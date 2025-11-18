Đám cưới 'nhiều nhầm lẫn' của cặp đôi hàng xóm, nhà cách nhau 10m ở Hà Nội

Nên duyên với anh hàng xóm

Hơn 1 tháng trôi qua, đám cưới của Ngô Thị Vân Anh (SN 2004) và Lê Ngọc Hoàn (SN 2000, Hà Nội) vẫn được nhiều người nhắc đến bởi cảnh đưa đón dâu đầy thú vị. Hai nhà cách nhau vỏn vẹn 10m, cặp đôi có đám cưới đáng nhớ với những tình huống “không giống ai”.

Vân Anh và Ngọc Hoàn sinh ra và lớn lên trong cùng một con ngõ, hai chiếc cổng nhà gần như đối diện nhau, chỉ cách nhau 10 mét.

Hơn kém nhau 4 tuổi, cặp đôi ít khi chơi với nhau thời thơ ấu. Khi trưởng thành, Ngọc Hoàn lại học và làm việc xa nhà nên đôi bên càng ít biết về nhau. Vân Anh chỉ nghe nói, Hoàn là chàng trai hiền lành, chịu khó làm ăn.

Tháng 11/2024, khi cùng dự đám cưới của một người bạn trong xóm, cặp đôi mới chính thức quen biết.

“Mọi khi đi ăn cưới hàng xóm, tôi thường ngồi ở mâm trẻ con. Lần ấy, tôi mới ngồi chung mâm với thanh niên làng. Không biết vì sao, anh sang mời rượu, tôi uống 1, 2 chén đã say mèm rồi tựa đầu vào vai anh ngủ”, Vân Anh kể.

Kỷ niệm đặc biệt ấy khiến cặp đôi nảy sinh cảm xúc lạ. Ngọc Hoàn bắt đầu hành trình theo đuổi “cô em hàng xóm”.

Vân Anh đi làm thêm đến 22h mới tan ca. Mỗi ngày, Ngọc Hoàn đều đợi đến khuya để được gặp gỡ, trò chuyện với cô dù chỉ chỉ 5-10 phút. Anh sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với cô mọi điều trong cuộc sống, đem đến cho cô cảm giác an toàn.

“Hồi ấy, sợ hàng xóm biết chuyện, chúng tôi thường hẹn gặp nhau ở đầu xóm rồi mới chở nhau đi chơi. Cảm giác quen anh hàng xóm cũng có gì đó thú vị”, Vân Anh cười kể lại.

Cặp đôi chung xóm nay về chung một nhà

Sau 3 tháng tìm hiểu, Ngọc Hoàn mạnh dạn tỏ tình. Vân Anh dù vẫn có chút mông lung về tình cảm này nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Bố mẹ hai bên biết chuyện thì ủng hộ nhiệt tình. Riêng anh trai ruột của Vân Anh kịch liệt phản đối.

“Anh trai tôi và anh Hoàn trước đó từng đi chơi với nhau rồi hiểu lầm chuyện gì đó. Biết tôi quen anh ấy, anh trai tôi nói: ‘Em yêu ai cũng được, trừ người đó ra’. Khi tôi thuyết phục thêm thì anh nói: ‘Em chơi theo kiểu bạn bè hàng xóm thì được, còn yêu đương thì thôi’”, Vân Anh kể.

Sự cấm cản này khiến Vân Anh bối rối. Đã có lúc, cô nghe lời anh trai chủ động chấm dứt tình cảm với Ngọc Hoàn.

Về phần mình, Ngọc Hoàn thấy không cam tâm khi tình yêu đổ vỡ chỉ vì sự hiểu lầm. Suốt một thời gian, tối nào anh cũng đợi ở cổng, gọi Vân Anh ra gặp để giải thích. Anh cũng cố gắng tìm cơ hội gặp gỡ để phân bua với anh trai của bạn gái.

“Anh còn nhờ bạn bè hẹn gặp để có thể thuyết phục anh trai tôi. Nhờ sự kiên trì và nhiệt tình của anh, chúng tôi đã thành công thuyết phục anh trai ủng hộ chuyện tình cảm này”, Vân Anh chia sẻ.

Đám cưới nhiều điều thú vị

Cuối tháng 10/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới, về chung một nhà sau 1 năm tìm hiểu. Đám cưới của cặp đôi chung xóm có nhiều điều thú vị.

Cặp đôi rước dâu đường vòng để quãng đường xa hơn

Ngõ xóm rộng, gia đình Vân Anh và Ngọc Hoàn nhờ xóm giềng tạo điều kiện để được dựng rạp cưới ngoài ngõ. Tuy nhiên, họ phải để hai sân khấu cưới sát nhau, còn 2 chiếc cổng rạp thì ngược chiều để tránh nhầm lẫn.

“Hơn nữa, dựng rạp cưới ngược nhau như vậy thì khi rước dâu sẽ đi đường vòng để màn rước dâu không quá nhanh. Tôi nhẩm tính, nếu rước dâu từ cổng nhà nọ sang nhà kia chắc chưa đến 1 phút đã xong việc”, Vân Anh cười chia sẻ.

Dù thuê hai bên làm rạp riêng biệt nhưng rạp cưới 2 nhà vẫn có những điểm giống nhau về màu sắc lẫn cách trang trí. Hai nhà phải thiết kế riêng 2 tấm biển to ghi chữ “nhà trai”, “nhà gái” để khách phân biệt được.

“Vậy mà vẫn có rất nhiều sự nhầm lẫn. Nhà tôi đãi tiệc vào chiều hôm trước, còn nhà anh ấy đãi khách vào sáng hôm sau. Sáng đó, khách khứa nhà trai liên tục vào nhầm rạp nhà gái rồi thấy vắng vẻ thì thắc mắc ‘cỗ cưới đâu rồi’.

Ngay cả những người được thuê nấu và sắp cỗ cũng nhầm. Sáng hôm đó, họ bê hết cỗ của nhà trai sang để bên rạp nhà gái, đến lúc biết nhầm lại lật đật bê trả về. Mọi người được phen dở khóc dở cười”, Vân Anh kể lại.

Trong ngày cưới, Vân Anh thường xuyên nghe được những lời trêu đùa hài hước về chuyện lấy chồng gần. Họ hàng hai bên nói vui: “Bác mua sẵn thuốc chống say xe để đưa cháu về nhà chồng mà cuối cùng lại đi bộ”; “Con gái lấy chồng xa thế này, bố mẹ khóc hết nước mắt vì nhớ thương”...

Cặp đôi có đám cưới vui và đáng nhớ

Bản thân Vân Anh cũng chuẩn bị sẵn tâm thế cho màn tiễn con gái về nhà chồng đầy xúc động. Nào ngờ, mọi người đều hân hoan, vui vẻ trong khoảnh khắc ấy.

Sau đám cưới, Vân Anh sống tại nhà chồng. Hơn 2 tuần trôi qua, cô vẫn chưa có cảm giác xuất giá vì mỗi ngày có thể về nhà mẹ đẻ cả chục lần, mỗi lúc nấu ăn thiếu gia vị có thể sang nhà mẹ xin và mỗi tối, vẫn có thể quây quần bên mâm cơm nhà mẹ.

Với cô gái Hà Nội, đó chính là món quà quý giá khi lựa chọn cưới anh hàng xóm.