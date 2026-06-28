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Dân số và phát triển

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Chủ nhật, 16:24 28/06/2026 | Dân số và phát triển
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Thông tin từ báo cáo chuyên sâu của Cục Dân số công bố tại Hội thảo "Nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi nhằm thích ứng với già hoá dân số", đang phác họa một thực tế đáng lo ngại về khía cạnh tài chính của thế hệ người cao tuổi (NCT) nước ta hiện nay.

Gần 70% người cao tuổi có thu nhập bấp bênh và chi phí y tế của người cao tuổi gia tăng

Theo số liệu thống kê được trích xuất từ tài liệu, chỉ có vỏn vẹn 31,9% NCT cho biết bản thân có đủ tiền chi trả sinh hoạt phí hàng tháng và có tích lũy được một khoản phòng thân. Số còn lại đa phần đều phải đối mặt với áp lực kinh tế thường trực:

- 49,9% hộ gia đình có NCT thừa nhận thu nhập chỉ vừa đủ chi trả các chi phí sinh hoạt thiết yếu mà không có khoản dư.

- 10,3% NCT báo cáo gặp một số khó khăn nhất định trong việc trang trải cuộc sống gia đình.

- 4,4% NCT đang phải chật vật đối mặt với những khó khăn đặc biệt đáng kể về tài chính hàng ngày.

Đáng chú ý, có tới 62% lực lượng NCT hiện nay (tương đương khoảng 8,8 triệu người) đang sinh sống tại các vùng nông thôn thuần nông. Việc thu nhập phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động sản xuất nông nghiệp khiến nguồn tài chính của các cụ khi về già trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi - Ảnh 1.

TS. Phạm Vũ Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Nghịch lý chi tiêu: Thu nhập thấp nhưng chi phí y tế cao gấp 4 lần

Trong bối cảnh tích lũy tài chính còn hạn chế, NCT lại là nhóm phải gánh chịu mức chi phí y tế nặng nề nhất do mô hình bệnh tật thay đổi. Tài liệu của Cục Dân số chỉ ra rằng, chi tiêu y tế bình quân của một người cao tuổi trong vòng 12 tháng cao gấp 4 lần so với nhóm trẻ em từ 0–4 tuổi và gần gấp 2 lần so với nhóm thanh niên từ 15–24 tuổi.

Việc phải đối mặt đồng thời với thu nhập giảm sút và chi phí khám chữa bệnh, thuốc men tăng vọt đã tạo nên một chiếc "vòng kim cô" tài chính, siết chặt cuộc sống của nhiều gia đình có người già, đặc biệt là nhóm cụ già cô đơn, lệch giới tính (nhóm tuổi 80+ hiện có tới 185 cụ bà/100 cụ ông).

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi - Ảnh 2.Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi - Ảnh 3.Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

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Giải trí
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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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