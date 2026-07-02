BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Hà Nội giải quyết triệt để rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân
Một nội dung được TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin tại Tọa đàm "Bảo hiểm y tế toàn dân – Điểm tựa an sinh" ngày 1/7, chính là vai trò then chốt của y tế cơ sở và niềm tin của người dân đối với trạm y tế.
Theo ông, rào cản lớn nhất hiện nay chính là tâm lý "ngại" đến trạm y tế của người dân. Thực tế, niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể: người dân đến trạm y tế được khám bệnh thuận tiện, được cấp phát thuốc hợp lý, được quản lý tốt các bệnh mạn tính như huyết áp, tiểu đường, với chỉ số sức khỏe được kiểm soát ổn định.
Trạm y tế là không chỉ là điểm y tế gần dân nhất, đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, mà còn quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tiêm chủng và giáo dục truyền thông về sức khỏe.
Khi chất lượng y tế cơ sở được nâng cao, trạm y tế sẽ trở thành địa chỉ tin cậy đầu tiên khi người dân có vấn đề sức khỏe.
Để giải quyết triệt để rào cản tâm lý ấy, ông Hưng cho biết, Sở Y tế Hà Nội xác định giải pháp đột phá là phải xây dựng lại niềm tin từ chính chất lượng dịch vụ.
Ngành Y tế Thủ đô đã chỉ đạo, phân công các bệnh viện tuyến trên cấp cơ bản và chuyên sâu trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho từng TYT cụ thể.
Đặc biệt, sự ra đời của Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Y tế Hà Nội (theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 25/5/2026) sẽ là bệ phóng quan trọng giúp cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở.
Để dòng chảy chính sách mới vận hành trơn tru ngay từ ngày đầu áp dụng, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay gây khó khăn cho người bệnh, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hàng loạt giải pháp đồng bộ.
Hệ thống cơ sở khám chữa bệnh Thủ đô cam kết ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào khâu tiếp đón, thanh toán điện tử; đẩy mạnh hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi liên tục bệnh mạn tính.
Đồng thời, các số điện thoại đường dây nóng về y tế được công khai, túc trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận và xử lý mọi phản ánh của người dân.
TS.BS Nguyễn Đình Hưng cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia BHYT, coi đây là một trong những chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng, Nhà nước, giúp mỗi người yên tâm hơn trước rủi ro về sức khỏe, bởi "về sức khỏe đã có bảo hiểm y tế và ngành y tế lo".
Ông Hưng khẳng định, sự kết hợp đồng bộ giữa việc mở rộng diện bao phủ, nâng cao quyền lợi tài chính và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ từ tuyến y tế cơ sở sẽ là chìa khóa vàng để chính sách BHYT thực sự đi sâu vào đời sống.
Đây là minh chứng rõ nét cho một "Hà Nội kiến tạo, đồng hành", quyết tâm hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân vững chắc, bảo đảm không một ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của Thủ đô.
Hơn 14 triệu lượt khám, chữa bệnh được bảo đảm quyền lợi BHYT
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Sở đã phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố Hà Nội tham mưu UBND Thành phố triển khai chính sách BHYT trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả. Hai ngành cùng đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật về BHYT trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện khó khăn, vướng mắc; phối hợp tổ chức triển khai chế độ BHYT, tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, phòng chống gian lận, trục lợi; đẩy mạnh tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến BHYT.
Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025, mạng lưới cơ sở y tế có nhiều thay đổi khi các Trung tâm y tế quận, huyện không còn, thay bằng 126 trạm y tế xã, phường thuộc UBND cấp xã quản lý.
Ngay từ cuối tháng 6/2025, với gần 2,2 triệu thẻ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại 30 Trung tâm y tế, 53 phòng khám đa khoa và gần 400 trạm y tế cũ, BHXH Thành phố đã phối hợp Sở Y tế tổ chức họp, hướng dẫn, hỗ trợ các trạm y tế hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu, không để gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân; kịp thời ký hợp đồng KCB BHYT với 126/126 trạm y tế xã, phường.
Hai ngành cũng đã báo cáo, tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố phương án quyết toán chi phí KCB BHYT quý II/2025 với các Trung tâm y tế tại thời điểm 01/7/2025 chưa thực hiện quyết toán, đồng thời xử lý các tồn đọng chi phí vượt tổng mức, vượt dự toán giai đoạn 2018 - 2023 theo Nghị quyết 113, bảo đảm giải ngân đầy đủ, đúng quy định.
Đến nay, việc giải ngân các chi phí vượt tổng mức, vượt dự toán theo Nghị quyết 113 trên địa bàn Hà Nội đã được giải quyết kịp thời, theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam.
Sau tròn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế và các cơ sở y tế đã phối hợp chặt chẽ với BHXH Thành phố bảo đảm quyền lợi BHYT cho khoảng 14 triệu lượt khám, chữa bệnh, không chỉ phục vụ người dân Thủ đô mà còn tiếp nhận bệnh nhân từ các tỉnh chuyển đến.
Mạng lưới khám, chữa bệnh BHYT của Hà Nội hiện gồm 30 bệnh viện cấp chuyên sâu, 96 cơ sở cấp cơ bản và 172 cơ sở y tế ban đầu, trong đó có 126 trạm y tế xã, phường, 54 phòng khám đa khoa và gần 400 điểm trạm, cùng nhiều bệnh viện có từ hai cơ sở trở lên.
Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Sở Y tế đã phân công các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế xã, phường, góp phần nâng cao chất lượng KCB tuyến cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay nơi sinh sống.
Việc bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người bệnh BHYT cũng trở thành kênh tuyên truyền lan tỏa quan trọng, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn Thủ đô.
Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Luật BHYT sửa đổi số 51, các cơ chế, chính sách đặc thù của Hà Nội (Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND, Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND) cùng Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, mở ra bước ngoặt mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân và xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững tại Thủ đô.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu nămY tế - 19 phút trước
GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịchY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầuY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặngY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổiDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?Y tế - 5 ngày trước
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồngY tế - 5 ngày trước
Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống NhấtY tế - 5 ngày trước
Chỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
Đẩy mạnh tiêm phòng vật nuôi, ngăn nguy cơ bệnh dại lây sang ngườiY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Trước nguy cơ bệnh dại gia tăng trong mùa nắng nóng, nhiều địa phương ở Nghệ An đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo, kết hợp tuyên truyền người dân quản lý vật nuôi và chủ động xử trí khi bị chó, mèo cắn, nhằm giảm nguy cơ lây truyền bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19Y tế
GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.