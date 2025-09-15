Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt
Một người đàn ông đang đi bộ qua những con đường mòn tuyệt đẹp của công viên thì bị rắn đuôi chuông khổng lồ chặn lại.
Nhiếp ảnh gia David Graves ở Alabama, Mỹ, đã đi bộ hơn 6km trên con đường ở Công viên tiểu bang Oak Mountain với hy vọng tìm thấy chút tĩnh tâm vào buổi sáng và ngắm nhìn quang cảnh yên bình vào cuối tháng 8, theo ForTheWin đưa tin.
Nhưng chỉ trong tích tắc, anh thấy mình đang đối mặt với một con rắn đuôi chuông mập mạp dài hơn 90 cm, đáng sợ đang trườn qua trước mặt anh.
Cuộc chạm trán của anh với loài bò sát khổng lồ này đã được ghi lại trên video, cho thấy con rắn từ từ lướt qua con đường đất trước khi biến mất vào bụi cây.
Khi được David Simpson của WVTM News hỏi làm thế nào anh có thể dừng lại trước khi va phải con rắn khổng lồ, Graves đã đưa ra câu trả lời xứng tầm với một người đi bộ đường dài dày dạn kinh nghiệm.
"Khi đi bộ đường dài, tôi nhìn xa hơn 3 mét về phía trước. Phần thưởng là tôi biết gần như mọi chi tiết của con đường mòn vì đã đi bộ hơn 400 lần", Graves nói.
Trước khi tiếp tục chuyến đi bộ đường dài, Graves đã cẩn thận theo dõi con rắn đến nơi nó nghỉ ngơi giữa những tán lá. Graves đã chụp được một bức ảnh thể hiện hoàn hảo khả năng ngụy trang chuyên nghiệp của loài rắn - thoạt nhìn, trông nó chẳng khác gì đất, cây cối và một vài chiếc lá đỏ rải rác.
Tuy nhiên, ẩn bên dưới một trong những chiếc lá đỏ là đầu con rắn, nhô lên một cách tinh tế khỏi tán lá - hòa quyện hoàn hảo vào đất và cành cây nơi nó ẩn náu.
Đoạn video được chia sẻ trên Instagram của Simpson vào cuối tháng trước đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.
Phương Linh (t/h)
Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mớiChuyện đó đây - 23 giờ trước
Hình dáng kỳ lạ của chúng gây chú ý trong giới khoa học.
Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụChuyện đó đây - 1 ngày trước
Dữ liệu kết hợp bởi 3 đài quan sát LIGO - Virgo - KAGRA đã giúp xác định một tín hiệu rất lạ từ vũ trụ.
Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bayChuyện đó đây - 1 ngày trước
Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.
Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"Chuyện đó đây - 3 ngày trước
Một nghiên cứu Mỹ vừa phân tích khả năng tồn tại sự sống của một trong các hành tinh giống Trái Đất của hệ sao TRAPPIST-1.
Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữaChuyện đó đây - 3 ngày trước
Có những tình cảnh sẽ không thể đảo ngược được nữa.
Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở ÚcChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một phiên bản quái thú của cá voi đã được khai quật ở bang Victoria Úc, là một loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ răng sắc nhọn.
Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái ĐấtChuyện đó đây - 4 ngày trước
Cách chúng ta 117 năm ánh sáng, quanh một ngôi sao mát hơn Mặt Trời một chút, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh đặc biệt.
Chứng kiến cảnh cỗ máy gấp khăn gọn gàng, nhiều người hoảng sợ hơn là vui mừng: Tại sao lại thế?Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Tiến bộ công nghệ này khiến nhiều người phải đặt ra những câu hỏi về đạo đức và xã hội.
Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bãChuyện đó đây - 5 ngày trước
Phi hành gia NASA cho biết mình hối hận và nếu được chọn lại sẽ không tham gia nhiệm vụ.
Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Nhiều giỏ tiền xu đã biến mất chỉ sau một đêm tại một ngân hàng Iceland vào năm 1975.
7 bí ẩn lịch sử tưởng như vĩnh viễn không thể lý giải được, thế mà cuối cùng đã có đáp án rồiChuyện đó đây
Con người vẫn từng bước cần mẫn giải đáp thế giới này.