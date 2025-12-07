Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026

Chủ nhật, 06:46 07/12/2025 | Giáo dục
Vũ Thị Thanh Hải
Vũ Thị Thanh Hải
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đại học Quốc gia TP.HCM thông tin kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được tổ chức thành hai đợt, diễn ra vào tháng 4 và tháng 5.

Cụ thể, đợt 1 sẽ tổ chức vào ngày 5/4/2026, thí sinh đăng ký dự thi từ 24/1 đến 23/2/2026, kết quả được công bố vào ngày 17/4/2026.

Đợt 2 diễn ra vào ngày 24/5/2026, nhận đăng ký từ 18/4 đến 25/4/2026, kết quả công bố vào ngày 6/6/2026.

Kỳ thi lần này tiếp tục được triển khai tại 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập), gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026 - Ảnh 1.

Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2025.

Cấu trúc đề thi năm 2026 được giữ ổn định với 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ gồm tiếng Việt và tiếng Anh với 60 câu, Toán học có 30 câu, Logic - Phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề gồm 30 câu với các dạng yêu cầu thí sinh vận dụng dữ liệu, xác định kết quả thực nghiệm hoặc dự đoán quy luật.

Năm 2025, đã có 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM để tuyển sinh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Phương án tuyển sinh 2026 của 6 trường đại học lớn phía Nam với nhiều thay đổi

Phương án tuyển sinh 2026 của 6 trường đại học lớn phía Nam với nhiều thay đổi

Giáo dục - 15 giờ trước

Các trường ĐH Nha Trang, ĐH Công Thương TPHCM, ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố phương án tuyển sinh 2026 với nhiều thay đổi so với 2025.

Học sinh tiểu học Việt Nam đạt điểm cao nhất lĩnh vực Toán và Đọc hiểu ở Đông Nam Á

Học sinh tiểu học Việt Nam đạt điểm cao nhất lĩnh vực Toán và Đọc hiểu ở Đông Nam Á

Giáo dục - 2 ngày trước

Ngày 4/12 tại Philippines diễn ra Hội nghị công bố báo cáo khu vực của Chương trình đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 về Toán và Đọc hiểu.

Hà Nội cho học sinh nghỉ học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội cho học sinh nghỉ học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

Giáo dục - 2 ngày trước

Hà Nội yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh lịch học, hạn chế hoạt động ngoài trời trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức xấu.

Chính phủ phản hồi về đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT, giữ thi đại học

Chính phủ phản hồi về đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT, giữ thi đại học

Giáo dục - 2 ngày trước

Theo Chính phủ, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng và bảo đảm công bằng trong giáo dục phổ thông.

Hình ảnh bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi vùng cao khiến triệu người nghẹn lại

Hình ảnh bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi vùng cao khiến triệu người nghẹn lại

Giáo dục - 3 ngày trước

Phía sau hình ảnh đôi bàn tay đen nứt chai sạn là câu chuyện đặc biệt gây xúc động lòng người của cậu bé 8 tuổi người Mông ở vùng núi tỉnh Sơn La.

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng ở Nghệ An đã mở cửa đón học sinh

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng ở Nghệ An đã mở cửa đón học sinh

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Sau thời gian dài đóng cửa vì nhiều vướng mắc, cơ sở 2 của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, Nghệ An) đã chính thức đón học sinh trở lại từ tuần này.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Giáo dục - 4 ngày trước

50 trường đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, trong đó nhiều trường bố trí nghỉ nhiều tuần liên tiếp.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Giáo dục - 4 ngày trước

Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

Giáo dục - 5 ngày trước

Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Giáo dục - 5 ngày trước

Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Xem nhiều

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng ở Nghệ An đã mở cửa đón học sinh

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng ở Nghệ An đã mở cửa đón học sinh

Giáo dục

GĐXH - Sau thời gian dài đóng cửa vì nhiều vướng mắc, cơ sở 2 của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, Nghệ An) đã chính thức đón học sinh trở lại từ tuần này.

Hình ảnh bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi vùng cao khiến triệu người nghẹn lại

Hình ảnh bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi vùng cao khiến triệu người nghẹn lại

Giáo dục
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Giáo dục
Chính phủ phản hồi về đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT, giữ thi đại học

Chính phủ phản hồi về đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT, giữ thi đại học

Giáo dục
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top