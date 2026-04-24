Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Tránh sai sót từ đầu
Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 5/5/2026, thí sinh cả nước tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống quản lý thi trực tuyến.
Trước đó, các trường đã tổ chức cho học sinh đăng ký thử để làm quen thao tác, rà soát dữ liệu và hạn chế sai sót trước khi bước vào giai đoạn chính thức.
Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, hoạt động đăng ký dự thi năm nay tiếp tục giữ ổn định: Học sinh có thể đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp. Từ năm 2025, thí sinh tự do cũng được phép đăng ký trực tuyến. Bên cạnh việc sử dụng tài khoản do Bộ cấp, thí sinh còn có thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Thực tế từ các đợt đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cho thấy, phần lớn học sinh đã quen dần với hình thức trực tuyến, đặc biệt khi được nhà trường, giáo viên đồng hành, hướng dẫn kỹ lưỡng. Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn xuất hiện như nhầm lẫn đối tượng thí sinh, sai thông tin khu vực hoặc chưa hiểu rõ quy định về môn thi lựa chọn và chế độ ưu tiên, thiếu minh chứng...
Những lỗi tưởng như nhỏ này nếu không được phát hiện sớm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh sau này. Với yêu cầu cao về tính chính xác của dữ liệu, việc cho thí sinh thử đăng ký dự thi không chỉ giúp các em làm quen mà còn là cơ hội để các trường rà soát dữ liệu và chủ động xử lý sai sót trước khi hệ thống bước vào giai đoạn cao điểm.
Nhìn rộng hơn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tiếp tục phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam. Khi dữ liệu trở thành nền tảng của quản lý, mỗi thông tin học sinh nhập vào hệ thống không chỉ phục vụ một kỳ thi, mà còn là một phần của hệ thống dữ liệu giáo dục quốc gia. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng không chỉ từ phía học sinh, mà cả trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đồng hành của nhà trường.
Đến thời điểm này, chuẩn bị cho công tác đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã sẵn sàng. Trong quá trình thực hiện, giáo viên lưu ý thí sinh nên chủ động tự đăng ký, đồng thời kiểm tra, đối chiếu thông tin với các giấy tờ cá nhân như giấy khai sinh, căn cước công dân và học bạ để bảo đảm chính xác. Thí sinh cũng cần nghiên cứu kỹ Quy chế thi, lắng nghe hướng dẫn từ nhà trường để hiểu rõ các quyền lợi liên quan đến đối tượng ưu tiên, miễn thi, cộng điểm cũng như các mốc thời gian quan trọng.
Việc đăng ký sớm và kiểm tra lại toàn bộ thông tin sau khi hoàn thành là rất cần thiết nhằm kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót nếu có. Ngoài ra, thí sinh cần bảo quản cẩn thận tài khoản và mật khẩu đăng nhập, không chia sẻ cho người khác để bảo đảm an toàn thông tin trong suốt quá trình đăng ký.
Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026Giáo dục - 9 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 24/4/2026, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Tiến sĩ gốc Việt tại Mỹ tham gia điều phối loạt hội nghị AI lớn nhất thế giớiGiáo dục - 13 giờ trước
Nhà khoa học AI Nguyễn Minh Lâm hiện làm việc tại tập đoàn IBM, đồng thời tham gia điều phối học thuật tại các hội nghị AI hàng đầu như NeurIPS, ICML.
Học sinh lớp 12 'quay cuồng' với các kỳ thi riêngGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh lớp 12 còn phải chạy đua với các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Áp lực ôn luyện dồn dập khiến nhiều em mệt mỏi, căng thẳng kéo dài.
10X Việt nhận 3 học bổng tiến sĩ thống kê sinh học Mỹ trị giá 1 triệu USDGiáo dục - 1 ngày trước
Hoàng Viết Lân, sinh sống tại California (Mỹ), nhận cùng lúc 3 học bổng tiến sĩ ngành thống kê sinh học từ ba đại học Mỹ, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 1 triệu USD.
Điều ít biết về Profile khủng của nữ sinh Hà Tĩnh đang gây sốt mạng xã hộiGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Bùi Hà Vy (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu tham dự và khán giả truyền hình với bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).
Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng họcGiáo dục - 2 ngày trước
Sau buổi học căng thẳng, Trịnh Bách kiểm tra email và bất ngờ thấy thông báo trúng học bổng Eiffel của Chính phủ Pháp.
Những trường hợp nào được miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026?Giáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những trường hợp được miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
7 chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh và phụ huynh nên cập nhậtGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Bộ GD&ĐT đã công bố Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trong đó quy định nhiều chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Cách giúp sĩ tử bứt phá điểm số và bảo đảm sức khỏe trước kỳ thiXã hội - 5 ngày trước
Trước ngưỡng cửa các kỳ thi quan trọng, áp lực điểm số thường khiến sĩ tử dễ rơi vào trạng thái quá tải. Để tối ưu hóa kết quả mà không gây kiệt sức, học sinh cần một lộ trình ôn tập khoa học cùng phương pháp quản trị tinh thần bền bỉ.
Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10Giáo dục - 5 ngày trước
Học sinh Hà Nội đã hoàn thành đăng ký thi lớp 10. Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường được công bố chậm nhất ngày 6-5.
