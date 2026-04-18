Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Thứ bảy, 20:00 18/04/2026 | Giáo dục

Học sinh Hà Nội đã hoàn thành đăng ký thi lớp 10. Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường được công bố chậm nhất ngày 6-5.

Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10 - Ảnh 1.

Chậm nhất ngày 6-5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10. Ảnh: CTV.

24h ngày 17-4, Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội ( https://tsdaucap.hanoi.gov.vn ) đã khép lại.

Học sinh thành phố hoàn thành đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký. Toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 20.000 em so với năm học trước.

Đánh giá chung, hệ thống đăng ký vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Các nhà trường đã chủ động tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời, góp phần bảo đảm quá trình diễn ra thuận lợi.

Theo kế hoạch, từ hôm nay (18-4) đến ngày 21-4, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích… trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống. Nếu có sai sót, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND phường, xã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để sửa chữa kịp thời.

Ngày 24-4, UBND các phường, xã sẽ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ dự thi của học sinh…

Chậm nhất ngày 6-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông.

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như các năm trước. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra ngày 30 và 31-5-2026. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường.

Kỳ thi gồm ba môn: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn; môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Thống Nhất
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT quy định các diện miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT 2026

Bộ GD&ĐT quy định các diện miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 14 giờ trước

Từ học sinh giỏi quốc tế, người khuyết tật đến vận động viên, nhiều nhóm thí sinh được miễn thi hoặc xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Bị kỷ luật vì kê khống tiền bữa ăn từ thiện: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Bị kỷ luật vì kê khống tiền bữa ăn từ thiện: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Giáo dục - 20 giờ trước

Hiệu trưởng Trường mầm non Hoá Sơn thừa nhận những khuyết điểm trong chỉ đạo liên quan đến bữa cơm từ thiện của học sinh nhưng khẳng định bản thân không có tư lợi.

Danh sách trường THPT công lập Hà Nội có số đăng ký nguyện vọng lớp 10 cao nhất

Danh sách trường THPT công lập Hà Nội có số đăng ký nguyện vọng lớp 10 cao nhất

Giáo dục - 23 giờ trước

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách các trường THPT có số lượng nguyện vọng đăng ký dự thi lớp 10 cao sau 5 ngày mở hệ thống đăng ký.

Dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ HaUI từ chuỗi hoạt động ‘Hành trình tuổi trẻ vì cộng đồng’

Dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ HaUI từ chuỗi hoạt động ‘Hành trình tuổi trẻ vì cộng đồng’

Giáo dục - 1 ngày trước

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động "Hành trình tuổi trẻ vì cộng đồng", tạo nên những dấu ấn rõ nét bằng các hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội.

Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 học sinh Hà Nội được nghỉ mấy ngày?

Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 học sinh Hà Nội được nghỉ mấy ngày?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 của học sinh trên địa bàn.

Đã có kết quả kiểm tra y tế đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay

Đã có kết quả kiểm tra y tế đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết, đã có kết quả kiểm tra y tế ban đầu đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.

Danh sách 90 trường tư thục Hà Nội xét học bạ vào lớp 10 năm 2026

Danh sách 90 trường tư thục Hà Nội xét học bạ vào lớp 10 năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 bằng hình thức xét học bạ.

Đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay

Đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay

Giáo dục - 2 ngày trước

Tạm đình chỉ cô giáo phạt 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay tại TP.HCM, nhà trường cũng dự kiến đưa các em đi kiểm tra sức khỏe vào sáng 16/4.

Nữ thiết kế 9X Việt đứng sau nền tảng giáo dục Mỹ hút gần 40.000 người dùng/tháng

Nữ thiết kế 9X Việt đứng sau nền tảng giáo dục Mỹ hút gần 40.000 người dùng/tháng

Giáo dục - 3 ngày trước

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ với GPA 3.91, Đỗ Thị Hương Ly trở thành nhà thiết kế sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ giáo dục tại bang Massachusetts (Mỹ).

Cô gái Phú Thọ giành học bổng Ireland sau hàng loạt thư từ chối

Cô gái Phú Thọ giành học bổng Ireland sau hàng loạt thư từ chối

Giáo dục - 4 ngày trước

Sau nhiều lần nhận thư từ chối từ các học bổng quốc tế, Nguyễn Thị Minh Anh giành Học bổng Chính phủ Ireland để học thạc sĩ tại Đại học Maynooth.

Xem nhiều

Đã có kết quả kiểm tra y tế đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay

Đã có kết quả kiểm tra y tế đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay

Giáo dục

GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết, đã có kết quả kiểm tra y tế ban đầu đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.

Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 học sinh Hà Nội được nghỉ mấy ngày?

Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 học sinh Hà Nội được nghỉ mấy ngày?

Giáo dục
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top