Hà Nội: Người dân nhà tập thể cũ E4 khẩn cấp di dời sau vụ nổ khí gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết
GĐXH - Đến trưa 24/11, công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ nổ khí gas làm sập quán ăn dưới chân nhà tập thể cũ E4 (phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang được triển khai. Cơ quan chức năng đồng thời phong tỏa, di dời cư dân khỏi tòa nhà do lo ngại ảnh hưởng đến kết cấu công trình đã xuống cấp.
Hà Nội: Người dân nhà tập thể cũ E4 khẩn cấp di dời sau vụ nổ khí gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết
Hà Nội: Người dân nhà tập thể cũ E4 khẩn cấp di dời sau vụ nổ khí gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết.
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