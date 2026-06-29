Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Ngày 29/6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho người bệnh bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng. Đây là một tổn thương đặc biệt hiếm gặp, chưa từng ghi nhận trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Theo đó, bệnh nhân nam, 42 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng hậu môn – trực tràng. Trước đó khoảng 7 -10 ngày, bệnh nhân đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật gồm mổ trĩ và mổ áp xe hậu môn. Tuy nhiên sau mổ tình trạng diễn biến nặng dần nên gia đình xin chuyển viện.
Theo BSCKII Nguyễn Đắc Thao – Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp rất phức tạp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm tấy lan tỏa vùng tầng sinh môn, nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng đã được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức để kiểm soát nhiễm trùng.
Do đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể nên việc xử trí hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm và đánh giá thương tổn thực tế của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Các bác sĩ đã hội chẩn kỹ lưỡng, tiến hành kiểm soát nhiễm trùng, làm hậu môn nhân tạo tạm thời và cố gắng bảo tồn hậu môn chính cho người bệnh. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên, người bệnh sẽ phải trải qua khoảng 3 – 4 cuộc phẫu thuật tiếp theo với hy vọng phục hồi hậu môn tự nhiên.
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh nên khám và điều trị các bệnh lý hậu môn – trực tràng tại cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa sâu. Bên cạnh đó, không tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc can thiệp hậu môn tại nhà vì có thể gây biến chứng nặng, thậm chí tử vong hoặc phải mang hậu môn nhân tạo suốt đời.
Trường hợp sau phẫu thuật lần đầu xuất hiện biến chứng, cần chuyển ngay đến bệnh viện chuyên sâu để được xử trí kịp thời, tránh tình trạng bệnh ngày càng xấu đi.
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