Đàn ông lấy 3 con giáp nữ này như rước được 'thần Tài' về nhà, gia đình dễ đổi vận

Một số con giáp nữ sinh ra mang sẵn mệnh vượng tài, càng trải qua thời gian càng tích lũy được tài lộc, danh tiếng lẫn phúc đức. Đặc biệt với 3 con giáp sau đây, tử vi học cho rằng càng lớn tuổi càng dễ thành công, hậu vận an nhàn, trường thọ và được người đời quý trọng, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Con giáp Hợi: Hiền hòa, phúc hậu, càng về sau càng hưởng lộc

Theo tử vi, phụ nữ tuổi Hợi còn được xem là người có phúc khí tốt. Ảnh minh họa

Phụ nữ con giáp Hợi thường gây thiện cảm bởi tính cách hiền lành, chân thành và sống khá đơn giản. Họ không thích hơn thua, cũng chẳng quá đặt nặng chuyện danh lợi.

Với con giáp này, một cuộc sống bình yên, gia đình hòa thuận đôi khi còn đáng quý hơn việc phải chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Sự mềm mỏng và chân thành giúp phụ nữ tuổi Hợi dễ nhận được tình cảm từ những người xung quanh. Trong chuyện tình cảm, dù đôi lúc có thể gặp vài trắc trở, họ vẫn được cho là có duyên gặp người thực sự trân trọng mình khi bước vào hôn nhân.

Điểm đáng chú ý là con giáp nữ tuổi Hợi thường có tư duy tích cực và biết cách tạo không khí thoải mái trong gia đình. Họ có thể trở thành người đồng hành đáng tin cậy, giúp chồng giảm bớt áp lực và có thêm động lực theo đuổi sự nghiệp.

Theo tử vi, phụ nữ tuổi Hợi còn được xem là người có phúc khí tốt. Khi lập gia đình, nguồn năng lượng tích cực ấy được cho là có thể lan tỏa đến các thành viên, giúp cuộc sống ngày càng đủ đầy, thuận hòa.

Con giáp Mão: Khéo vun vén, là hậu phương vững chắc

Sau khi kết hôn, phụ nữ con giáp Mão thường dành nhiều tâm sức cho tổ ấm. Ảnh minh họa

Nhắc đến những con giáp nữ được đánh giá cao trong chuyện gia đình, tuổi Mão thường là cái tên không thể bỏ qua. Phụ nữ tuổi này có tính cách nhẹ nhàng, tinh tế và biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Họ không phải kiểu người thích áp đặt hay tranh giành. Ngược lại, con giáp Mão thường chọn cách mềm mỏng để giải quyết vấn đề. Chính sự dịu dàng này khiến họ dễ tạo cảm giác gần gũi và khiến người bên cạnh muốn che chở.

Sau khi kết hôn, phụ nữ con giáp Mão thường dành nhiều tâm sức cho tổ ấm. Từ chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái đến giữ gìn mối quan hệ với cha mẹ hai bên, họ đều cố gắng chu toàn trong khả năng của mình.

Không chỉ chăm lo việc nhà, con giáp nữ tuổi Mão còn có thể trở thành người bạn đời biết lắng nghe. Khi chồng gặp khó khăn trong công việc hoặc cuộc sống, họ thường sẵn sàng chia sẻ, động viên và đưa ra những lời khuyên chân thành.

Theo tử vi, tuổi Mão còn được xem là con giáp có vận may khá tốt. Vì vậy, người kết hôn với phụ nữ tuổi này được cho là có thêm một hậu phương vừa tình cảm vừa biết vun vén, từ đó cuộc sống gia đình dễ trở nên ổn định hơn.

Con giáp Tý: Thông minh, giỏi tính toán, có duyên với tài lộc

Phụ nữ con giáp Tý có thể cùng chồng xây dựng kế hoạch tài chính, chăm lo cho cuộc sống gia đình và hướng đến những mục tiêu dài hạn. Ảnh minh họa

Trong 12 con giáp, phụ nữ con giáp Tý thường được biết đến với sự nhanh nhẹn, thông minh và khả năng thích nghi tốt. Họ không ngại khó khăn và thường có ý thức tự mình giải quyết vấn đề thay vì trông chờ vào người khác.

Một trong những ưu điểm nổi bật của con giáp nữ tuổi Tý là khả năng quản lý tiền bạc. Họ thường khá nhạy bén trước những vấn đề liên quan đến tài chính, biết cân nhắc giữa việc chi tiêu và tích lũy.

Khi bước vào hôn nhân, đặc điểm này càng có cơ hội phát huy. Phụ nữ con giáp Tý có thể cùng chồng xây dựng kế hoạch tài chính, chăm lo cho cuộc sống gia đình và hướng đến những mục tiêu dài hạn.

Bên cạnh sự tháo vát, con giáp này còn có tinh thần trách nhiệm cao. Khi đã xác định điều gì quan trọng, họ thường cố gắng đến cùng. Chính sự chủ động và quyết đoán ấy có thể trở thành nguồn động lực giúp cả gia đình tiến về phía trước.

Theo quan niệm dân gian, phụ nữ con giáp Tý còn được xem là người có duyên với tài lộc. Bởi vậy, nhiều người ví việc cưới được con giáp này giống như có thêm một "trợ thủ" đắc lực trong gia đình, vừa biết vun vén tổ ấm vừa có khả năng hỗ trợ chồng trên con đường sự nghiệp.

Tài lộc đến từ sự đồng lòng

Người ta thường nói rằng, đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Có những người phụ nữ mang mệnh số "vượng phu ích tử", người đàn ông nào lấy được sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thành công, cuộc sống giàu sang thịnh vượng, còn người con sẽ nhận được nhiều phúc đức, cuộc sống cũng suôn sẻ, theo Thể thao & văn hóa.

Với những con giáp này, không chỉ giỏi giang, tự lực tự cường mà còn có số "vượng phu ích tử", đem may mắn đến cho chồng con và gia đạo.

Tuy nhiên, dù thuộc con giáp nào, một cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn cần sự yêu thương, tôn trọng và đồng hành từ cả hai phía. Khi vợ chồng biết cùng nhau vun vén, tài lộc và sự bình yên cũng dễ được tạo dựng bằng chính những nỗ lực trong cuộc sống hằng ngày.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.