Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân vinh danh Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026

Chung kết Miss Asian 2026 vừa khép lại trước sự chứng kiến trực tiếp của hơn 1.000 khán giả tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ngôi vị Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hiền (SBD 288, Đồng Nai). Ngoài ra, cô nhận giải phụ Người đẹp khả ái. Khoảnh khắc vinh danh, tân Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền đón nhận vương miện, sash (dải băng) danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận trong niềm vui và sự chúc mừng của khán giả.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Hoàng Vân và đại diện nhà tài trợ thực hiện nghi thức cho tân hoa hậu.

Danh ca Ngọc Sơn – Trưởng BGK, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Hoàng Vân và đại diện nhà tài trợ thực hiện nghi thức cho Tân hoa hậu.

Ở phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi chung từ BGK cho Top chung cuộc với nội dung: "Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?", Nguyễn Thị Hiền trả lời: "Nếu may mắn đạt danh hiệu Hoa hậu Miss Asian 2026, em mong muốn biến danh vị cao quý thành trách nhiệm đối với cộng đồng. Em hy vọng có thể dành thời gian, tâm huyết để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em chưa có điều kiện đến trường. Trong thời đại 4.0, em mong muốn góp phần tạo cơ hội để các em được tiếp cận tri thức, công nghệ và bắt kịp sự phát triển của xã hội. Với em, vẻ đẹp của một hoa hậu không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở những giá trị thiết thực, bền vững mang đến cho cộng đồng". Phần trình bày đã đưa cô chạm đến danh vị Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026.

Tân Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Hiền trong khoảnh khắc đăng quang.

Cuộc thi Miss Asian 2026 do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện theo Văn bản số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai. Hội đồng giám khảo quy tụ những gương mặt nổi tiếng, giàu kinh nghiệm như danh ca Ngọc Sơn - Trưởng BGK; NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân... cùng các người đẹp khác.

Qua ba vòng thi, kết quả chung cuộc, vương miện Miss Asian 2026 thuộc về Hoàng Phương Anh (SBD 109, Thành phố Hồ Chí Minh), Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 278, Hà Nội), hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Phan Thiên Ngọc (SBD 786, Huế) và Nguyễn Thiên Hương (SBD 239, Đồng Nai).

Hội đồng giám khảo quy tụ những gương mặt nổi tiếng, giàu kinh nghiệm.

Theo NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Miss Asian 2026 tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ, bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt, đồng thời đưa giá trị văn hóa Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện đại. Qua mỗi hoạt động, thí sinh khẳng định nhân hiệu, tinh thần phụng sự, năng lực hội nhập toàn cầu và khát vọng vươn lên, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Nguyễn Thị Hiền tỏa sáng trong trang phục dạ hội.

Trong chiếc áo dài cách điệu, Nguyễn Thị Hiền khoe vẻ đẹp duyên dáng.

Nguyễn Thị Hiền trong phần thi trang phục công sở. Ảnh BTC







