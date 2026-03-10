Chạm đáy cuộc đời: Đừng đợi quý nhân, hãy thực hiện ngay 3 cách 'đổi vận' này để tự cứu mình
GĐXH - Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, ai cũng khó tránh khỏi những giai đoạn chạm đáy. Thay vì ngồi chờ cứu rỗi, người thông thái sẽ chủ động phá vỡ cục diện bằng chiến thuật "3 thay đổi" để tái khởi động cuộc đời.
Nhà văn Lương Sảng từng nói: "Khi vận mệnh không suôn sẻ, nhất định phải thay đổi: bên ngoài đổi môi trường, bên trong đổi tư duy". Thay vì ngồi chờ cứu rỗi, người thông thái sẽ chủ động phá vỡ cục diện bằng 3 chiến thuật "đổi vận" để tái khởi động cuộc đời.
3 cách "đổi vận" để tái khởi động cuộc đời
1. Thay người: Rời xa những kẻ "hút máu" năng lượng
Trong tâm lý học có khái niệm "Hiệu ứng lây lan xã hội": Cảm xúc và thái độ sẽ lây lan giữa người với người. Ở giai đoạn thấp điểm, điều đáng sợ nhất không phải là nghịch cảnh, mà là những người xung quanh đang tiêu tốn năng lượng của bạn và kéo lùi bạn.
Hãy nhìn câu chuyện của đầu bếp Trương Lập Dũng (TQ). Từ một đầu bếp bình thường ở Thanh Hoa, thay vì tụ tập nhậu nhẹt với những người bạn chỉ biết than vãn, anh đã chủ động kết giao với các giáo sư, sinh viên và biên dịch viên. Nhờ sự "thay máu" trong vòng kết nối, anh không chỉ thi đỗ TOEFL mà còn trở thành ông chủ của chính công ty mình.
Lời khuyên: Đừng coi việc thay đổi vòng bạn bè là thực dụng, đó là sự lựa chọn trưởng thành. Hãy rời xa những người tiêu cực và tiến gần hơn đến những người có năng lượng cao, những người có thể chỉ điểm và nâng đỡ bạn.
2. Đổi chỗ: Tìm môi trường mới để "tái sinh"
Người quảng cáo nổi tiếng Nhạc Hoa Bình từng bỏ công việc bình lặng ở quê để lên Bắc Kinh vì sợ bản thân sẽ "chết mòn" trong sự an phận. Đạo diễn Giả Chương Kha cũng từng bỏ lại những ván bài ở huyện nghèo để thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Con người giống như dòng nước, đứng yên một chỗ sẽ khô cạn và hôi thối. Chỉ khi hòa mình vào dòng sông, đổ ra biển lớn, bạn mới tìm thấy nguồn năng lượng cần thiết cho sự sống.
Lời khuyên: Nếu ở nơi cũ bạn không thể thay đổi, hãy mạnh dạn thay đổi môi trường. Đi đến một nơi mới, gặp những con người mới, ôm lấy thế giới rộng lớn, bạn sẽ trưởng thành nhanh hơn.
3. Chuyển tư duy: Cập nhật "hệ điều hành" của bộ não
Nghịch cảnh không đáng sợ, đáng sợ là tư duy cứng nhắc, kẹt trong những nhận thức cũ kỹ. Thay đổi bộ não không phải là hư cấu, mà là thông qua việc học tập liên tục để thay thế những kiến thức và tư duy lỗi thời.
Một biên tập viên truyền thông truyền thống khi mất việc đã không than vãn mà tự học làm nội dung số (new media) từ 5 giờ sáng. Kết quả, cô trở thành trưởng phòng marketing và sở hữu kênh cá nhân hàng trăm nghìn lượt theo dõi.
Lời khuyên: Đừng để bộ não bị đào thải. Tỷ phú Charlie Munger, nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ từng nói: "Tương lai thuộc về những người học tập suốt đời". Trong giai đoạn khó khăn, thay vì oán trách, hãy học thêm một kiến thức hoặc kỹ năng mới. Đó chính là nền tảng để bạn "đổi vận".
Thay đổi để thông suốt
Kinh Dịch có câu: "Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" (Khi đường cùng thì phải biến đổi, biến đổi thì sẽ thông suốt, thông suốt thì sẽ bền vững). Trí tuệ thực sự của con người là chủ động cầu biến khi khốn khó chứ không phải bị động chờ đợi.
Quá trình bước ra khỏi vực thẳm chính là quá trình cập nhật và tái cấu trúc bản thân: Thay người để đổi vòng kết nối, đổi chỗ để rộng mở tầm nhìn, chuyển tư duy để thay đổi số phận.
Thay người: Chọn lọc vòng bạn bè, gần người tích cực, xa kẻ tiêu cực.
Đổi chỗ: Tìm kiếm môi trường mới để kích thích sự sáng tạo và cơ hội.
Chuyển tư duy: Học tập không ngừng để cập nhật kiến thức, phá vỡ giới hạn nhận thức cũ.
Sự thay đổi chủ động là con đường ngắn nhất dẫn đến sự tái sinh.
Theo ABLW
