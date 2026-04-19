Cách giúp sĩ tử bứt phá điểm số và bảo đảm sức khỏe trước kỳ thi
Trước ngưỡng cửa các kỳ thi quan trọng, áp lực điểm số thường khiến sĩ tử dễ rơi vào trạng thái quá tải. Để tối ưu hóa kết quả mà không gây kiệt sức, học sinh cần một lộ trình ôn tập khoa học cùng phương pháp quản trị tinh thần bền bỉ.
Theo thầy Nguyễn Bá Thịnh, giáo viên giàu kinh nghiệm tại Hà Nội, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay không phải là nhồi nhét kiến thức mới mà là kỹ năng hệ thống hóa. Các em nên xây dựng một "ma trận" kiến thức thông qua sơ đồ tư duy cho từng chương mục. Cách làm này giúp bao quát trọn vẹn các phần trọng tâm, tránh sa đà vào những tiểu tiết quá khó gây lãng phí thời gian và tâm sức.
Việc luyện đề lúc này cần được thực hiện một cách thực chất và nghiêm túc. Thí sinh nên đặt đồng hồ, làm bài trong không gian yên tĩnh đúng với khung giờ và thời gian quy định của kỳ thi thật. Giải pháp này không chỉ giúp các em làm quen với áp lực phòng thi mà còn giúp nhận diện rõ những "lỗ hổng" về kỹ năng, từ việc phân bổ thời gian giữa các câu hỏi đến thói quen đọc đề kỹ để tránh mất điểm đáng tiếc.
Đặc biệt, não bộ cần những khoảng nghỉ ngắn sau mỗi 60 phút học tập cường độ cao. Việc nghỉ ngơi đúng lúc giúp tinh thần thẩm thấu kiến thức sâu hơn, tránh rơi vào trạng thái "bão hòa". Song song với đó, nền tảng thể lực chính là "đòn bẩy" quyết định sự bền bỉ. Sĩ tử nên ưu tiên thực đơn giàu năng lượng sạch như sữa chua, hoa quả, các loại hạt và tuyệt đối nói không với thực phẩm chế biến sẵn gây đầy bụng, lờ đờ.
Một sai lầm phổ biến hiện nay là nhiều em lạm dụng caffeine để thức đêm ôn bài. Tuy nhiên, việc tỉnh táo cưỡng ép thường đi kèm với sự bồn chồn, lo lắng và làm suy giảm khả năng tập trung chuyên sâu. Thay vào đó, một giấc ngủ chất lượng tối thiểu 6 tiếng mỗi đêm mới là thời điểm vàng để bộ não tái tạo và xử lý thông tin hiệu quả nhất cho ngày hôm sau.
Cuối cùng, môi trường học tập và tâm thế chủ động sẽ quyết định sự tự tin của thí sinh khi bước vào phòng thi. Một góc học tập gọn gàng, tách biệt khỏi tiếng ồn sẽ tạo không gian lý tưởng cho tư duy phát triển.
Thầy Thịnh tin rằng, khi có một kế hoạch khoa học kết hợp cùng chế độ sinh hoạt điều độ, áp lực sẽ trở thành động lực để bứt phá. Sự chuẩn bị chu đáo cả về kiến thức lẫn thể trạng chính là chìa khóa để mỗi sĩ tử chinh phục mục tiêu và đạt kết quả mỹ mãn.
Từ ngày 15/5 tới, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồngXã hội - 6 giờ trước
Theo Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế , người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền tới 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật.
Hưng Yên: Nổ súng sau va chạm giao thông, người đàn ông nước ngoài bị bắt giữPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (tỉnh Hưng Yên), một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã manh động rút súng bắn một phát đạn rồi bỏ trốn.
Ninh Bình: Đối tượng hung hãn dùng hai dao tấn công, một trưởng thôn tử vong tại chỗPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Liêm Hà. Trong quá trình chính quyền cơ sở đến giải quyết mâu thuẫn liên quan việc xả nước thải, một đối tượng đã dùng dao quắm tấn công khiến trưởng thôn tử vong, một người khác bị thương.
Kẻ hành hung phụ nữ đâm tử vong trưởng thônXã hội - 7 giờ trước
Quá trình mời Bình về làm việc, tổ phó tổ an ninh cơ sở và trưởng thôn bị đối tượng đâm khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.
Cảnh báo mưa dông, lốc sét nhiều khu vực chiều tối và đêm nayXã hội - 8 giờ trước
Dự báo đêm 19/4 và ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tuyên Quang: Khởi tố 2 đối tượng làm giả đăng ký xe, bán biển số 'đẹp' lừa người dânPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Hai đối tượng ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đặt làm giấy đăng ký xe mô tô và biển số “đẹp” giả trên mạng rồi bán lại cho người dân nhằm hưởng tiền chênh lệch, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phườngThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại 126 xã, phường trên địa bàn.
Kiểm tra cửa hàng kinh doanh, bất ngờ phát hiện thịt trâu ôi thiu trong tủ lạnhXã hội - 9 giờ trước
GĐXH - Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trong tủ bảo quản tại nơi bán hàng của hộ kinh doanh đang chứa đựng 42kg thịt trâu chưa qua chế biến đang ôi thiu, biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sangĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp sinh ra đã mang trong mình tính cách điềm đạm, sống biết trước sau và không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác.
Thái Nguyên: Bắt khẩn cấp đối tượng sinh năm 2007 tông xe khiến CSGT trọng thươngXã hội - 10 giờ trước
Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một thanh niên tại Thái Nguyên đã tăng ga đâm thẳng vào CSGT, khiến cán bộ này bị thương.
Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàuĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.