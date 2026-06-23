Dàn sao 'Bỗng dưng muốn khóc' sau 18 năm: Người làm dâu hào môn, người lẻ bóng

Ra mắt năm 2008, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình. Chuyện tình giữa Trúc (Tăng Thanh Hà) - cô gái bán sách cũ mồ côi và Bảo Nam (Lương Mạnh Hải) - chàng công tử nhà giàu đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả.

Bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" là hiện tượng truyền hình năm 2008.

Không chỉ tạo nên một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất thập niên 2000, tác phẩm còn trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều diễn viên trẻ.

Sau gần hai thập kỷ, mỗi diễn viên đều có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tăng Thanh Hà

Trong phim, Tăng Thanh Hà vào vai Trúc - cô gái mồ côi bán sách cũ với vẻ đẹp trong trẻo, tính cách mạnh mẽ và giàu lòng tự trọng. Vai diễn đưa nữ diễn viên sinh năm 1986 lên hàng sao hạng A và gắn liền với danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt".

Sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận hay Mỹ nhân kế.

Diễn viên Tăng Thanh Hà rời màn ảnh, sống kín tiếng bên gia đình.

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012 và dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Hiện cô là mẹ của ba con, điều hành nhiều thương hiệu riêng và vẫn giữ sức hút đặc biệt với công chúng nhờ hình ảnh thanh lịch, kín tiếng. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh giản dị bên chồng con, những bữa ăn tự tay chuẩn bị hay niềm vui với công việc làm vườn.

Gần đây, thông tin Tăng Thanh Hà có thể trở lại màn ảnh qua dự án phim Hoàng hậu cuối cùng khiến nhiều khán giả kỳ vọng vào màn tái xuất sau hơn một thập kỷ vắng bóng.

Lương Mạnh Hải

Nếu Tăng Thanh Hà là linh hồn của bộ phim thì Lương Mạnh Hải chính là nhân tố tạo nên sức hút cho nhân vật Bảo Nam.

Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, anh từng là nhà báo và tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Vai diễn trong Bỗng dưng muốn khóc đã đưa Lương Mạnh Hải trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Việt.

Sau thành công của bộ phim, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Đẹp từng centimet, Ngôi nhà hạnh phúc,Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, Con ma nhà họ Vương...

Diễn viên Lương Mạnh Hải hiện tập trung làm sáng tạo nội dung.

Giai đoạn 2008-2014 được xem là thời kỳ đỉnh cao của nam diễn viên sinh năm 1981. Anh được khán giả ưu ái gọi là "hoàng tử màn ảnh Việt" bởi hầu hết các dự án tham gia đều tạo được tiếng vang.

Những năm gần đây, Lương Mạnh Hải ít xuất hiện trước công chúng hơn, chuyển hướng sang công việc sản xuất và đạo diễn phim. Thời gian qua, Lương Mạnh Hải nhận được nhiều tình cảm khi tập trung làm sáng tạo nội dung. Những video mà anh chia sẻ quan điểm vừa sắc sảo, vừa vui nhộn về nhiều vấn đề trong cuộc sống được yêu thích, thu về lượng xem lớn.

Ở tuổi 45, anh vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ. Hiện tại, nam diễn viên vẫn độc thân. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh rất kín tiếng chuyện tình cảm.

Hiếu Hiền

Một trong những nhân vật được yêu thích nhất phim chính là Hiều bán chong chóng do Hiếu Hiền thủ vai. Với lối diễn xuất tự nhiên, chân chất và hài hước, nam diễn viên nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Đây cũng là vai diễn giúp anh bước ra khỏi hình ảnh những vai phụ mờ nhạt trước đó.

Diễn viên Hiếu Hiền vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Sau Bỗng dưng muốn khóc, Hiếu Hiền liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Ngôi nhà hạnh phúc, Cho một tình yêu, Tèo em, Hot boy nổi loạn, Vừa đi vừa khóc...

Bên cạnh công việc nghệ thuật, nam diễn viên có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ và ba con. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên trang cá nhân.

Trần Vân Anh

Trong phim, Trần Vân Anh đảm nhận vai Ngọc Diệp - bạn gái cũ của Bảo Nam với tính cách đỏng đảnh, thực dụng và nhiều lần gây khó dễ cho Trúc.

Dù là nhân vật phản diện, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách thời trang hiện đại.

Diễn viên Trần Vân Anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng Việt kiều và con gái ở Canada.

Trước khi đóng phim, Vân Anh vốn là người mẫu quen thuộc của nhiều cuộc thi sắc đẹp và sàn diễn thời trang. Tuy nhiên sau thành công của "Bỗng dưng muốn khóc", cô bất ngờ rút lui khỏi showbiz.

Năm 2010, người đẹp kết hôn với một Việt kiều và sang Canada sinh sống. Hiện cô có cuộc sống kín tiếng nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả từng yêu mến bộ phim.

Tường Vi

Trong Bỗng dưng muốn khóc, Tường Vi đảm nhận vai Loan - cô em gái điệu đà, đỏng đảnh và thường hùa theo chị gái Ngọc Diệp để bắt nạt Trúc. Dù chỉ là tuyến vai phụ, nhân vật của cô vẫn để lại nhiều dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên và ngoại hình sáng màn ảnh.

Sau bộ phim, Tường Vi dần trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình phía Nam. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Cô Thắm về làng, Cá Rô, em yêu anh!, Tóc rối, Lệ phí tình yêu..., đồng thời thử sức ở vai trò MC và người mẫu ảnh.

Diễn viên Tường Vi gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung gần như không thay đổi so với thời đóng "Bỗng dưng muốn khóc".

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1989 vẫn duy trì hình ảnh đẹp không scandal và kín tiếng đời tư.

Ở tuổi ngoài 35, Tường Vi gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung gần như không thay đổi so với thời đóng Bỗng dưng muốn khóc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị, năng động và nhận nhiều lời khen về vóc dáng cũng như diện mạo "lão hóa ngược".

Tường Vi vẫn chưa lập gia đình. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô không thích công khai quá nhiều về đời tư và luôn giữ quan điểm kín đáo trước những câu hỏi liên quan đến chuyện yêu đương. Với cô, hạnh phúc là điều riêng tư và không nhất thiết phải thường xuyên chia sẻ với công chúng.