng trong cách tổ chức kỳ thi.
Theo thông báo đăng trên trang chính thức của hệ thống IELTS, từ giữa năm 2026, hình thức thi trên giấy sẽ không còn được cung cấp. Thông báo nêu rõ: "Từ giữa năm 2026, IELTS sẽ không còn cung cấp bài thi trên giấy; tất cả các bài thi IELTS sẽ được tổ chức trên máy tính".
Quyết định này được đưa ra sau khi các đối tác tổ chức IELTS tiến hành rà soát và cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thí sinh. Kết quả cho thấy những người chọn thi IELTS trên máy tính có mức độ hài lòng cao hơn nhờ sự thuận tiện, thời gian trả kết quả nhanh và được tùy chọn thi lại một kỹ năng (One Skill Retake).
Theo Znews, để đáp ứng nhu cầu của những thí sinh quen viết tay, các tổ chức điều hành IELTS giới thiệu tùy chọn mới mang tên "Writing on Paper" (Viết trên giấy). Theo đó, ở một số thị trường, thí sinh thi trên máy tính vẫn có thể chọn viết tay phần thi Writing trên giấy.
Việc thay đổi hình thức thi không ảnh hưởng đến các kỹ năng được đánh giá, cấu trúc bài thi cũng như cách các tổ chức sử dụng kết quả. Kỳ thi sẽ duy trì các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe, tính giá trị và sự công nhận rộng rãi toàn cầu.
Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ thí sinh đặc biệt như cung cấp đề thi chữ lớn, chữ nổi hay hỗ trợ người khiếm thính vẫn được duy trì để đảm bảo quyền tiếp cận công bằng cho mọi đối tượng.
Đối với những thí sinh đã có kết quả thi trên giấy trước thời điểm chuyển đổi, chứng chỉ của họ vẫn sẽ có giá trị hiệu lực trong vòng 2 năm theo đúng quy định hiện hành.
Dù thông báo nêu mốc từ giữa năm 2026 ("from mid-2026"), IELTS không đưa ra một ngày áp dụng chung cho toàn cầu. Theo các tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Anh, thời điểm triển khai cụ thể có thể khác nhau tùy từng thị trường.
Điều này đồng nghĩa với việc mỗi quốc gia hoặc khu vực có thể dừng tổ chức thi IELTS trên giấy vào những thời điểm khác nhau trong năm 2026, tùy theo kế hoạch triển khai của các trung tâm khảo thí.
Ra đời từ năm 1989, IELTS hiện là một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của thí sinh trên thang 9 điểm. Hàng năm, các thí sinh thi IELTS với mục đích du học, định cư hay xin việc làm.
