4 kiểu gia đình hủy hoại tương lai của trẻ: Cha mẹ có đang mắc phải?
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ luôn thắc mắc tại sao con mình không ngoan, không giỏi bằng "con nhà người ta", nhưng họ lại quên mất rằng gốc rễ của một đứa trẻ không nằm ở trường học, mà nằm ở chính gia đình.
Những gì xảy ra trong bốn bức tường nhà bạn có sức nặng hơn bất kỳ bài giảng nào của thầy cô. Nếu gia đình bạn thuộc 1 trong 4 kiểu dưới đây, việc nuôi dạy một đứa trẻ ưu tú sẽ trở nên vô cùng gian nan.
4 kiểu gia đình đang hủy hoại tương lai của trẻ
1. Gia đình luôn chìm trong những cuộc cãi vã
Đứa trẻ lớn lên trong tiếng đóng cửa rầm rầm, tiếng quát tháo và lăng mạ sẽ luôn sống trong trạng thái căng thẳng tột độ. Chúng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu bố mẹ có lại lao vào đánh nhau hay không?
Trong môi trường đó, trẻ sẽ trở nên hoặc cực kỳ bạo lực, hoặc cực kỳ nhút nhát. Chúng không học được cách trò chuyện tử tế vì ở nhà chẳng có ai nói với nhau lời nhẹ nhàng. Chúng không tin vào những mối quan hệ lâu dài, vì ngay cả những người thân nhất cũng đang phá hủy lẫn nhau mỗi ngày.
2. Cha mẹ "vắng bóng" trong quá trình trưởng thành
Bạn nghĩ kiếm thật nhiều tiền là yêu con, mua thật nhiều đồ chơi là thương con? Thực tế, thứ trẻ cần là lúc bạn ngồi xuống nghe chúng nói, cùng chúng xếp hình, hay cái ôm khi chúng sợ hãi. Nếu bạn không dành thời gian cho trẻ, chúng sẽ không biết thế nào là được yêu thương. Một đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu sẽ gặp khó khăn trong việc học cách yêu thương người khác khi trưởng thành.
3. Cha mẹ là người không tôn trọng quy tắc
Bạn dạy con "đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới đi" nhưng chính bạn lại vượt đèn đỏ. Bạn bảo con đừng nói dối nhưng lại thản nhiên lừa gạt người khác ngay trước mặt chúng. Trẻ con không hề ngốc, chúng không nghe những gì bạn nói, chúng nhìn những gì bạn làm. Khi cha mẹ không giữ quy tắc, trẻ sẽ nghĩ quy tắc là thứ không cần tuân thủ. Cha mẹ ngôn hành bất nhất, con cái sẽ học được thói đạo đức giả.
4. Cha mẹ không chịu làm gương
Bạn bắt con đọc sách trong khi bản thân mải mê lướt điện thoại. Bạn giục con nỗ lực trong khi bản thân nằm dài trên ghế sofa than vãn. Bạn muốn con tiến bộ nhưng chính bạn lại sống buông thả qua ngày. Trong thâm tâm trẻ sẽ nghĩ: "Tại sao chứ? Việc bố mẹ không làm được, sao lại bắt con làm?". Khi bạn không phải là tấm gương, lời nói của bạn sẽ mất đi trọng lượng.
Gia đình là ngôi trường đầu tiên
Gia đình là ngôi trường đầu tiên, và cha mẹ là những người thầy đầu tiên của trẻ. Những đứa trẻ lớn lên từ 4 kiểu gia đình trên sẽ mang theo những "vết sẹo" tâm lý bước vào xã hội: không biết ôn hòa, không biết tin tưởng, thiếu tự kỷ luật và không biết tôn trọng người khác.
Đến khi vấp ngã đau đớn giữa dòng đời, họ mới nhận ra có những bài học lẽ ra phải được bù đắp từ thuở nhỏ. Nhưng khi đó, thường đã quá muộn màng. Ngôi trường gia đình ấy như thế nào, người thầy cha mẹ ấy ra sao, đứa trẻ sẽ mang theo ký ức đó suốt cả cuộc đời.
Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hậnNuôi dạy con - 5 ngày trước
GĐXH - Nếu nhà bạn chỉ có một cậu con trai, hãy tỉnh táo thực hiện ngay 3 điều dưới đây để xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai của con.
7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dốiNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Khi con ngày càng khó bảo, thường xuyên nói dối hoặc né tránh sự thật, đôi khi điều cần xem lại không phải là đứa trẻ, mà chính là cách dạy con của bố mẹ.
Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hạiNuôi dạy con - 1 tuần trước
Con gái à, bà mẹ chồng độc hại không cần phải đánh con dâu; bà ta chỉ cần luôn làm cho nàng dâu cảm thấy mình sai, dạy con dâu rằng đau đớn là bổn phận của phụ nữ.
5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ caoNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Không phải mọi hành vi của trẻ khiến cha mẹ cảm thấy phiền lòng đều là thói quen xấu cần chỉnh sửa ngay lập tức.
Con gái học giỏi nhưng nổi loạn, mẹ bất lực mất kết nối với conNuôi dạy con - 1 tuần trước
Bước vào tuổi dậy thì, tôi và con bé dần khó nói chuyện với nhau hơn, càng lúc con càng nổi loạn, lâu dần con về đến nhà ăn cơm xong lại lên phòng đóng kín cửa, có khi cả ngày chẳng nói với bố mẹ nửa câu.
Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơnNuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao ngày càng xuất hiện những đứa trẻ vô ơn?
Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đờiNuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú nổi tiếng này còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý dạy con đặc biệt.
Kiểu cha mẹ tưởng hiền lành nhất lại khiến con tổn thương sâu nhất: 10 năm sau mới trả giáNuôi dạy con - 3 tuần trước
GĐXH - Trên thực tế, có một kiểu cha mẹ không dùng bạo lực, không quát tháo, nhưng lại âm thầm bào mòn lòng tự trọng của trẻ theo năm tháng.
3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy conNuôi dạy con - 3 tuần trước
GĐXH - Nếu nhìn sâu vào quá trình phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ, có thể thấy vai trò của người bố trong dạy con mang những giá trị đặc biệt mà không ai có thể thay thế.
4 tố chất 'vàng' giúp trẻ càng lớn càng thành công: Cha mẹ khéo léo vun đắp sẽ giúp con tiến xaNuôi dạy con - 3 tuần trước
GĐXH - Thực tế cho thấy, những đứa trẻ "càng lớn càng có khí chất", dễ gặt hái thành công thường bộc lộ những đặc điểm riêng biệt ngay từ khi còn nhỏ.
Gia đình hưng thịnh hay không nhìn vào con cái là biết: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp có phúc lộc dồi dàoNuôi dạy con
GĐXH - Muốn biết tài vận của một gia đình trong tương lai ra sao, không cần nhìn đâu xa, chỉ cần quan sát con cái của họ qua 3 phương diện then chốt này là sẽ rõ.