Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Y Dược
Chiều 8/7, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự đối với Trường Đại học Y Dược.
Tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đã trao hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành. Đồng thời, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cũng trao quyết định bổ nhiệm 4 Phó Hiệu trưởng của nhà trường.
Đáng chú ý, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành là trường hợp đầu tiên được Đại học Quốc gia Hà Nội ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới tại Nghị định số 235 của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được áp dụng mô hình này tại một trường đại học công lập ở Việt Nam.
Hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới của nhà trường
Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược đối với:
GS.TS Nguyễn Thanh Hải giữ chức Phó Hiệu trưởng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
PGS.TS Phạm Như Hải giữ chức Phó Hiệu trưởng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
PGS.TS Đinh Đoàn Long giữ chức Phó Hiệu trưởng với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
TS Nguyễn Thị Anh Thu giữ chức Phó Hiệu trưởng đến hết thời hạn biệt phái theo quy định, tính từ ngày được biệt phái.
Sau khi kiện toàn nhân sự, Trường Đại học Y Dược hiện có 1 Hiệu trưởng, 4 Phó Hiệu trưởng chuyên trách cùng 3 Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm.
Việc hoàn thiện bộ máy lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt ở các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xây dựng hệ thống thực hành y khoa.
GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành với nhiều dấu ấn trong y học và giáo dục
GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành sinh năm 1961 trong một gia đình có truyền thống y khoa tại huyện Thường Tín, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1984, hoàn thành chương trình Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú năm 1987, sau đó bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội vào năm 2001. Đến năm 2015, ông được công nhận chức danh Giáo sư Y học.
Trước khi được Đại học Quốc gia Hà Nội ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới, GS Lê Ngọc Thành từng giữ cương vị Chủ nhiệm Khoa Y Dược (tiền thân của Trường Đại học Y Dược) và là Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.
Dấu ấn trong lĩnh vực y tế và giáo dục
Không chỉ gắn bó với công tác đào tạo, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành còn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành y.
Ông từng là Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Giám đốc Bệnh viện E; Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phẫu thuật viên Tim mạch châu Á; Tổng Biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam.
Hiện nay, ông là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Sức khỏe, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, đồng thời phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm.
Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục và quản lý, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành đã được trao nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì (2013), danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (2017), Giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt (2019), Huân chương Lao động hạng Nhất (2022) cùng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và các bộ, ngành.
Nghị định 235 của Chính phủ ban hành năm 2026 về việc thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định cho phép đơn vị sự nghiệp công lập có thể kí kết hợp đồng công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm quản lí.
Đối tượng kí kết hợp đồng với các công việc ở vị trí việc làm quản lí bao gồm:
Chuyên gia, nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ;
Luật gia, luật sư giỏi, nhà khoa học có chuyên môn sâu trong lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ;
Người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm phù hợp với sự phát triển của đơn vị sự nghiệp công lập.
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