Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Nguy cơ cắt cụt chân vì mất toàn bộ da và nhiễm trùng nặng
Sau tai nạn giao thông xe máy - ô tô, bệnh nhân nữ 21 tuổi được chuyển đến Bệnh viện E trong tình trạng bị chấn thương rất nặng ở chân trái: gãy xương đùi kèm theo lóc da diện rộng toàn bộ chu vi đùi cẳng bàn chân.
Sau khi được cố định ngoài xương đùi trái kèm xử lý da lóc và sau đó cắt lọc da hoại tử; bệnh nhân bị khuyết phần mềm rộng, mất da toàn bộ chu vi đùi cẳng chân trái và mặt trước bàn chân trái, nhiều dịch mủ, hôi bẩn, tình trạng nhiễm trùng kèm thiếu máu; nguy cơ phải cắt cụt chi rất cao.
Với quyết tâm giữ lại tối đa chi thể cho người bệnh, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt đã xây dựng kế hoạch điều trị cho bệnh nhân kéo dài qua nhiều giai đoạn. Trước hết, cắt lọc phần hoại tử còn lại và thay băng chăm sóc dựa vào kháng sinh đồ.
Ghép da lấy từ da đầu - giải pháp đặc biệt cho tổn thương diện rộng
Sau khi tổ chức hạt đỏ kèm theo giảm tình trạng nhiễm trùng, bệnh nhân được lên kế hoạch ghép da mỏng và tiếp tục thay băng. Sau 4 lần phẫu thuật ghép da, toàn bộ vùng tổn thương đã được tái tạo thành công, giúp bảo tồn được chân cho bệnh nhân.
ThS.BSNT Lê Thị Nga cùng ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt đã trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân.
Theo BS Nga, một trong những kỹ thuật đặc biệt được áp dụng trong trường hợp này là ghép da mỏng tự thân lấy từ vùng da đầu.
Đây là kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt phù hợp với những trường hợp mất da diện rộng. Vùng da đầu có thể lấy da ghép nhiều lần mà không làm tổn thương nang tóc, tóc vẫn mọc trở lại bình thường sau khi lành thương và đặc biệt là che giấu được sẹo. Nhờ đó, đây là nguồn da ghép rất tốt và dồi dào cho những ca tổn thương nặng.
4 lần ghép da để giữ lại tương lai cho người bệnh
Tuy nhiên, để thực hiện thành công được kỹ thuật này đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm phong phú, thao tác chính xác và khéo léo nhằm lấy được lớp da ghép đạt tiêu chuẩn đồng thời bảo tồn tối đa vùng cho da.
Ngoài vấn đề phẫu thuật, bệnh nhân còn được chăm sóc toàn diện trong suốt quá trình điều trị. Với những trường hợp mất phần mềm diện rộng, việc kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc vết thương, đảm bảo dinh dưỡng và theo dõi sát từng giai đoạn hồi phục đều có ý nghĩa rất quan trọng.
Đằng sau kết quả hôm nay là sự đồng hành bền bỉ, tận tâm của toàn thể bác sĩ, điều dưỡng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt. Từ mỗi lần thay băng, chăm sóc vết thương đến từng ca phẫu thuật, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: giữ lại chi thể và mang lại cơ hội trở về cuộc sống bình thường cho người bệnh.
Mỗi cánh tay, mỗi đôi chân được giữ lại không chỉ là thành quả của kỹ thuật tạo hình, mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm nghề y khi giúp người bệnh giữ lại tương lai của mình.
Với những trường hợp chấn thương mất da diện rộng, việc giữ được chi thể không chỉ phụ thuộc vào một ca phẫu thuật thành công mà còn là kết quả của cả quá trình điều trị kéo dài với sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc vết thương và phục hồi chức năng. Việc bảo tồn được đôi chân cho nữ bệnh nhân 21 tuổi không chỉ giúp tránh nguy cơ tàn phế mà còn mở ra cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, học tập và làm việc trong tương lai.
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