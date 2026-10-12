Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027, không nhận vào quân thường trực

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GĐXH - Theo quy định, công dân đến độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự sẽ được gọi khám sức khỏe để tham gia nhập ngũ. Tuy nhiên, trường hợp mắc 1 trong số 10 loại bệnh được miễn dưới đây thì công dân sẽ không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Quy định sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự

Theo Văn bản hợp nhất Số: 36/VBHN-BQP năm 2025, sức khỏe khi tuyển quân được quy định như sau:

- Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027, không nhận vào quân thường trực - Ảnh 1.

Công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định Thông tư số 105/2023/TT-BQP thì được tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: TL

Những bệnh nào miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Tại mục III Phụ lục I Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định những bệnh thuộc diện được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực, bao gồm:

TT

TÊN BỆNH

MÃ BỆNH ICD10

1

Tâm thần

F20 đến F29

2

Động kinh

G40

3

Bệnh Parkinson

G20

4

Mù một mắt

H54.4

5

Điếc

H90

6

Di chứng do lao xương khớp

B90.2

7

Di chứng do phong

B92

8

Các bệnh lý ác tính (U ác, bệnh máu ác tính)

C00 đến C97; D00 đến D09; D45 đến D47

9

Người nhiễm HIV

B20 đến B24; Z21

10

Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng

Theo quy định nêu trên, trường hợp mắc 1 trong 10 bệnh được miễn thì không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Cơ quan nào đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự cho công dân?

Theo Điều 15 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự nêu rõ:

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

- Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.

Những hành vi nào bị nghiêm cấm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Cũng theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, các hành vi bị nghiêm cấm được quy định như sau:

- Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

- Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật.

- Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027, không nhận vào quân thường trực - Ảnh 2.Quy định mới nhất về trường hợp bị loạn thị khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2027

GĐXH - Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là quy trình bắt buộc để đánh giá chính xác thể lực và bệnh lý. Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027, không nhận vào quân thường trực - Ảnh 3.5 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2027, nhiều người chưa biết

GĐXH - Theo quy định, những trường hợp nào được miễn đi nghĩa vụ quân sự? Dưới đây là thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.

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