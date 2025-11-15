Mới nhất
Nghỉ hưu, cặp vợ chồng bán nhà mua xe RV sống rong ruổi, chưa đầy nửa năm đã hối hận

Thứ bảy, 20:00 15/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người mơ về cuộc sống tự do và thú vị. Thế nhưng với cặp vợ chồng U70, quyết định bồng bột đã biến giấc mơ tự do thành những ngày tháng khó khăn nhất trong đời.

Quyết định bán nhà sống trên xe RV sau khi nghỉ hưu

Chú Lưu (Nam Ninh, Trung Quốc) từng là giáo viên cấp 3, còn vợ là nhân viên công chức nhà nước. Hai năm trước, sau khi nghỉ hưu, cuộc sống yên ả bỗng trở nên nhàm chán.

"Tôi tưởng nghỉ hưu là khoảng thời gian trong mơ, nhưng thực tế lại buồn tẻ và mệt mỏi hơn rất nhiều. Ở nhà, chúng tôi thường xuyên cãi vã, tình cảm cũng rạn nứt," chú Lưu chia sẻ.

Một tai nạn nhỏ đã khiến chú Lưu nằm viện nhiều ngày. Trong thời gian này, ông nhận ra mình chưa từng làm điều gì thực sự ý nghĩa và không muốn thời gian trôi qua lãng phí.

Ngay sau khi về nhà, ông bày tỏ mong muốn cùng vợ đi vòng quanh đất nước. Bất ngờ thay, bà Lưu đồng ý và muốn lên đường cùng chồng.

Tuy nhiên, chi phí cho cuộc sống rong ruổi trên xe RV không hề nhỏ. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng quyết định bán căn nhà 2 phòng ngủ với giá 850.000 NDT (khoảng 3,1 tỷ đồng), dùng 300.000 NDT mua xe RV, chuẩn bị lều trại và vật dụng cần thiết để sống trên xe.

Nghỉ hưu, cặp vợ chồng bán nhà mua xe RV sống rong ruổi, chưa đầy nửa năm đã hối hận - Ảnh 1.

Mỗi lần dừng xe, họ phải tính toán để lấy nước, đổ xăng và tìm chỗ nghỉ. Sau 4 tháng, họ phải vào khu nghỉ dưỡng để phục hồi, nhưng niềm hứng thú dần biến mất. Ảnh minh họa

Chuyến đi chưa đầy 6 tháng phải vội quay về

Đầu năm, vợ chồng chú Lưu bắt đầu hành trình tại một danh lam thắng cảnh gần thành phố. Ban đầu, trải nghiệm trên xe RV khiến họ phấn khích: Tự do đi đến nơi muốn, dừng nghỉ bất cứ khi nào.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sống trên xe lại thú vị đến thế," chú Lưu nói.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, thực tế cuộc sống rong ruổi bộc lộ nhiều khó khăn. Ngày mưa, tiếng mưa rơi trên trần xe khiến họ mất ngủ.

Mỗi lần dừng xe, họ phải tính toán để lấy nước, đổ xăng và tìm chỗ nghỉ. Sau 4 tháng, họ phải vào khu nghỉ dưỡng để phục hồi, nhưng niềm hứng thú dần biến mất.

Cuối cùng, bà Lưu gọi con trai và quyết định quay về nhà con. Không còn nhà riêng, tiền bán nhà cũng gần cạn, cuộc sống của vợ chồng chú Lưu trở nên khó khăn và căng thẳng hơn khi phải sống cùng con dâu.

"Mỗi lần nhớ lại quyết định bồng bột, tôi thấy tiếc nuối. Nếu không bán nhà, có lẽ chúng tôi chẳng trắng tay như bây giờ," chú Lưu thừa nhận.

Bài học từ trải nghiệm nghỉ hưu

Qua trải nghiệm này, cặp vợ chồng rút ra một bài học quan trọng: con người thường đi tìm hạnh phúc xa xôi, nhưng thực tế, niềm vui giản dị và bình yên đang ở ngay trước mắt.

Biết đủ, trân trọng cuộc sống hiện tại mới là cách sống hạnh phúc, đặc biệt sau tuổi nghỉ hưu.

Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu "trả thù" sau khi nghỉ hưuTôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình xứng đáng được tận hưởng và chi tiêu thoải mái. Nhưng chính tâm lý "trả thù cuộc sống" ấy đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tài chính tuổi già.

Theo Toutiao

Thư Di (t/h)
