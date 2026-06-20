Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'

Trong tập 2 phim "Lửa trắng - Tập 2" đã được phát sóng, Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) nổi tiếng trong giới là kẻ chuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa, mời các nhân vật có tiếng đến tham dự. Tại bữa tiệc này, những người tham gia uống rượu, sử dụng chất cấm... Vì tính chất tiêu cực của bữa tiệc nên hắn vô cùng cẩn thận khi thuê những người phục vụ.

Tất cả những người đến phục vụ đều bị tịch thu điện thoại và kiểm tra người kỹ lưỡng. Và trong bữa tiệc mới nhất, Quý Hoàng cũng thực hiện như vậy. Nhưng hắn không ngờ rằng trong số những người ấy có cả Công an.

Vì Quý Hoàng là đối tượng đã được để ý từ lâu, cùng với sự xuất hiện của loại ma tuý mới "Bụi trăng", Tân (Bảo Anh) đã quyết định cài người của mình vào bữa tiệc này.

Quý Hoàng tổ chức bữa tiệc. Ảnh VTV

Trên thực tế, có nhiều cuộc ghé thăm từ những người khác nhau trong bữa tiệc hắn tổ chức, trong đó có Cương đen (Duy Hưng) - tay chân thân tín của Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Cương đen đến bữa tiệc của Quý Hoàng vừa là để xem xét tình hình vừa là để đưa Ma Lâu - em trai của bạn gái Lão Công về. Tuy nhiên, kế hoạch bất thành do Ma Lâu uống rượu say bí tỉ và chui vào một căn phòng khác khoá trái cửa lại.

Khi Ma Lâu ngồi một mình trong phòng, hắn đã bị bạn của gã, tận dụng lúc Ma Lâu đang say rượu vì thất tình, ép uống "Bụi trăng". Ma Lâu sau đó đã rơi vào trạng thái hoang tưởng, chạy đi khắp căn biệt thự theo tiếng gọi của người yêu cũ.

Ma Lâu bị bạn ép uống ma túy "Bụi trăng". Ảnh VTV

Cương đen sau đó đã rời khỏi bữa tiệc của Quý Hoàng. Trên đường ra, Cương nhận được điện thoại thông báo tình hình rằng đối thủ của Lão Công muốn tuyên chiến với lão vì hắn biết Lão Công không có được Bụi trăng - loại ma tuý mới đang thịnh hành trên thị trường. Cương đen không biết rằng ngay sau khi hắn rời đi một lúc thì đội công an do Tân dẫn đầu đã bủa vây toàn bộ biệt thự của Quý Hoàng.

Cương về thông báo tình hình với Lão Công và lão đã nói thẳng rằng đêm nay sẽ là đêm cuối của Quý Hoàng. Lão cũng nói với Cương đen rằng nguồn cung của loại ma tuý mới "Bụi trăng" phải thuộc về lão và Sơn Hải là lãnh địa của lão, lão không muốn bất cứ kẻ nào đi vào địa bàn này. Lão Công nói rằng ai đụng vào địa bàn của lão kẻ đó sẽ phải chết.

Lão Công thể hiện quyền lực và tự tin

Lão Công có rất nhiều toan tính. Lão nói với Cương, khi những kẻ lia ria khác bị bắt mà lão vẫn an toàn, những đối tác muốn mua ma tuý sẽ tự tìm đến lão.

Sau đó, khi biết Ma Lâu đang bị kẹt tại bữa tiệc đó, Lão Công đã yêu cầu Cương đen quay lại để mang Ma Lâu về. Vào thời điểm này, Công an đã ập vào bắt toàn bộ những người tham gia tiệc của Quý Hoàng. Công an đã thu được nhiều hộp ma tuý "Bụi trăng".

Và Quý Hoàng, kẻ tổ chức bữa tiệc, là nhân vật cuối cùng bị bắt. Khi Tân và đội của anh vào phòng của Quý Hoàng, lão đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì. Quý Hoàng đang bị ảo giác của "Bụi trắng" và đang miên man với những dòng suy tư của lão.

Quý Hoàng bị bắt vì sử dụng ma túy. Ảnh VTV

Tuy nhiên, theo quan sát người trong đội của Tân, Quý Hoàng có thể chỉ là đang bày trò, hắn không thật sự phê thuốc. Vì thế, Quý Hoàng đã bị xét hỏi ngay sau đó. Nhưng trong cuộc tra hỏi này, lão tỏ ra ngây thơ khi nói không biết ai cung cấp cho mình "Bụi trăng".

Trong khi đó, theo các cán bộ cấp cao của ngành Công an trong điều tra ma tuý và tội phạm, sự lũng đoạn của các băng nhóm mua bán ma tuý tại Sơn Hải có thể có sự tiếp tay của người trong ngành.

Cũng theo những điều tra ban đầu, "Bụi trăng" hiện chưa có băng nhóm nào có trong tay ngoài Santana và "cầm đầu Santana là một bóng ma, một tên trùm chưa bao giờ lộ diện".

Cơ quan công an xác định thủ đoạn của các băng nhóm mua bán ma túy. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, khi Mai quay vào biệt thự của Quý Hoàng để lấy lại điện thoại, cô đã gặp Ma Lâu - lúc này đã hoàn toàn bị điều khiển bởi ảo giác và đang làm những việc mất kiểm soát. Vì lo ngại cho sự an toàn của Ma Lâu nên Mai đã đi theo anh ta vào khu vườn của biệt thự. Thực tế, Mai để ý Ma Lâu cũng vì Cương đen nhờ.



Sau một lúc điên loạn mất kiểm soát do ma tuý, Ma Lâu đã nằm bất tỉnh nhân sự ở gốc cây. Đúng lúc này, Công an bủa vây biệt thự của Quý Hoàng. Và bằng cách nào đó, Mai đã đưa được Ma Lâu ra ngoài. Cương đen sau đó đã đến và đưa Ma Lâu về.

Mai đã giúp Cương đưa Ma lâu về. Ảnh VTV

Hé lộ ông trùm ma túy Lão Công và các thuộc hạ thân tín GĐXH - Lão Công là ông trùm của một băng nhóm chuyên buôn bán chất kích thích từ heroin đến ma túy tổng hợp.