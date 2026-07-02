BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

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Hà Nội giải quyết triệt để rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân

Một nội dung được TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin tại Tọa đàm "Bảo hiểm y tế toàn dân – Điểm tựa an sinh" ngày 1/7, chính là vai trò then chốt của y tế cơ sở và niềm tin của người dân đối với trạm y tế.

Theo ông, rào cản lớn nhất hiện nay chính là tâm lý "ngại" đến trạm y tế của người dân. Thực tế, niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể: người dân đến trạm y tế được khám bệnh thuận tiện, được cấp phát thuốc hợp lý, được quản lý tốt các bệnh mạn tính như huyết áp, tiểu đường, với chỉ số sức khỏe được kiểm soát ổn định.

Trạm y tế là không chỉ là điểm y tế gần dân nhất, đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, mà còn quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm chủng và giáo dục truyền thông về sức khỏe.

Khi chất lượng y tế cơ sở được nâng cao, trạm y tế sẽ trở thành địa chỉ tin cậy đầu tiên khi người dân có vấn đề sức khỏe.

Tọa đàm "Bảo hiểm y tế toàn dân – Điểm tựa an sinh" diễn ra ngày 1/7, do BHXH TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội tổ chức. Tại đây, TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, vai trò then chốt của y tế cơ sở và niềm tin của người dân đối với trạm y tế. Ảnh: Bảo Loan

Để giải quyết triệt để rào cản tâm lý ấy, ông Hưng cho biết, Sở Y tế Hà Nội xác định giải pháp đột phá là phải xây dựng lại niềm tin từ chính chất lượng dịch vụ.

Ngành Y tế Thủ đô đã chỉ đạo, phân công các bệnh viện tuyến trên cấp cơ bản và chuyên sâu trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho từng TYT cụ thể.

Đặc biệt, sự ra đời của Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Y tế Hà Nội (theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 25/5/2026) sẽ là bệ phóng quan trọng giúp cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở.

Để dòng chảy chính sách mới vận hành trơn tru ngay từ ngày đầu áp dụng, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay gây khó khăn cho người bệnh, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hàng loạt giải pháp đồng bộ.

Hệ thống cơ sở khám chữa bệnh Thủ đô cam kết ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào khâu tiếp đón, thanh toán điện tử; đẩy mạnh hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi liên tục bệnh mạn tính.

Đồng thời, các số điện thoại đường dây nóng về y tế được công khai, túc trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận và xử lý mọi phản ánh của người dân.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia BHYT, coi đây là một trong những chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng, Nhà nước, giúp mỗi người yên tâm hơn trước rủi ro về sức khỏe, bởi "về sức khỏe đã có bảo hiểm y tế và ngành y tế lo".

Ông Hưng khẳng định, sự kết hợp đồng bộ giữa việc mở rộng diện bao phủ, nâng cao quyền lợi tài chính và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ từ tuyến y tế cơ sở sẽ là chìa khóa vàng để chính sách BHYT thực sự đi sâu vào đời sống.

Đây là minh chứng rõ nét cho một "Hà Nội kiến tạo, đồng hành", quyết tâm hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân vững chắc, bảo đảm không một ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của Thủ đô.

Hơn 14 triệu lượt khám, chữa bệnh được bảo đảm quyền lợi BHYT

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Sở đã phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố Hà Nội tham mưu UBND Thành phố triển khai chính sách BHYT trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả. Hai ngành cùng đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật về BHYT trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện khó khăn, vướng mắc; phối hợp tổ chức triển khai chế độ BHYT, tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, phòng chống gian lận, trục lợi; đẩy mạnh tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến BHYT.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025, mạng lưới cơ sở y tế có nhiều thay đổi khi các Trung tâm y tế quận, huyện không còn, thay bằng 126 trạm y tế xã, phường thuộc UBND cấp xã quản lý.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh: Bảo Loan

Ngay từ cuối tháng 6/2025, với gần 2,2 triệu thẻ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại 30 Trung tâm y tế, 53 phòng khám đa khoa và gần 400 trạm y tế cũ, BHXH Thành phố đã phối hợp Sở Y tế tổ chức họp, hướng dẫn, hỗ trợ các trạm y tế hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu, không để gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân; kịp thời ký hợp đồng KCB BHYT với 126/126 trạm y tế xã, phường.

Hai ngành cũng đã báo cáo, tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố phương án quyết toán chi phí KCB BHYT quý II/2025 với các Trung tâm y tế tại thời điểm 01/7/2025 chưa thực hiện quyết toán, đồng thời xử lý các tồn đọng chi phí vượt tổng mức, vượt dự toán giai đoạn 2018 - 2023 theo Nghị quyết 113, bảo đảm giải ngân đầy đủ, đúng quy định.

Đến nay, việc giải ngân các chi phí vượt tổng mức, vượt dự toán theo Nghị quyết 113 trên địa bàn Hà Nội đã được giải quyết kịp thời, theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Sau tròn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế và các cơ sở y tế đã phối hợp chặt chẽ với BHXH Thành phố bảo đảm quyền lợi BHYT cho khoảng 14 triệu lượt khám, chữa bệnh, không chỉ phục vụ người dân Thủ đô mà còn tiếp nhận bệnh nhân từ các tỉnh chuyển đến.

Mạng lưới khám, chữa bệnh BHYT của Hà Nội hiện gồm 30 bệnh viện cấp chuyên sâu, 96 cơ sở cấp cơ bản và 172 cơ sở y tế ban đầu, trong đó có 126 trạm y tế xã, phường, 54 phòng khám đa khoa và gần 400 điểm trạm, cùng nhiều bệnh viện có từ hai cơ sở trở lên.

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Sở Y tế đã phân công các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế xã, phường, góp phần nâng cao chất lượng KCB tuyến cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay nơi sinh sống.

Việc bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người bệnh BHYT cũng trở thành kênh tuyên truyền lan tỏa quan trọng, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn Thủ đô.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Luật BHYT sửa đổi số 51, các cơ chế, chính sách đặc thù của Hà Nội (Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND, Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND) cùng Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, mở ra bước ngoặt mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân và xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững tại Thủ đô.

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