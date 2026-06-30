Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Ngày 30/6, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ đơn vị này tại cơ sở Ninh Bình vừa can thiệp dẫn lưu khẩn cấp cứu một bệnh nhân bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ và nhiễm khuẩn nặng.

Cụ thể, đêm 27/6, Bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng sốt cao kéo dài, thể trạng suy kiệt sau một tuần điều trị nội khoa tại tuyến dưới nhưng không cải thiện. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng, bạch cầu tăng cao kèm tổn thương viêm phổi.

Qua siêu âm cấp cứu tại giường, ThS.BS Hoàng Nguyên Tài, Viện Điện quang phát hiện ổ áp xe gan kích thước lớn nằm sát vòm hoành, kèm phản ứng tràn dịch màng phổi và có nguy cơ vỡ.

Hình ảnh ổ áp xe khi vào viện của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Ngay sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định thực hiện dẫn lưu áp xe cấp cứu dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) kết hợp siêu âm.

Dưới hướng dẫn đồng thời của siêu âm và DSA, các bác sĩ đưa ống dẫn lưu vào đúng vị trí ổ áp xe, hút ra khoảng 30 ml dịch mủ đặc màu nâu sẫm - đặc trưng của áp xe gan do amip có bội nhiễm. Việc giải phóng ổ mủ giúp giảm áp lực trong gan và loại bỏ nguy cơ vỡ.

Ngay sáng hôm sau, kết quả siêu âm kiểm tra cho thấy ổ áp xe giảm rõ rệt về kích thước. Người bệnh cắt sốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Kỹ thuật cao được triển khai ngay tại địa phương

Theo các bác sĩ, nếu trước đây những trường hợp tương tự thường phải chuyển lên Hà Nội để can thiệp, thì nay nhiều kỹ thuật điện quang can thiệp đã được triển khai ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Điều này giúp rút ngắn thời gian điều trị, giảm nguy cơ trong quá trình vận chuyển đối với những người bệnh nặng, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cho biết mục tiêu của bệnh viện là đưa chuyên gia, kỹ thuật và quy trình điều trị đồng bộ từ Hà Nội về Ninh Bình để người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay trong "giờ vàng".

"Kỹ thuật cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến được với người bệnh đúng thời điểm. Với những ca bệnh nguy kịch, mỗi phút đều rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận được điều trị kịp thời ngay tại địa phương, thay vì phải chuyển lên Hà Nội trong tình trạng nguy hiểm", PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng chia sẻ.



