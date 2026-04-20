7 chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh và phụ huynh nên cập nhật

Thứ hai, 15:27 20/04/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
GĐXH - Bộ GD&ĐT đã công bố Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trong đó quy định nhiều chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 24/4/2026) nhằm sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT.

Tại Phụ lục I - Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, danh sách các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cụ thể:

1. Đối với môn Tiếng Anh:

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

- TOEFL ITP 450 điểm

- TOEFL iBT 45 điểm

- TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 275; Đọc: 275; Nói: 120; Viết: 120

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

British Council (BC);

International Development Program (IDP)

- B1 Preliminary

- B1 Business Preliminary

- B1 Linguaskill

Cambridge Assessment English;

Cambridge University Press & Assessment

Aptis ESOL B1

British Council (BC)

- Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2

- Pearson Test of English Academic (PTE Academic) 43 điểm

- Versant English Placement Test (VEPT) 43 điểm

Pearson

Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đạt từ Bậc 3

Các đơn vị tổ chức thi theo quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành

2. Đối với môn Tiếng Nga

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1)

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3. Đối với môn Tiếng Pháp

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

- TCF 300 điểm

- DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d'Etudes Pédagogiques - CIEP); Cơ quan Giáo dục Quốc tế Pháp (France Education International - FEI)

4. Đối với môn Tiếng Trung Quốc

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

- HSK cấp độ 3

Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc); Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation")

- TOCFL cấp độ 3

Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the Test of Proficiency - Huayu)

5. Đối với môn Tiếng Đức

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

- Goethe-Zertifikat B1

Viện Goethe (Goethe-Institut)

- DSD cấp độ B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6. Đối với môn Tiếng Nhật

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

J.TEST cấp độ D

Công ty TNHH Gobun Kenkyusya (Gobun Kenkyusya Co., Ltd)

7. Đối với môn Tiếng Hàn

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

TOPIK cấp độ 3

Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc

Theo quy định nêu trên, từ ngày 24/4/2026, thí sinh sở hữu một trong các chứng chỉ ngoại ngữ trên sẽ được miễn thi Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Quy định về việc miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2026

Theo khoản 2 Điều 39 Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT và Điều 22 Thông tư 13/2026/TT- BGDĐT có quy định về việc miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

- Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Người có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi) được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Ngày thi tốt nghiệp THPT 2026 là ngày nào?

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11–12/6, sớm hơn 2 tuần so với thông lệ. Việc điều chỉnh này nhằm giảm áp lực, tiết kiệm chi phí cho thí sinh và phụ huynh, đồng thời góp phần thay đổi cách dạy học trong nhà trường.

Đối tượng dự thi THPT 2026 gồm những ai?

Theo khoản 1 Điều 19 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT quy định như sau:

- Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX trong năm tổ chức kỳ thi;

- Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

- Người đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

