Sự thật bất ngờ sau ly hôn: 2 khoảnh khắc khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba!

Thứ ba, 07:02 10/03/2026
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Nhiều phụ nữ tin rằng đàn ông đòi ly hôn là vì có người mới, vì chê vợ già, vợ xấu. Nhưng sự thật thường đơn giản và đau đớn hơn thế rất nhiều.

Theo một luật sư ly hôn kỳ cựu, có hai khoảnh khắc "lạnh lòng" khiến người đàn ông quyết tâm từ bỏ tổ ấm, và "người thứ ba" thường chỉ là kết quả chứ không phải nguyên nhân.

Sự thật bất ngờ sau ly hôn: 2 khoảnh khắc khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2 khoảnh khắc khiến đàn ông nhất quyết ly hôn

1. Sự lạnh lùng khi ốm đau: Khi bạn không còn là "đường lui"

Không phải là những cơn cảm mạo thông thường, mà là lúc anh ấy thực sự gục ngã. Khi nằm đó, chân tay rã rời, đầu óc quay cuồng, chỉ cần một chén nước, một bát cháo nhưng lại phát hiện người bên cạnh mình thật nguội lạnh.

Sự lạnh lùng ấy không hẳn là không chăm sóc, mà là chăm sóc một cách lấy lệ, miễn cưỡng. Trong ánh mắt người vợ không có sự xót xa, mà chỉ thấy sự phiền phức. Khoảnh khắc đó, anh ấy hiểu rằng: Căn nhà này không có mình vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn. Sự rạn nứt bắt đầu từ chính chén nước không ai đưa, từ sự cô độc ngay trong chính tổ ấm của mình.

Sự thật bất ngờ sau ly hôn: 2 khoảnh khắc khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba! - Ảnh 2.

Khi không còn được vợ quan tâm lúc đau ốm, mệt mỏi - người đàn ông thực sự biết rằng, mình không còn thuộc về ngôi nhà cũng như trái tim của người vợ nữa. Ảnh minh họa

2. Áp lực khi trở về nhà: Khi tổ ấm không còn là "bến đỗ"

Đàn ông sợ nhất không phải là cơm không ngon hay nhà cửa bừa bộn, mà là "từ trường" trong nhà không đúng. Đó là khi anh ấy vừa bước chân vào cửa, áp suất không khí lập tức hạ thấp. Nói năng phải nhìn sắc mặt, ngồi đâu cũng thấy không yên.

Nếu anh ấy giải thích, bạn không nghe. Nếu anh ấy im lặng, bạn lại nghi ngờ. Sống trong bầu không khí "áp suất thấp" như vậy một vài ngày thì có thể chịu đựng, nhưng kéo dài vài năm thì đó là sự đày đọa. Đến cuối cùng, chỉ cần một người phụ nữ bình thường bên ngoài cho anh ấy một không gian để hít thở, anh ấy cũng sẽ thấy cô ta như "tiên nữ hạ phàm".

Sự thật bất ngờ sau ly hôn: 2 khoảnh khắc khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Đừng tìm nguyên nhân ở bên ngoài

Đừng tin vào những lý do như "ngoài kia có người khác". Người thứ ba không bao giờ là nguyên nhân, họ là kết quả. Đó là khi người đàn ông không thể chịu nổi không gian trong nhà nữa nên mới phải chạy ra ngoài.

Thứ đàn ông cần thực ra không phức tạp: Ốm có người lo, mệt có chỗ nghỉ, về nhà không phải gồng mình lên đối phó. Khi hai điều này mất đi, sự lạnh lẽo khi đau ốm bảo với anh ấy rằng: Bạn không phải là đường lui của anh ấy. Sự ngột ngạt của môi trường sống bảo với anh ấy rằng: Bạn không phải là bến đỗ của anh ấy. Khi cả hai thứ đều mất, anh ấy còn ở lại để làm gì?

Đừng luôn đổ lỗi cho người phụ nữ bên ngoài quyến rũ. Trước tiên, hãy xem "nhiệt độ" trong chính ngôi nhà của mình còn hay không. Bạn hãy nhìn lại mối quan hệ với người chồng của mình vào những điểm này:

Lúc hoạn nạn: Sự thấu cảm và chăm sóc khi đau ốm là sợi dây liên kết bền chặt nhất. Đừng biến mình thành "người dưng" khi chồng cần điểm tựa.

Không gian sống: Nhà phải là nơi trút bỏ áp lực, không phải là nơi tạo thêm áp lực. Sự cằn nhằn và sắc mặt lạnh lùng là "thuốc độc" giết chết tình cảm.

Bản chất vấn đề: Người thứ ba chỉ xuất hiện khi "nhiệt độ" trong nhà đã xuống mức đóng băng.

Hãy giữ cho ngôi nhà luôn ấm áp và là nơi an toàn nhất, đàn ông tự khắc sẽ không muốn rời đi.

Đừng nuông chiều cha mẹ quá mức: Sự thật phũ phàng về "ngu hiếu" khiến phận làm con kiệt quệ!Đừng nuông chiều cha mẹ quá mức: Sự thật phũ phàng về 'ngu hiếu' khiến phận làm con kiệt quệ!

GĐXH - Làm con, báo hiếu cha mẹ là đạo trời đất. Nhưng hãy nhớ, hiếu thảo không có nghĩa là để cha mẹ phung phí sức khỏe và tiền bạc của bạn một cách vô tội vạ.

Lời khuyên chân thành cho người mới nghỉ hưu: Đừng biến mình thành "người thừa" hay "kẻ thất bại" ở 2 nơi nàyLời khuyên chân thành cho người mới nghỉ hưu: Đừng biến mình thành 'người thừa' hay 'kẻ thất bại' ở 2 nơi này

GĐXH - Nghỉ hưu không phải là "rút khỏi giang hồ", mà là thay đổi cách sống. Nhiều người lúc mới nghỉ hưu giống như chim sổ lồng, cứ ngỡ mình được tự do bay lượn, nhưng bay mãi lại vô tình bay ngược vào... những chiếc lồng cũ.

Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái!Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái!

GĐXH - Tuổi già, bước sang dốc bên kia cuộc đời, nhiều người vẫn dồn hết tâm sức cho con cái, coi đó là chỗ dựa duy nhất.

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng

Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.

Lời khuyên chân thành cho người mới nghỉ hưu: Đừng biến mình thành 'người thừa' hay 'kẻ thất bại' ở 2 nơi này

Lời khuyên chân thành cho người mới nghỉ hưu: Đừng biến mình thành 'người thừa' hay 'kẻ thất bại' ở 2 nơi này

Gia đình
Bước qua tuổi 60: 4 câu tuyệt đối đừng nói trước mặt người quen, nói ra là hối hận!

Bước qua tuổi 60: 4 câu tuyệt đối đừng nói trước mặt người quen, nói ra là hối hận!

Gia đình
Những cung hoàng đạo nam thích chinh phục hơn là gắn bó lâu dài

Những cung hoàng đạo nam thích chinh phục hơn là gắn bó lâu dài

Gia đình
Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái!

Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái!

Gia đình

