Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiều

Sự thật bất ngờ về điều khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba! GĐXH - Nhiều phụ nữ tin rằng đàn ông đòi ly hôn là vì có người mới, vì chê vợ già, vợ xấu. Nhưng sự thật thường đơn giản và đau đớn hơn thế rất nhiều.

Về già, nhiều người dễ rơi vào cảnh "3 không thân, 3 không dựa". Đây không chỉ là câu chuyện về tình người, mà còn là kết quả của sự thay đổi cấu trúc xã hội và thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.

Hiểu rõ điều này để chuẩn bị cho một tuổi già tự chủ và tôn nghiêm là việc không bao giờ thừa.

Ảnh minh họa

Thực trạng "3 không thân, 3 không dựa" dễ gặp lúc về già

Tại sao nói "3 không thân"?

Họ hàng không thân: Mối quan hệ huyết thống đang dần lỏng lẻo. Với sự phát triển của các dịch vụ công (bảo hiểm y tế, viện dưỡng lão) và thị trường (giúp việc, vay vốn), nhu cầu tương trợ truyền thống giữa họ hàng giảm sút. Khoảng cách địa lý và sự khác biệt về lối sống khiến những chủ đề chung ít dần, tình cảm tự nhiên nhạt phai.

Bạn bè không thân: Phần lớn các mối quan hệ bạn bè dựa trên lợi ích hoặc nhu cầu ngắn hạn. Khi về già, vòng tròn giao tế thu hẹp, những người bạn thực sự đồng hành lâu dài là cực hiếm. Đa số chỉ dừng lại ở mức hỏi thăm xã giao, khó lòng trông cậy khi gặp hoạn nạn.

Con cái không thân: Con cái khi trưởng thành có gia đình riêng và áp lực cuộc sống đè nặng. Áp lực công việc, kinh tế khiến chúng không thể lúc nào cũng kề cận cha mẹ. Thậm chí, những mâu thuẫn về tài sản, quan điểm sống đôi khi khiến tình thâm trở nên xa cách.

Ảnh minh họa

Tại sao lại "3 không dựa"?

Không dựa được con cái: Con cái còn bận lo cơm áo gạo tiền, trả nợ nhà cửa, nuôi con nhỏ. Câu chuyện về một người đàn ông phải xin nghỉ việc 4 tháng để chăm bố ốm đến mức suýt mất việc là minh chứng rõ nhất: Phụ thuộc hoàn toàn vào con cái để dưỡng già là điều không thực tế.

Không dựa được họ hàng: Sự quan tâm của họ hàng đa phần chỉ dừng lại ở những chuyến thăm hỏi lễ nghi. Ai cũng có việc riêng của nhà nấy, họ không đủ khả năng và thời gian để hỗ trợ bạn một cách bền bỉ.

Không dựa được bạn bè: Mối quan hệ bạn bè thiếu sự ràng buộc về pháp lý hay đạo đức cốt lõi. Ở những thời điểm mấu chốt nhất, bạn bè thường "vắng bóng" vì tâm lý ngại phiền hà hoặc lực bất tòng tâm.

Ảnh minh họa

Lối thoát thực tế cho người cao tuổi

Để có một tuổi già an yên và tự tại, người cao tuổi cần chuẩn bị cho mình "kiềng ba chân": Độc lập kinh tế - Tự chủ sức khỏe - Tự tại cảm xúc.

Giữ chặt tiền dưỡng già: Tuyệt đối không giao hết tài sản cho con cái quá sớm. Tiền bạc trong tay chính là lòng tự trọng và khả năng ứng phó với rủi ro của người già.

Trân trọng người bạn đời hoặc dịch vụ chuyên nghiệp: Bạn đời là người đồng hành đáng tin cậy nhất. Trong trường hợp cần thiết, hãy thuê giúp việc theo giờ hoặc các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp thay vì trông chờ vào sự hy sinh của con cái.

Hạ thấp kỳ vọng, tập trung vào bản thân: Điều chỉnh tâm thái, nuôi dưỡng sở thích cá nhân, giảm bớt sự phụ thuộc cảm xúc vào thế giới bên ngoài. Một cuộc sống thanh tịnh, tự do tự tại mới là đích đến cuối cùng.

Không phải vì đẹp trai hay giàu có: Đây mới chính là kiểu đàn ông khiến phụ nữ không thể rời xa GĐXH - Nhiều người lầm tưởng rằng tiền bạc và ngoại hình là "vũ khí" tối thượng để giữ chân một người phụ nữ. Nhưng thực tế, nhan sắc rồi cũng phai nhạt, tiền bạc dù nhiều cũng không mua được sự thấu cảm.

Đừng trách 'tâm tư khó đoán': Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng luôn khao khát 3 điều này! GĐXH - Nhiều đàn ông than phiền rằng "tâm tư phụ nữ như kim dưới đáy bể", đầu tư bao nhiêu tâm sức vẫn nhận về sự lạnh lùng. Thế nhưng thực tế, nhu cầu của phái đẹp chưa bao giờ là những món đồ xa xỉ hay sự lãng mạn hào nhoáng.