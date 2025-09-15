Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Thứ hai, 19:24 15/09/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một người đàn ông đang đi bộ qua những con đường mòn tuyệt đẹp của công viên thì bị rắn đuôi chuông khổng lồ chặn lại.

Nhiếp ảnh gia David Graves ở Alabama, Mỹ, đã đi bộ hơn 6km trên con đường ở Công viên tiểu bang Oak Mountain với hy vọng tìm thấy chút tĩnh tâm vào buổi sáng và ngắm nhìn quang cảnh yên bình vào cuối tháng 8, theo ForTheWin đưa tin.

Nhưng chỉ trong tích tắc, anh thấy mình đang đối mặt với một con rắn đuôi chuông mập mạp dài hơn 90 cm, đáng sợ đang trườn qua trước mặt anh.

Cuộc chạm trán của anh với loài bò sát khổng lồ này đã được ghi lại trên video, cho thấy con rắn từ từ lướt qua con đường đất trước khi biến mất vào bụi cây.

Đang đi bộ, người đàn ông phát hiện - Ảnh 1.

Con rắn đuôi chuông xuất hiện giữa đường.

Khi được David Simpson của WVTM News hỏi làm thế nào anh có thể dừng lại trước khi va phải con rắn khổng lồ, Graves đã đưa ra câu trả lời xứng tầm với một người đi bộ đường dài dày dạn kinh nghiệm.

"Khi đi bộ đường dài, tôi nhìn xa hơn 3 mét về phía trước. Phần thưởng là tôi biết gần như mọi chi tiết của con đường mòn vì đã đi bộ hơn 400 lần", Graves nói.

Trước khi tiếp tục chuyến đi bộ đường dài, Graves đã cẩn thận theo dõi con rắn đến nơi nó nghỉ ngơi giữa những tán lá. Graves đã chụp được một bức ảnh thể hiện hoàn hảo khả năng ngụy trang chuyên nghiệp của loài rắn - thoạt nhìn, trông nó chẳng khác gì đất, cây cối và một vài chiếc lá đỏ rải rác.

Tuy nhiên, ẩn bên dưới một trong những chiếc lá đỏ là đầu con rắn, nhô lên một cách tinh tế khỏi tán lá - hòa quyện hoàn hảo vào đất và cành cây nơi nó ẩn náu.

Đoạn video được chia sẻ trên Instagram của Simpson vào cuối tháng trước đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Phương Linh (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Hình dáng kỳ lạ của chúng gây chú ý trong giới khoa học.

Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụ

Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Dữ liệu kết hợp bởi 3 đài quan sát LIGO - Virgo - KAGRA đã giúp xác định một tín hiệu rất lạ từ vũ trụ.

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.

Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"

Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một nghiên cứu Mỹ vừa phân tích khả năng tồn tại sự sống của một trong các hành tinh giống Trái Đất của hệ sao TRAPPIST-1.

Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữa

Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữa

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Có những tình cảnh sẽ không thể đảo ngược được nữa.

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một phiên bản quái thú của cá voi đã được khai quật ở bang Victoria Úc, là một loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ răng sắc nhọn.

Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất

Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Cách chúng ta 117 năm ánh sáng, quanh một ngôi sao mát hơn Mặt Trời một chút, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh đặc biệt.

Chứng kiến cảnh cỗ máy gấp khăn gọn gàng, nhiều người hoảng sợ hơn là vui mừng: Tại sao lại thế?

Chứng kiến cảnh cỗ máy gấp khăn gọn gàng, nhiều người hoảng sợ hơn là vui mừng: Tại sao lại thế?

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Tiến bộ công nghệ này khiến nhiều người phải đặt ra những câu hỏi về đạo đức và xã hội.

Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bã

Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bã

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Phi hành gia NASA cho biết mình hối hận và nếu được chọn lại sẽ không tham gia nhiệm vụ.

Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?

Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Nhiều giỏ tiền xu đã biến mất chỉ sau một đêm tại một ngân hàng Iceland vào năm 1975.

Xem nhiều

7 bí ẩn lịch sử tưởng như vĩnh viễn không thể lý giải được, thế mà cuối cùng đã có đáp án rồi

7 bí ẩn lịch sử tưởng như vĩnh viễn không thể lý giải được, thế mà cuối cùng đã có đáp án rồi

Chuyện đó đây

Con người vẫn từng bước cần mẫn giải đáp thế giới này.

Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bã

Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bã

Chuyện đó đây
Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Chuyện đó đây
Bất ngờ kiểm tra kiện hàng của một người đàn ông, cảnh sát sốc trước cảnh tượng chưa từng thấy

Bất ngờ kiểm tra kiện hàng của một người đàn ông, cảnh sát sốc trước cảnh tượng chưa từng thấy

Chuyện đó đây
Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữa

Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữa

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top