Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 8h ngày 24/11, một quán cháo lòng trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP Hà Nội) đang mở cửa đón khách thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn từ khu vực bếp, làm rung chuyển mặt đất và khiến quán ăn đổ sập.