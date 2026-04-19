Cách giúp sĩ tử bứt phá điểm số và bảo đảm sức khỏe trước kỳ thi

Theo thầy Nguyễn Bá Thịnh, giáo viên giàu kinh nghiệm tại Hà Nội, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay không phải là nhồi nhét kiến thức mới mà là kỹ năng hệ thống hóa. Các em nên xây dựng một "ma trận" kiến thức thông qua sơ đồ tư duy cho từng chương mục. Cách làm này giúp bao quát trọn vẹn các phần trọng tâm, tránh sa đà vào những tiểu tiết quá khó gây lãng phí thời gian và tâm sức.

Thầy Nguyễn Bá Thịnh.

Việc luyện đề lúc này cần được thực hiện một cách thực chất và nghiêm túc. Thí sinh nên đặt đồng hồ, làm bài trong không gian yên tĩnh đúng với khung giờ và thời gian quy định của kỳ thi thật. Giải pháp này không chỉ giúp các em làm quen với áp lực phòng thi mà còn giúp nhận diện rõ những "lỗ hổng" về kỹ năng, từ việc phân bổ thời gian giữa các câu hỏi đến thói quen đọc đề kỹ để tránh mất điểm đáng tiếc.

Đặc biệt, não bộ cần những khoảng nghỉ ngắn sau mỗi 60 phút học tập cường độ cao. Việc nghỉ ngơi đúng lúc giúp tinh thần thẩm thấu kiến thức sâu hơn, tránh rơi vào trạng thái "bão hòa". Song song với đó, nền tảng thể lực chính là "đòn bẩy" quyết định sự bền bỉ. Sĩ tử nên ưu tiên thực đơn giàu năng lượng sạch như sữa chua, hoa quả, các loại hạt và tuyệt đối nói không với thực phẩm chế biến sẵn gây đầy bụng, lờ đờ.

Một sai lầm phổ biến hiện nay là nhiều em lạm dụng caffeine để thức đêm ôn bài. Tuy nhiên, việc tỉnh táo cưỡng ép thường đi kèm với sự bồn chồn, lo lắng và làm suy giảm khả năng tập trung chuyên sâu. Thay vào đó, một giấc ngủ chất lượng tối thiểu 6 tiếng mỗi đêm mới là thời điểm vàng để bộ não tái tạo và xử lý thông tin hiệu quả nhất cho ngày hôm sau.

Sĩ tử cần tập trung ôn luyện, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài trước kỳ thi.

Cuối cùng, môi trường học tập và tâm thế chủ động sẽ quyết định sự tự tin của thí sinh khi bước vào phòng thi. Một góc học tập gọn gàng, tách biệt khỏi tiếng ồn sẽ tạo không gian lý tưởng cho tư duy phát triển.

Thầy Thịnh tin rằng, khi có một kế hoạch khoa học kết hợp cùng chế độ sinh hoạt điều độ, áp lực sẽ trở thành động lực để bứt phá. Sự chuẩn bị chu đáo cả về kiến thức lẫn thể trạng chính là chìa khóa để mỗi sĩ tử chinh phục mục tiêu và đạt kết quả mỹ mãn.