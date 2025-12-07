Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026
Đại học Quốc gia TP.HCM thông tin kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được tổ chức thành hai đợt, diễn ra vào tháng 4 và tháng 5.
Cụ thể, đợt 1 sẽ tổ chức vào ngày 5/4/2026, thí sinh đăng ký dự thi từ 24/1 đến 23/2/2026, kết quả được công bố vào ngày 17/4/2026.
Đợt 2 diễn ra vào ngày 24/5/2026, nhận đăng ký từ 18/4 đến 25/4/2026, kết quả công bố vào ngày 6/6/2026.
Kỳ thi lần này tiếp tục được triển khai tại 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập), gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk.
Cấu trúc đề thi năm 2026 được giữ ổn định với 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ gồm tiếng Việt và tiếng Anh với 60 câu, Toán học có 30 câu, Logic - Phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề gồm 30 câu với các dạng yêu cầu thí sinh vận dụng dữ liệu, xác định kết quả thực nghiệm hoặc dự đoán quy luật.
Năm 2025, đã có 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM để tuyển sinh.
