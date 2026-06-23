Dàn sao 'Bỗng dưng muốn khóc' sau 18 năm: Người làm dâu hào môn, người lẻ bóng
18 năm sau khi tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" có nhiều đổi thay.
Ra mắt năm 2008, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình. Chuyện tình giữa Trúc (Tăng Thanh Hà) - cô gái bán sách cũ mồ côi và Bảo Nam (Lương Mạnh Hải) - chàng công tử nhà giàu đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả.
Không chỉ tạo nên một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất thập niên 2000, tác phẩm còn trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều diễn viên trẻ.
Sau gần hai thập kỷ, mỗi diễn viên đều có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp và cuộc sống.
Tăng Thanh Hà
Trong phim, Tăng Thanh Hà vào vai Trúc - cô gái mồ côi bán sách cũ với vẻ đẹp trong trẻo, tính cách mạnh mẽ và giàu lòng tự trọng. Vai diễn đưa nữ diễn viên sinh năm 1986 lên hàng sao hạng A và gắn liền với danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt".
Sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận hay Mỹ nhân kế.
Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012 và dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật.
Hiện cô là mẹ của ba con, điều hành nhiều thương hiệu riêng và vẫn giữ sức hút đặc biệt với công chúng nhờ hình ảnh thanh lịch, kín tiếng. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh giản dị bên chồng con, những bữa ăn tự tay chuẩn bị hay niềm vui với công việc làm vườn.
Gần đây, thông tin Tăng Thanh Hà có thể trở lại màn ảnh qua dự án phim Hoàng hậu cuối cùng khiến nhiều khán giả kỳ vọng vào màn tái xuất sau hơn một thập kỷ vắng bóng.
Lương Mạnh Hải
Nếu Tăng Thanh Hà là linh hồn của bộ phim thì Lương Mạnh Hải chính là nhân tố tạo nên sức hút cho nhân vật Bảo Nam.
Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, anh từng là nhà báo và tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Vai diễn trong Bỗng dưng muốn khóc đã đưa Lương Mạnh Hải trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Việt.
Sau thành công của bộ phim, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Đẹp từng centimet, Ngôi nhà hạnh phúc,Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, Con ma nhà họ Vương...
Giai đoạn 2008-2014 được xem là thời kỳ đỉnh cao của nam diễn viên sinh năm 1981. Anh được khán giả ưu ái gọi là "hoàng tử màn ảnh Việt" bởi hầu hết các dự án tham gia đều tạo được tiếng vang.
Những năm gần đây, Lương Mạnh Hải ít xuất hiện trước công chúng hơn, chuyển hướng sang công việc sản xuất và đạo diễn phim. Thời gian qua, Lương Mạnh Hải nhận được nhiều tình cảm khi tập trung làm sáng tạo nội dung. Những video mà anh chia sẻ quan điểm vừa sắc sảo, vừa vui nhộn về nhiều vấn đề trong cuộc sống được yêu thích, thu về lượng xem lớn.
Ở tuổi 45, anh vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ. Hiện tại, nam diễn viên vẫn độc thân. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh rất kín tiếng chuyện tình cảm.
Hiếu Hiền
Một trong những nhân vật được yêu thích nhất phim chính là Hiều bán chong chóng do Hiếu Hiền thủ vai. Với lối diễn xuất tự nhiên, chân chất và hài hước, nam diễn viên nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Đây cũng là vai diễn giúp anh bước ra khỏi hình ảnh những vai phụ mờ nhạt trước đó.
Sau Bỗng dưng muốn khóc, Hiếu Hiền liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Ngôi nhà hạnh phúc, Cho một tình yêu, Tèo em, Hot boy nổi loạn, Vừa đi vừa khóc...
Bên cạnh công việc nghệ thuật, nam diễn viên có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ và ba con. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên trang cá nhân.
Trần Vân Anh
Trong phim, Trần Vân Anh đảm nhận vai Ngọc Diệp - bạn gái cũ của Bảo Nam với tính cách đỏng đảnh, thực dụng và nhiều lần gây khó dễ cho Trúc.
Dù là nhân vật phản diện, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang hiện đại.
Trước khi đóng phim, Vân Anh vốn là người mẫu quen thuộc của nhiều cuộc thi sắc đẹp và sàn diễn thời trang. Tuy nhiên sau thành công của "Bỗng dưng muốn khóc", cô bất ngờ rút lui khỏi showbiz.
Năm 2010, người đẹp kết hôn với một Việt kiều và sang Canada sinh sống. Hiện cô có cuộc sống kín tiếng nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả từng yêu mến bộ phim.
Tường Vi
Trong Bỗng dưng muốn khóc, Tường Vi đảm nhận vai Loan - cô em gái điệu đà, đỏng đảnh và thường hùa theo chị gái Ngọc Diệp để bắt nạt Trúc. Dù chỉ là tuyến vai phụ, nhân vật của cô vẫn để lại nhiều dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên và ngoại hình sáng màn ảnh.
Sau bộ phim, Tường Vi dần trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình phía Nam. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Cô Thắm về làng, Cá Rô, em yêu anh!, Tóc rối, Lệ phí tình yêu..., đồng thời thử sức ở vai trò MC và người mẫu ảnh.
Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1989 vẫn duy trì hình ảnh đẹp không scandal và kín tiếng đời tư.
Ở tuổi ngoài 35, Tường Vi gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung gần như không thay đổi so với thời đóng Bỗng dưng muốn khóc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị, năng động và nhận nhiều lời khen về vóc dáng cũng như diện mạo "lão hóa ngược".
Tường Vi vẫn chưa lập gia đình. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô không thích công khai quá nhiều về đời tư và luôn giữ quan điểm kín đáo trước những câu hỏi liên quan đến chuyện yêu đương. Với cô, hạnh phúc là điều riêng tư và không nhất thiết phải thường xuyên chia sẻ với công chúng.
Mỹ nhân màn ảnh từng là thủ khoa Báo chí, Hoa khôi Tây Đô giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Người đẹp này từng là Hoa khôi Tây Đô, thủ khoa Báo chí và gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt trước khi chọn cuộc sống bình yên bên đạo diễn trăm tỷ.
Nghệ sĩ Thanh Phương: Để tuồng cất tiếng giữa thời cuộcCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - Từ sân khấu truyền thống đến không gian nightlife, nghệ sĩ trẻ Thanh Phương đang mang tuồng bước vào nhịp sống đương thời, để nghệ thuật truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà còn có thể chạm tới người trẻ hôm nay.
NSƯT duy nhất có 6 phim vượt doanh thu trăm tỷ trong nửa năm là ai?Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Thành tích 6 phim trăm tỷ trong thời gian ngắn không chỉ cho thấy sức hút của các dự án cô tham gia mà còn khẳng định vị thế của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.
Từng đóng cặp hàng trăm mỹ nhân, tài tử nổi tiếng chọn cưới mối tình đầuCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Từng nổi tiếng với hình ảnh đào hoa trên màn ảnh, ngoài đời nam nghệ sĩ có cuộc hôn nhân bền chặt bên người vợ là mối tình đầu quen từ năm 18 tuổi.
Ca sĩ Hoài Nhân mắc ung thư, mất hoàn toàn thị lựcCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau nhiều năm ở ẩn điều trị ung thư, mất hoàn toàn thị lực, Hoài Nhân xúc động khi nhắc đến những khoản nợ phải gánh để thực hiện phim ca nhạc "Ánh sáng nơi anh". Nam ca sĩ cho biết anh chấp nhận gắn hai chữ "khiếm thị" vào nghệ danh để đối diện biến cố, làm lại từ đầu.
Diễn viên Hoàng Yến bật khóc kể hành trình tìm lại bình yên sau biến cốCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau nhiều năm trải qua những đổ vỡ và tổn thương trong cuộc sống, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô đã tìm thấy sự bình yên khi học cách nhìn lại chính mình.
Tăng Phúc thay đổi thế nào sau một thập kỷ kiên trì theo đuổi âm nhạc?Câu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
Nam ca sĩ tâm sự hành trình 10 năm làm nghề của mình như từ bóng tối bước ra ánh sáng để định vị một chân dung nghệ thuật hoàn toàn mới.
Hoa hậu Việt đóng phim: Người liên tiếp trăm tỷ, người 'ngã ngựa' phòng véCâu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
Từ Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến Lương Thùy Linh, nhiều hoa hậu Việt lấn sân điện ảnh nhưng không phải ai cũng gặt hái thành công tại phòng vé.
Cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt NamCâu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
Dù không còn hoạt động nghệ thuật song cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên của Việt Nam đăng quang hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia vẫn được khán giả quan tâm.
Nhóm V.Music sau 12 năm tan rã: Người vướng lao lý, người rút khỏi showbizCâu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
Từng là nhóm nhạc nam được yêu thích, V.Music nay có ngã rẽ khác biệt sau hơn một thập kỷ tan rã, người kín tiếng rời showbiz, người vướng vòng lao lý.
Diễn viên Hoàng Yến bật khóc kể hành trình tìm lại bình yên sau biến cốCâu chuyện văn hóa
Sau nhiều năm trải qua những đổ vỡ và tổn thương trong cuộc sống, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô đã tìm thấy sự bình yên khi học cách nhìn lại chính mình.