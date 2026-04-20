7 chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh và phụ huynh nên cập nhật
GĐXH - Bộ GD&ĐT đã công bố Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trong đó quy định nhiều chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 24/4/2026) nhằm sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT.
Tại Phụ lục I - Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, danh sách các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cụ thể:
1. Đối với môn Tiếng Anh:
|
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu
|
Đơn vị cấp chứng chỉ
|
- TOEFL ITP 450 điểm
|
- TOEFL iBT 45 điểm
- TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 275; Đọc: 275; Nói: 120; Viết: 120
Educational Testing Service (ETS)
|
IELTS 4.0 điểm
|
British Council (BC);
International Development Program (IDP)
|
- B1 Preliminary
- B1 Business Preliminary
- B1 Linguaskill
|
Cambridge Assessment English;
Cambridge University Press & Assessment
|
Aptis ESOL B1
|
British Council (BC)
|
- Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2
- Pearson Test of English Academic (PTE Academic) 43 điểm
- Versant English Placement Test (VEPT) 43 điểm
|
Pearson
|
Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đạt từ Bậc 3
|
Các đơn vị tổ chức thi theo quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành
2. Đối với môn Tiếng Nga
|
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu
|
Đơn vị cấp chứng chỉ
|
TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1)
|
Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)
3. Đối với môn Tiếng Pháp
|
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu
|
Đơn vị cấp chứng chỉ
|
- TCF 300 điểm
- DELF B1
|
Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d'Etudes Pédagogiques - CIEP); Cơ quan Giáo dục Quốc tế Pháp (France Education International - FEI)
4. Đối với môn Tiếng Trung Quốc
|
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu
|
Đơn vị cấp chứng chỉ
|
- HSK cấp độ 3
|
Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc); Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation")
|
- TOCFL cấp độ 3
|
Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the Test of Proficiency - Huayu)
5. Đối với môn Tiếng Đức
|
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu
|
Đơn vị cấp chứng chỉ
|
- Goethe-Zertifikat B1
|
Viện Goethe (Goethe-Institut)
|
- DSD cấp độ B1
|
Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)
6. Đối với môn Tiếng Nhật
|
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu
|
Đơn vị cấp chứng chỉ
|
JLPT cấp độ N3
|
Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)
|
J.TEST cấp độ D
|
Công ty TNHH Gobun Kenkyusya (Gobun Kenkyusya Co., Ltd)
7. Đối với môn Tiếng Hàn
|
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu
|
Đơn vị cấp chứng chỉ
|
TOPIK cấp độ 3
|
Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc
Theo quy định nêu trên, từ ngày 24/4/2026, thí sinh sở hữu một trong các chứng chỉ ngoại ngữ trên sẽ được miễn thi Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Quy định về việc miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2026
Theo khoản 2 Điều 39 Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT và Điều 22 Thông tư 13/2026/TT- BGDĐT có quy định về việc miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT như sau:
- Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;
- Người có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi) được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;
- Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.
Ngày thi tốt nghiệp THPT 2026 là ngày nào?
Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11–12/6, sớm hơn 2 tuần so với thông lệ. Việc điều chỉnh này nhằm giảm áp lực, tiết kiệm chi phí cho thí sinh và phụ huynh, đồng thời góp phần thay đổi cách dạy học trong nhà trường.
Đối tượng dự thi THPT 2026 gồm những ai?
Theo khoản 1 Điều 19 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT quy định như sau:
- Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX trong năm tổ chức kỳ thi;
- Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;
- Người đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.
Cách giúp sĩ tử bứt phá điểm số và bảo đảm sức khỏe trước kỳ thiXã hội - 23 giờ trước
Trước ngưỡng cửa các kỳ thi quan trọng, áp lực điểm số thường khiến sĩ tử dễ rơi vào trạng thái quá tải. Để tối ưu hóa kết quả mà không gây kiệt sức, học sinh cần một lộ trình ôn tập khoa học cùng phương pháp quản trị tinh thần bền bỉ.
Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10Giáo dục - 1 ngày trước
Học sinh Hà Nội đã hoàn thành đăng ký thi lớp 10. Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường được công bố chậm nhất ngày 6-5.
Bộ GD&ĐT quy định các diện miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Từ học sinh giỏi quốc tế, người khuyết tật đến vận động viên, nhiều nhóm thí sinh được miễn thi hoặc xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.
Bị kỷ luật vì kê khống tiền bữa ăn từ thiện: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?Giáo dục - 2 ngày trước
Hiệu trưởng Trường mầm non Hoá Sơn thừa nhận những khuyết điểm trong chỉ đạo liên quan đến bữa cơm từ thiện của học sinh nhưng khẳng định bản thân không có tư lợi.
Danh sách trường THPT công lập Hà Nội có số đăng ký nguyện vọng lớp 10 cao nhấtGiáo dục - 2 ngày trước
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách các trường THPT có số lượng nguyện vọng đăng ký dự thi lớp 10 cao sau 5 ngày mở hệ thống đăng ký.
Dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ HaUI từ chuỗi hoạt động ‘Hành trình tuổi trẻ vì cộng đồng’Giáo dục - 2 ngày trước
Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động “Hành trình tuổi trẻ vì cộng đồng”, tạo nên những dấu ấn rõ nét bằng các hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội.
Chi tiết lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 học sinh Hà NộiGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 của học sinh trên địa bàn.
Đã có kết quả kiểm tra y tế đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tayGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết, đã có kết quả kiểm tra y tế ban đầu đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.
Danh sách 90 trường tư thục Hà Nội xét học bạ vào lớp 10 năm 2026Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 bằng hình thức xét học bạ.
Đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tayGiáo dục - 4 ngày trước
Tạm đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay tại TP.HCM, nhà trường cũng dự kiến đưa các em đi kiểm tra sức khỏe vào sáng 16/4.
Đã có kết quả kiểm tra y tế đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tayGiáo dục
GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết, đã có kết quả kiểm tra y tế ban đầu đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.