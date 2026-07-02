Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Trước thực trạng này, sáng 2/7, Báo Công an nhân dân tổ chức Diễn đàn "Ngăn chặn thực phẩm bẩn - Trách nhiệm và hành động", quy tụ các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng đề xuất giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

Các vị đại biểu và khách mời tham dự diễn đàn

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh tình trạng vi phạm ATTP tiếp tục diễn biến phức tạp. Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể cũng như các loại thực phẩm không bảo đảm chất lượng.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 1.573 người mắc và 10 người tử vong. Đáng chú ý, số vụ ngộ độc tại bếp ăn tập thể và từ thức ăn đường phố đều tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải có các giải pháp căn cơ, đồng bộ và lâu dài trong công tác quản lý ATTP.

Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí cùng thảo luận giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại tá Trần Hồng Thanh - Phó Tổng Biên tập Báo CAND nhấn mạnh, thực phẩm là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân, vì vậy bảo đảm ATTP không chỉ là vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng mà còn phản ánh chất lượng quản trị xã hội, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với cộng đồng.

Theo Đại tá Trần Hồng Thanh, những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và thị trường tiêu dùng, công tác bảo đảm ATTP đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đại tá Trần Hồng Thanh - Phó Tổng Biên tập Báo CAND

Từ thực tế đó, ông cho rằng việc ngăn chặn thực phẩm bẩn không thể chỉ đặt lên vai các cơ quan quản lý nhà nước hay lực lượng chức năng mà cần sự tham gia của toàn xã hội, từ người sản xuất, doanh nghiệp phân phối, cơ quan truyền thông đến mỗi người tiêu dùng.

Bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Đại tá Trần Hồng Thanh cho rằng cần chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Theo Ban tổ chức, thời gian qua nhiều doanh nghiệp trong nước đã đầu tư bài bản vào chuỗi giá trị thực phẩm, từ sản xuất đến phân phối nhằm cung cấp các sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng.

Thông qua diễn đàn, Báo CAND kỳ vọng các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và đại biểu sẽ cùng trao đổi thẳng thắn, đa chiều, không chỉ nhận diện những tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm ATTP mà còn đề xuất các giải pháp khả thi, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng môi trường thực phẩm an toàn, lành mạnh.

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