3 thói quen dễ khiến con người tự đánh mất phúc lành, càng trưởng thành càng nên tránh

Gia đình êm ấm, các mối quan hệ hòa thuận hay công việc suôn sẻ là điều ai cũng mong muốn. Thế nhưng, sự bình an ấy không hoàn toàn đến từ may mắn hay hoàn cảnh, mà bắt đầu từ chính cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mỗi ngày.

Có thể một lời nói, một việc làm có lợi cho mình hoặc vô tình làm tổn thương người khác chưa gây ra chuyện gì ngay lúc ấy. Nhưng những điều nhỏ nhặt nếu lặp đi lặp lại sẽ khiến người khác dần mất thiện cảm, không còn muốn gần gũi hay chia sẻ như trước.

Những hành vi này không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân mà còn vô tình đẩy các mối quan hệ vào thế bế tắc. Thay vì chờ đến khi va chạm mới điều chỉnh, chủ động giữ chừng mực trong lời ăn tiếng nói chính là cách mỗi người tự bảo vệ mình và gìn giữ những mối quan hệ quan trọng.

3 thói quen nên bỏ để cuộc sống bình yên hơn

1. Mở miệng là than phiền: Đừng tự giam mình trong sự bế tắc

Nhiều người có thói quen gặp việc gì không vừa ý cũng kêu ca. Căng thẳng, mệt mỏi hay trắc trở đều trở thành lý do để họ buông những lời bi quan.

Việc liên tục chú ý vào điều tiêu cực khiến con người dễ hình thành góc nhìn bi quan. Khi tâm trí chỉ quanh quẩn với những bực dọc, chúng ta rất dễ bỏ qua những cơ hội và điều tích cực đang diễn ra xung quanh.

Những thói quen trong cách ứng xử và đối nhân xử thế nếu không nhận ra sớm có thể khiến các mối quan hệ dần trở nên nặng nề. Ảnh minh họa: iStock

Không những vậy, người thường xuyên than phiền cũng có thể vô tình tạo áp lực cho những người bên cạnh. Ban đầu, người thân và bạn bè có thể kiên nhẫn lắng nghe, nhưng nếu mọi cuộc trò chuyện đều trở thành nơi trút bầu tâm sự, họ cũng sẽ dần cảm thấy mệt mỏi.

Điều đó không có nghĩa chúng ta phải luôn vui vẻ hoặc không được than thở khi gặp khó khăn. Ai cũng có lúc mệt, buồn và cần một người lắng nghe.

Nhưng nếu than phiền trở thành thói quen, chúng ta rất dễ mắc kẹt trong chính vấn đề của mình mà quên mất việc tìm cách tháo gỡ.

Mỗi khi có chuyện xảy ra, thay vì luẩn quẩn với câu hỏi: “Sao chuyện này lại xảy ra với mình?”, hãy thử đặt một câu hỏi khác: “Bây giờ mình phải làm gì trước?”

Có thể vấn đề vẫn còn đó, nhưng ít nhất bạn không còn chìm đắm trong cảm giác bất lực.

Khi biết giữ tâm trạng ổn định, gặp chuyện vẫn tìm cách tháo gỡ, bạn sẽ dễ nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ từ những người xung quanh hơn.

2. Đừng mượn cớ "nóng tính" để dùng lời lẽ làm tổn thương người khác

Không ít người tự nhận mình có tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, thấy khuyết điểm của người khác là lập tức chỉ trích. Khi lời nói khiến đối phương tổn thương, họ lại phân bua bằng lý do: “Tôi nói thẳng thôi, đừng để bụng”.

Thẳng thắn mang tính xây dựng hoàn toàn khác với sự cay nghiệt nhằm hạ bệ người khác.

Với người thân, khi bớt đi một lời trách móc, phàn nàn, bạn đã giữ được không khí gia đình thuận hòa hơn.

Khi cảm xúc tiêu cực kéo dài, con người dễ vô tình làm tổn thương những người bên cạnh và đánh mất những mối quan hệ đáng quý. Ảnh minh họa: iStock

Với bạn bè, khi bớt một câu mỉa mai, khó chịu, bạn sẽ giữ được tình cảm gắn bó nhiều năm.

Với đồng nghiệp, khi biết lựa lời, bạn có thể tránh được một mâu thuẫn hay hiềm khích không đáng có.

Không phải lúc nào im lặng cũng là tốt. Khi cần góp ý, chúng ta vẫn nên nói điều cần nói, nhưng có thể lựa chọn cách diễn đạt phù hợp hơn.

Thay vì nói: “Bạn lúc nào cũng làm việc hấp tấp”, có thể nói: “Phần này kiểm tra kỹ thêm một chút sẽ tốt hơn”.

Thay vì chỉ trích con cái, cha mẹ có thể nói rõ điều mình mong muốn và giải thích lý do phía sau.

Sự tử tế trong lời nói không khiến bạn trở nên cả nể hay nhu nhược. Ngược lại, biết nói điều đúng vào đúng lúc, đúng cách là biểu hiện của một người trưởng thành và biết ứng xử.

Đừng dùng hai chữ “thẳng tính” hay “nóng tính” để bao che cho sự thiếu kiểm soát trong lời nói.

Trước khi phát ngôn, hãy thử tự hỏi: Điều mình sắp nói có thực sự giúp vấn đề tốt hơn không?

Nếu câu trả lời là không, đôi khi im lặng vài giây lại là lựa chọn khôn ngoan hơn.

3. Đừng tham lợi ích nhỏ mà đánh mất lòng tin lâu dài

Một chút đồ dùng không quá giá trị, một phần đồ ăn thêm hay chút lợi ích do người khác vô tình để lại... có thể khiến một số người nảy sinh tâm lý “không lấy thì phí”.

Vấn đề không nằm ở giá trị vật chất của món đồ, mà nằm ở thói quen tính toán lắt nhắt phía sau.

Việc luôn muốn giành phần hơn về mình có thể mang lại cái lợi trước mắt, nhưng cái giá phải trả lại là uy tín cá nhân.

Người khác có thể không lên tiếng trong một hai lần đầu. Nhưng nếu hành vi này lặp lại, sự tín nhiệm sẽ dần biến mất.

Một người thường xuyên tranh phần hơn, tính toán từng lợi ích nhỏ có thể nghĩ mình đang khôn ngoan. Nhưng trong mắt người khác, họ lại dễ trở thành người khó hợp tác và không đáng để đặt niềm tin.

Trong cuộc sống, không phải lúc nào nhường nhịn cũng đồng nghĩa với chịu thiệt.

Biết chia sẻ lợi ích, trả lại những gì không thuộc về mình và không cố giành phần hơn trong những chuyện vụn vặt chính là cách xây dựng nhân cách và uy tín lâu dài.

Sống tử tế không có nghĩa là để người khác lợi dụng. Đó là giữ vững nguyên tắc ứng xử, biết điều gì nên nhận và điều gì nên từ chối, không đánh đổi lòng tin chỉ vì một lợi ích nhỏ trước mắt.

Thay đổi nhỏ tạo nên sự bình yên

Sự thuận lợi hay trắc trở trong cuộc sống đôi khi thể hiện rất rõ qua cách chúng ta đối đãi với những người xung quanh.

Bớt phàn nàn giúp đầu óc nhẹ nhõm để nhìn thấy giải pháp. Bớt lời cay nghiệt giúp giữ gìn những mối quan hệ bền lâu. Bớt tham lợi nhỏ giúp tâm trí không phải liên tục tính toán thiệt hơn.

Đừng đợi đến khi mâu thuẫn xảy ra hay lòng tin bị tổn hại mới nhìn lại bản thân. Bạn hãy thay một lời than bằng một giải pháp, thay một câu nói sắc lạnh bằng sự điềm đạm và thay tâm lý chấp nhặt bằng sự biết đủ.

Những thay đổi tưởng như rất nhỏ ấy, nếu được duy trì mỗi ngày, có thể tạo ra khác biệt lớn trong cách người khác nhìn nhận và đối xử với bạn.

Càng trưởng thành, con người càng hiểu rằng cuộc sống bình yên không nhất thiết phải có thật nhiều tiền bạc hay những thành công lớn. Đôi khi, đó chỉ là khi mình biết nói ít đi một lời làm tổn thương người khác, nhường đi một chút lợi ích không đáng và bình tĩnh hơn trước những điều không như ý.

Giữ được lòng tin của người khác cũng chính là bạn đang giữ cho mình thêm những mối quan hệ đáng quý trên đường đời.

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