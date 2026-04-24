Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026
GĐXH - Từ ngày 24/4/2026, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Từ hôm nay (24/4), thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thời hạn, môn thi và hồ sơ với từng nhóm đối tượng.
Thông tin từ GD&ĐT Hà Nội, thời gian chính thức đăng ký dự thi (ĐKDT): Từ 24/4 đến 17h00 ngày 05/5/2026 (Sau khi kết thúc thời gian thử ĐKDT toàn bộ dữ liệu đã được xóa để chuẩn bị cho công tác đăng ký dự thi chính thức).
Đối tượng, nơi ĐKDT và phương thức ĐKDT
Thời hạn và thành phần hồ sơ thí sinh tự do cần nộp sau khi ĐKDT trực tuyến (theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Quy chế thi)
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 5/5 đến 9/5/2026.
Thành phần hồ sơ:
Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp
- Phiếu ĐKDT in từ hệ thống có chữ ký của thí sinh và xác nhận của xã/phường nơi cư trú.
- Bản sao Học bạ THPT.
- Ảnh cỡ 4x6 chụp theo kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có).
- Các loại chứng nhận hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp
- Phiếu ĐKDT in từ hệ thống có chữ ký của thí sinh và xác nhận của xã/phường nơi cư trú;
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
- Ảnh cỡ 4x6 chụp theo kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng
- Các loại chứng nhận hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có)
Môn đăng ký dự thi
Đối với thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp:
Thí sinh phải đăng ký dự thi môn Ngữ văn, môn Toán và 01 bài thi tự chọn gồm 02 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ. Thí sinh chọn 02 môn thi của bài thi tự chọn trong số các môn đã được học ở lớp 12. Thí sinh được ĐKDT môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông;
Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp
Đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi.
Sau ngày 5/5 thí sinh không được quyền thay đổi môn ĐKDT thi.
Quy định chứng chỉ ngoại ngữ
Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại Phụ lục I của Quy chế thi (Thông tư 13) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bâc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi) được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT
Thí sinh có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
